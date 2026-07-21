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Nashik Crime: पतीने पत्नी आणि मुलाची केली निर्घृण हत्या; विष पिऊन आत्महत्येचाही प्रयत्न; कारण काय?

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:38 PM IST
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सारांश

नाशिकच्या वसंत विहार परिसरात कौटुंबिक वादातून किरण हजारे याने पत्नी अश्विनी आणि मुलगा श्रेयस यांची निर्घृण हत्या केल्याची घटना घडली. त्यानंतर त्याने विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आरोपीवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून नाशिकरोड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कौटुंबिक वादातून पत्नी आणि मुलाची हत्या केल्याचा आरोप.
  • हत्येनंतर आरोपी पतीने विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
  • नाशिकरोड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
नाशिक: नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नाशिकमधील वसंत विहार परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून एका पतीने स्वतःच्या पत्नी आणि लहान मुलाची निर्घृण हत्या केल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या दुहेरी हत्येनंतर आरोपी पतीनेही विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला असून त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणामुळे नाशिक शहर हादरले असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

काय घडलं नेमकं?

नाशिकरोडच्या वसंत विहार परिसरात पतीने पत्नी आणि मुलाची निर्घृण हत्या केल्याची घटना घडली आहे. अश्विनी हजारे असं मृत पत्नीचे नाव असून श्रेयस हजारे असे मृत मुलाचे नाव आहे. पती-मुलाच्या हत्येनंतर पती किरण हजारे याने विष पियुन स्वतःलाही संपवण्याचा त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. किरण हजारे आणि अश्विनी हजारे यांचा २०१७ मध्ये विवाह झाला होता. ते गेल्या सात महिन्यांपासून अरिंगळे चाळीत वास्तव्यास होते. घटनेच्या आदल्या रात्री सासरच्या घरी जेवण करून ते परतले होते. त्यांनतर दुसऱ्यादिवशी सकाळी हा हत्येचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हत्येचे कारण अद्याप समोर आले नसून पोलीस याबाबतचा अधिक तपास करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिकच्या वसंत विहार परिसरात.

  • Que: मृतांची नावे काय आहेत?

    Ans: अश्विनी हजारे आणि श्रेयस हजारे.

  • Que: हत्येनंतर आरोपीने काय केले?

    Ans: विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

Web Title: Nashik crime husband brutally murders wife and child attempts suicide by consuming poison what is the reason

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:38 PM

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