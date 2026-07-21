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Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक यांना सफदरजंगमधून मेदांता रुग्णालयात हलवा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मोठे आदेश

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत दाखल केलेल्या याचिकेच्या प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारने म्हटले आहे की, सोनमला मेदांता रुग्णालयात हलवण्यास त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही.

Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक यांना सफदरजंगमधून मेदांता रुग्णालयात हलवा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मोठे आदेश
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विस्तार
  • सोनम वांगचुक यांना सफदरजंगमधून मेदांता रुग्णालयात हलवा
  • दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मोठे आदेश
  • वाचा सविस्तर बातमी!
नवी दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि आरोग्याबाबत मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ही सुनावणी सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची (Central Goverment) बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदांता रुग्णालयात हलवण्यास सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही.

केंद्र सरकारने काय म्हटले?

दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्याच्या पतीला मेदांता रुग्णालयात हलवण्यास सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही. तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की रुग्णांना त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार नव्हे, तर केवळ मेदांता डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला पाहिजे. सोनम वांगचुक जंतर मंतर येथे उपोषणावर होते, जिथे या काळात त्यांची प्रकृती खालावत होती. सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या उपोषणाच्या २१ व्या दिवशी, शनिवारी जंतर मंतर येथून सफदरजंग रुग्णालयात नेण्यात आले.

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न्यायालय दुपारी २:३० वाजता निकाल देणार

सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की, रुग्णाच्या आजूबाजूच्या काही लोकांना त्याच्या प्रकृतीची पर्वा न करता त्याला रुग्णालयातून बाहेर काढायचे होते. सुनावणीदरम्यान सोनम वांगचुक यांचे डॉक्टर, लांबा, हे देखील उपस्थित होते. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने सांगितले की ते या प्रकरणी दुपारी २:३० वाजता आपला निकाल देतील.

सोनम वांगचुक यांचा उपवास सोडण्यास नकार

कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपला उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. सफदरजंग रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांनी पत्र पाठवले आहे, जो त्यांच्या एक्स हँडलवर शेअर करण्यात आला आहे. त्या पोस्टमध्ये सोनम यांनी लिहिले, “जोपर्यंत युवा नेत्यांना संसदेत खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही, किंवा मला इथे रुग्णालयात खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत मी माझे उपोषण सुरू ठेवीन. मला आशा आहे की सरकार शिक्षणमंत्र्यांना जबाबदार धरेल, त्याआधी नाही. चिथावणी देऊनही तरुणांनी ज्या प्रकारे शांतता राखली, त्यामुळे मी खूप प्रभावित आणि भावूक झाले आहे. मी सरकार आणि पोलिसांना आवाहन करते की, विद्यार्थ्यांना आज किंवा उद्या संसदेत त्यांच्या तक्रारी मांडण्याची परवानगी देऊन हा प्रश्न सोडवावा. मला खात्री आहे की तरुण आंदोलक उद्याही तोच संयम आणि सहनशीलता दाखवतील, जशी त्यांनी आज दाखवली.”

Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पत्नीची खंबीर साथ! पण नेमक्या कोण आहेत गीतांजली अंगमो?

Web Title: Sonam wangchuk to safdarjung medanta hospital halwa big orders of delhi high court

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:40 PM

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