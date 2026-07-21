Upcoming iPhone: आयफोन 18 प्रो आणि 18 प्रो मॅक्सची किती असणार किंमत? लाँचपूर्वीच डिटेल्स लीक, जाणून घ्या सविस्तर

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य
आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स व्यतिरिक्त ॲपलच्या संपूर्ण लाईनमधील किंमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रॅम आणि मेमोरी चिप्सच्या वाढत्या किंमतीमुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितलं जात आहे. ॲपलच्या अनेक विश्लेषकांनी असा दावा केला आहे की, आगामी ‘आयफोन 18 प्रो’ सिरीजच्या किमतीत 12% ते 15% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
लीक्स रिपोर्टनुसार, ॲपलच्या आगामी आयफोन 18 प्रो सिरीजमधील दोन्ही मॉडेल्सच्या किंमतीत 200 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 19,000 रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. यानंतर आयफोन 18 प्रो 1099 डॉलर्सपासून 1299 डॉलर्सपर्यंत म्हणजेच सुमारे 1,05,800 रुपयांपासून 1,25,100 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला जाऊ शकतो. तर आयफोन 18 प्रो मॅक्स 1299 डॉलर्सपासून 1499 डॉलर्सपर्यंत म्हणजेच सुमारे 1,25,100 रुपयांपासून 1,44,300 रुपयांपर्यंतच्या किंमतीत लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपनीने त्यांच्या आगामी फ्लॅगशिप सिरीजमध्ये अनेक अपग्रेड केले आहेत.
Oppo ग्राहकांना मोठा झटका! कंपनीने वाढवल्या लोकप्रिय स्मार्टफोनच्या किंमती; आता मोजावे लागणार जास्त पैसे
नवीन आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्समध्ये नेक्स्ट जेनरेशन A20 प्रो बायोनिक चिपसेट दिला जाऊ शकतो. कंपनीची ही आगामी सिरीज नवीन आणि ॲडव्हांस एआय फीचर्सने सुसज्ज असणार आहे. कॅमेऱ्यामध्ये नवीन प्रकारचा हार्डवेअर पाहायला मिळू शकतो. तसेच कंपनी आगामी प्रो सिरीजच्या बॅटरीमध्ये देखील काही महत्त्वाचे बदल करू शकते. कंपनीची ही आगामी सिरीज मोठ्या बॅटरीसह लाँच केली जाऊ शकते. फोटोग्राफीसाठी यामध्ये सोनी IMX905 प्रायमरी सेंसर मिळू शकतो. आयफोनच्या पुढील बाजूला मागील सिरीजच्या तुलनेत छोटा डायनॅमिक आईलँड मिळू शकतो. या सिरीजमध्ये प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेमचा वापर केला जाऊ शकतो.