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तोंडात टाकताच सहज जाईल विरघळून! घरच्या घरी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा स्वादिष्ट श्रीखंड वडी, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:37 PM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी श्रीखंड वडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. दह्याचा चक्का तयार करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया श्रीखंड वडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

तोंडात टाकताच सहज जाईल विरघळून! घरच्या घरी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा स्वादिष्ट श्रीखंड वडी, नोट करून घ्या रेसिपी

तोंडात टाकताच सहज जाईल विरघळून! घरच्या घरी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा स्वादिष्ट श्रीखंड वडी, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

गोड पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. सणावाराच्या दिवसांमध्ये घरात अनेक गोड पदार्थ बनवले जातात. गुलाबजाम, शेवयांची खीर, तांदळाची खीर, बासुंदी इत्यादी ठराविक पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेच पदार्थ बनवण्याऐवजी घरी काहींना काही हटके पदार्थ बनवून पाहावा. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला श्रीखंड वडी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर घरात श्रीखंड पुरी बनवली जाते. श्रीखंड कायमच विकत आणले जाते. दही, साखर आणि सुक्या मेव्याचा वापर करून बनवलेला गोड पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. बाजारात विकत मिळणारे भेसळ युक्त श्रीखंड आणून खाण्यापेक्षा घरी तयार केलेले श्रीखंड खावे.गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर विकत मिळणारे श्रीखंड किंवा इतर कोणतीही मिठाई आणण्याऐवजी घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया श्रीखंड वडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

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साहित्य:

  • दही
  • केशर काड्या
  • सुका मेवा
  • वेलची पावडर
  • तूप
  • सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या
  • पिठीसाखर
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कृती:

  • श्रीखंड वडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीभर दही घेऊन कॉटनच्या कपड्यावर ओतून त्यातील पाणी काढून घ्या.
  • त्यानंतर गाठ मारून त्यावर कोणतेही जड भांडे किंवा वस्तू ठेवा. यामुळे दह्यातील पाणी पूर्णपणे निघून जाईल.
  • कढईमध्ये तयार केलेला दह्याचा चक्का टाकून मंद आचेवर चमच्याने सतत मिक्स करत राहा. यामुळे कढईला मिश्रण अजिबात चिकटणार नाही.
  • मिश्रण घट्टसर झाल्यानंतर साखर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. मिश्रण घट्टसर झाल्यानंतर त्यात केशर दूध, पिठीसाखर आणि वेलची पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • दह्याच्या मिश्रणाचा घट्टसर गोळा तयार झाल्यानंतर ताटाला तूप लावून घ्या. यामुळे श्रीखंड वडी चिकटणार नाही.
  • त्यानंतर ताटात मिश्रण ओतून वाटीच्या मदतीने एकसमान पसरवून घ्या. यामुळे वडी व्यवस्थित तयार होईल. त्यानंतर काहीवेळ मिश्रण थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • तयार केलेल्या वडीवर सुका मेवा आणि सुकलेल्या गुलाब पाकळ्या घालून सेट करा आणि सुरीच्या मदतीने वडी कापून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली चविष्ट श्रीखंड वडी.

Web Title: How to make shrikhand vadi at home simple food recipe shrikhand recipe

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:37 PM

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