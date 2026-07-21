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‘लाठीचार्ज गरजेचा होता’; CJP आंदोलनावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, पोलिसी कारवाईला दिले समर्थन

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:44 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील CJP आंदोलन आणि पोलिसांच्या लाठीचार्जावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले. आंदोलनात काही जणांचा वेगळा अजेंडा असल्याचाही त्यांनी दावा केला.

'लाठीचार्ज गरजेचा होता'; CJP आंदोलनावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, पोलिसी कारवाईला दिले समर्थन

'लाठीचार्ज गरजेचा होता'; CJP आंदोलनावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, पोलिसी कारवाईला दिले समर्थन

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विस्तार
  • लाठीचार्ज परिस्थिती नियंत्रणासाठी आवश्यक होता, असे फडणवीसांचे मत
  • आंदोलनात काही जण वेगळा अजेंडा घेऊन घुसल्याचा दावा
  • विरोधी पक्षांवर आंदोलनाचे राजकारण केल्याचा आरोप
 

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या CJP (कॉकरोच जनता पार्टी)च्या आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. “पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक होता. वेळीच हस्तक्षेप झाला नसता, तर अधिक गंभीर घटना घडल्या असत्या,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची’

मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, तो अधिकार वापरताना संविधानाने दिलेल्या जबाबदाऱ्यांचेही पालन करणे आवश्यक आहे. परवानगी घेऊन शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांना प्रशासन सहकार्य करते. मात्र, विनापरवानगी आंदोलन करून हिंसाचार किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न झाल्यास प्रशासनाला कारवाई करावी लागते,” असे त्यांनी सांगितले.

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‘फेसलेस आंदोलनात वेगळा अजेंडा घुसतो’

दिल्लीतील आंदोलनाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, “हे आंदोलन नेतृत्वविहीन किंवा “फेसलेस” स्वरूपाचे असल्यामुळे काही प्रवृत्ती त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. अशा आंदोलनांमध्ये मूळ विषयाशी संबंध नसलेले लोक प्रवेश करून स्वतःचा राजकीय किंवा वैचारिक अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करतात,” असा दावा त्यांनी केला.

त्यांच्या मते, “काही जणांना NEET परीक्षेशी कोणताही संबंध नसतानाही ते आंदोलनात सहभागी झाले असून अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सर्व आंदोलनकर्त्यांवर असा आरोप नसून अनेक जण प्रामाणिक भावनेने सहभागी झाले असतील,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका

फडणवीस यांनी काही राजकीय पक्षांवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. काही पक्ष आंदोलनाचा वापर करून स्वतःचे राजकीय अस्तित्व पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दिल्लीतील आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

दिल्लीतील आंदोलन, पोलिसांची कारवाई आणि त्यावर सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या वक्तव्यामुळे या मुद्द्यावरची राजकीय चर्चा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Devendra fadnavis on cjp jantar mantar protest lathicharge

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:44 PM

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