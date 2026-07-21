Nashik Crime: पतीने पत्नी आणि मुलाची केली निर्घृण हत्या; विष पिऊन आत्महत्येचाही प्रयत्न; कारण काय?

काय घडलं नेमकं?
नाशिकरोडच्या वसंत विहार परिसरात पतीने पत्नी आणि मुलाची निर्घृण हत्या केल्याची घटना घडली आहे. अश्विनी हजारे असं मृत पत्नीचे नाव असून श्रेयस हजारे असे मृत मुलाचे नाव आहे. पती-मुलाच्या हत्येनंतर पती किरण हजारे याने विष पियुन स्वतःलाही संपवण्याचा त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. किरण हजारे आणि अश्विनी हजारे यांचा २०१७ मध्ये विवाह झाला होता. ते गेल्या सात महिन्यांपासून अरिंगळे चाळीत वास्तव्यास होते. घटनेच्या आदल्या रात्री सासरच्या घरी जेवण करून ते परतले होते. त्यांनतर दुसऱ्यादिवशी सकाळी हा हत्येचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हत्येचे कारण अद्याप समोर आले नसून पोलीस याबाबतचा अधिक तपास करत आहेत.
साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक
नाशिकमध्ये खळबळ! PGमध्ये राहणाऱ्या तरुणीची हत्या; आरोपीचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत
नाशिक शहरातील इंदिरानगर परिसरात घडलेल्या तरुणीच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी अवघ्या काही तासांत मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. शुक्रवारी रात्री एका २२ वर्षीय तरुणीची धारदार शस्त्राने हत्या झाल्यानंतर शनिवारी पहाटे संशयित आरोपी तरुणाचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. एकतर्फी प्रेमातून हा थरार घडल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असून, या दुहेरी मृत्यूच्या घटनेमुळे संपूर्ण नाशिक शहर हादरले आहे.
गिरीश महाजन यांचे बनावट फोटो व्हायरल करणारा आरोपी जेरबंद; AI ने तयार केले बनावट फोटो
राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांचे एका तरुणीसोबतचे कथित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यांनतर राज्यभरात मोठी राजकीय खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास करताना सायबर पोलिसांनी मोठा खुलासा केला असून, हे फोटो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बनावट तयार करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी मुख्य संशयित आरोपीला पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथून अटक करण्यात आली असून, आरोपीने चौकशीदरम्यान गुन्ह्याची कबुलीही दिली आहे. या कारवाईमुळे सोशल मीडियावर AI चा गैरवापर करून बदनामी करण्याच्या प्रकारांबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Mumbai Crime: पहिल्या पतीशी फोनवर बोलत असल्याच्या संशयातून पत्नीची हत्या; ओशिवरा येथील धक्कादायक घटना
Ans: नाशिकच्या वसंत विहार परिसरात.
Ans: अश्विनी हजारे आणि श्रेयस हजारे.
Ans: विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.