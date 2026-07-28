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BSNL Recharge Plan: कंपनीची नवीन फ्रीडम ऑफर! केवळ 150 रुपयांत मिळणार ओटीटी फायदे आणि बरंच काही…

Updated On: Jul 28, 2026 | 11:51 AM IST
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सारांश

स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर BSNL ने आपल्या ग्राहकांसाठी आकर्षक 'फ्रीडम ऑफर' सादर केली आहे. या ऑफरमध्ये अवघ्या ₹150 मध्ये लोकप्रिय ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचे सब्सक्रिप्शन मिळणार असून, ब्रॉडबँड आणि FTTH ग्राहकांसाठीही विशेष फायदे जाहीर करण्यात आले आहेत.

BSNL Recharge Plan: कंपनीची नवीन फ्रीडम ऑफर! केवळ 150 रुपयांत मिळणार ओटीटी फायदे आणि बरंच काही...

BSNL Recharge Plan: कंपनीची नवीन फ्रीडम ऑफर! केवळ 150 रुपयांत मिळणार ओटीटी फायदे आणि बरंच काही...

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विस्तार
  • BSNL ने फ्रीडम ऑफरअंतर्गत ₹150 मध्ये 30 दिवसांसाठी जिओहॉटस्टार, सोनी लिव्ह आणि झी 5 चे ओटीटी सब्सक्रिप्शन जाहीर केले आहे.
  • ही ऑफर 23 जुलैपासून पुढील 30 दिवसांसाठी उपलब्ध असून नवीन आणि विद्यमान बीएसएनएल ब्रॉडबँड व FTTH ग्राहकांनाही लागू आहे.
  • बीएसएनएलने 51 रुपयांच्या प्लॅनची मुदतही 31 जुलैपर्यंत वाढवली असून त्यात डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि मोफत एसएमएसचा लाभ मिळतो.
भारतातील सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एक फ्रीडम ऑफरची घोषणा केली आहे. या ऑफरअंतर्गत केवळ 150 रुपयांत कंपनी जिओ हॉटस्टार, सोनी लिव्ह आणि झी 5 चे सब्सक्रिप्शन ऑफर करणार आहे. सरकारी टेलीकॉम कंपनीची ही ऑफर 23 जुलैपासून पुढील 30 दिवसांपर्यंत व्हॅलिड राहणार आहे. बीएसएनएलने स्वतंत्रता दिवसाच्या निमित्ताने या खास ओटीटी प्लॅनची किंमत कमी झाल्याची घोषणा केली आहे.

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बीएसएनएल फ्रीडम ऑफर

भारत संचार निगम लिमिटेडने त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर या ऑफरची घोषणा केली आहे. बीएसएनएलच्या या फ्रीडम पॅकची किंमत केवळ 150 रुपये आहे. या पॅकमध्ये यूजर्सना संपूर्ण 30 दिवसांसाठी तीन लोकप्रिय ओटीटी ॲप्सचे सब्सक्रिप्शन ऑफर केले जाणार आहे. ज्यामध्ये जिओ हॉटस्टार, सोनी लिव्ह आणि झी 5 यांचा समावेश आहे. खरं तर या पॅकची किंमत 199 रुपये आहे. मात्र फ्रीडम ऑफरअंतर्गत हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 49 रुपयांची बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

मर्यादित काळापर्यंत ऑफर उपलब्ध

कंपनीने लाँच केलेली ही ऑफर 23 जुलैपासून 30 दिवसांपर्यंत व्हॅलिड राहणार आहे. बीएसएनएलने वाय-फाय यूजर्ससाठीही ही ऑफर सादर केली आहे. या ऑफरचा लाभ नवीन आणि जुने सर्व बीएसएनएल ब्रॉडबँड आणि FTTH यूजर्स घेऊ शकणार आहेत. जर तुम्ही नवीन वायफाय कनेक्शन विकत घेणार आहात, तर तुम्ही देखील या ऑफरचा फायदा घेऊ शकणार आहात.

51 रुपयांचा प्लॅन

बीएसएनएलने गेल्या वर्षी 1 रुपयांच्या फ्रीडम ऑफरची घोषणा केली होती. ज्यामध्ये यूजर्सना केवळ 1 रुपयांत बीएसएनएल सिम मिळत होते. यामध्ये यूजर्सना एक महिन्याचे डेली 2GB हाय स्पीड डेटा आणि 100 फ्री एसएमएसचा लाभ मिळणार आहे. इतकंच नाही, भारत संचार निगम लिमिटेडच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि फ्री नेशनल रोमिंगची सुविधा दिली जाणार आहे. बीएसएनएलने काही दिवसांपूर्वी 51 रुपयांचा प्लॅन सादर केला होता. हा प्लॅन विशेषत: नवीन यूजर्ससाठी सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये यूजर्सना डेली 2GB डेटा आणि 100 फ्री एसएमएससह अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि फ्री नॅशनल रोमिंगचा फायदा मिळणार आहे. बीएसएनएलने सध्या ही ऑफर 31 जुलैपर्यंत वाढवली आहे.

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जिओ फ्रीडम ऑफरची घोषण

अलीकडेच, जिओने देखील त्यांच्या वायफाय यूजर्ससाठी फ्रीडम ऑफरची घोषण केली आहे. यामध्ये यूजर्सना 15 महिन्यांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 6 हजार रुपयांपर्यंत बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. जिओने ही फ्रीडम ऑफर जिओ फायबर आणि जिओ एअरफायबर यूजर्ससाठी सादर केली आहे. गेल्या वर्षीही जिओने ‘फ्रीडम ऑफर’ जाहीर केली होती, ज्याअंतर्गत यूजर्सना विविध फायदे देण्यात आले होते.

Web Title: Bsnl freedom offer rs 150 ott pack with jiohotstar sony liv zee5 subscription announced

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Published On: Jul 28, 2026 | 11:47 AM

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