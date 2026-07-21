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Upcoming iPhone: आयफोन 18 प्रो आणि 18 प्रो मॅक्सची किती असणार किंमत? लाँचपूर्वीच डिटेल्स लीक, जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:46 PM IST
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सारांश

iPhone Update: तुम्ही देखील आगामी आयफोन लाँचिंगची प्रतिक्षा करत आहात का? आगामी आयफोन लाँच होण्यापूर्वीच त्यांच्या किंमतींबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. कंपनीच्या आगामी आयफोनच्या किंमती मागील मॉडेलच्या तुलनेत 12% ते 15% पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.

Upcoming iPhone: आयफोन 18 प्रो आणि 18 प्रो मॅक्सची किती असणार किंमत? लाँचपूर्वीच डिटेल्स लीक, जाणून घ्या सविस्तर

Upcoming iPhone: आयफोन 18 प्रो आणि 18 प्रो मॅक्सची किती असणार किंमत? लाँचपूर्वीच डिटेल्स लीक, जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • iPhone 18 Pro आणि प्रो Max च्या किंमतीत सुमारे 200 डॉलर (जवळपास ₹19,000) वाढ होण्याची शक्यता आहे.
  • नव्या प्रो मॉडेल्समध्ये A20 प्रो चिप, AI फीचर्स आणि अपग्रेडेड कॅमेरा मिळू शकतो.
  • रॅम आणि मेमरी चिप्सच्या वाढत्या किमतीमुळे ॲपल किंमत वाढवू शकते, असा दावा केला जात आहे.
टेक जायंट कंपनी असलेल्या ॲपलची नेक्स्ट जेनरेशन फ्लॅगशिप आयफोन 18 प्रो सिरीज यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात लाँच केली जाणार आहे. कंपनी सप्टेंबर महिन्यात या सिरीजमधील आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स असे दोन मॉडेल्स लाँच करू शकते. पण आगामी आयफोन लाँच होण्यापूर्वीच त्याचे डिटेल्स आणि किंमती समोर आल्या आहेत. कंपनीने अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वीच अमेरिकेत आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्सची किंमत लीक झाली आहे. यावरून असा अंदाज लावला जात आहे की, आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्सच्या किंमतीच्या तुलनेत कंपनीच्या आगामी आयफोन सिरीजच्या किंमती जास्त असणार आहेत.

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आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स व्यतिरिक्त ॲपलच्या संपूर्ण लाईनमधील किंमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रॅम आणि मेमोरी चिप्सच्या वाढत्या किंमतीमुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितलं जात आहे. ॲपलच्या अनेक विश्लेषकांनी असा दावा केला आहे की, आगामी ‘आयफोन 18 प्रो’ सिरीजच्या किमतीत 12% ते 15% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

किती असणार आगामी आयफोनची किंमत?

लीक्स रिपोर्टनुसार, ॲपलच्या आगामी आयफोन 18 प्रो सिरीजमधील दोन्ही मॉडेल्सच्या किंमतीत 200 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 19,000 रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. यानंतर आयफोन 18 प्रो 1099 डॉलर्सपासून 1299 डॉलर्सपर्यंत म्हणजेच सुमारे 1,05,800 रुपयांपासून 1,25,100 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला जाऊ शकतो. तर आयफोन 18 प्रो मॅक्स 1299 डॉलर्सपासून 1499 डॉलर्सपर्यंत म्हणजेच सुमारे 1,25,100 रुपयांपासून 1,44,300 रुपयांपर्यंतच्या किंमतीत लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपनीने त्यांच्या आगामी फ्लॅगशिप सिरीजमध्ये अनेक अपग्रेड केले आहेत.

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आयफोन 18 प्रो मध्ये कोणते अपग्रेड केले जाणार?

नवीन आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्समध्ये नेक्स्ट जेनरेशन A20 प्रो बायोनिक चिपसेट दिला जाऊ शकतो. कंपनीची ही आगामी सिरीज नवीन आणि ॲडव्हांस एआय फीचर्सने सुसज्ज असणार आहे. कॅमेऱ्यामध्ये नवीन प्रकारचा हार्डवेअर पाहायला मिळू शकतो. तसेच कंपनी आगामी प्रो सिरीजच्या बॅटरीमध्ये देखील काही महत्त्वाचे बदल करू शकते. कंपनीची ही आगामी सिरीज मोठ्या बॅटरीसह लाँच केली जाऊ शकते. फोटोग्राफीसाठी यामध्ये सोनी IMX905 प्रायमरी सेंसर मिळू शकतो. आयफोनच्या पुढील बाजूला मागील सिरीजच्या तुलनेत छोटा डायनॅमिक आईलँड मिळू शकतो. या सिरीजमध्ये प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेमचा वापर केला जाऊ शकतो.

Web Title: Apple iphone 18 pro and pro max prices leaked before launch major price hike expected tech news marathi

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:46 PM

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