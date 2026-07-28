Raigad Crime: नात्यांना काळिमा! दोन मुलांनीच आई-वडिलांचा गळा आवळून केला खून; 12 तासांत पोलिसांनी केला उलगडा

१२ तासात दोन्ही आरोपी अटकेत
महादेव कांबळे (वय ९५) आणि विठाबाई कांबळे (वय ८३) असे मृत्यू झालेल्या दोघांचे नावे आहेत. सुरवातीला या दोघांचा मृत्यू अकस्मात मृत्यू असल्याची नोंद केली होती. मात्र पोलिसांना संशय आला आणि या प्रकरणाच्या तपासला लागली. याप्रकरणी मृत दांपत्याची मुलगी अर्चना भालचंद्र पाटील (रा. शिस्ते, ता. श्रीवर्धन) हिने म्हसळा पोलीसा तक्रार केली होती. केवळ १२ तासात पोलिसांनी या घटनेचा उलगडा केला. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही मुलांना ताब्यात घेतले आहे. नरेश महादेव कांबळे (वय ६२) चंद्रकांत महादेव कांबळे (वय ६०, निवृत्त कर्मचारी) असे आहे.
Ulhasnagar Crime: उल्हासनगर हादरलं! प्रेमासाठी घरातून पळून जाणार होती; आईला समजताच निर्घृण हत्या
मेंदडी कोंड गाव हे सुमारे २०० ते २५० उंबरठ्यांचे सुसंस्कृत गाव असून, गावात श्री गणेश मंदिर, प्रशस्त दत्तमंदिर, दोन समाजमंदिरे आणि महिलांसाठी स्वतंत्र सभागृह अशा सर्व सोयी-सुविधा आहेत. अशा ऐक्यपूर्ण आणि सुसंस्कृत गावात घडलेली ही हृदयद्रावक घटना ग्रामस्थांसाठी धक्कादायक आणि अविश्वसनीय ठरली आहे.
रायगड हादरला! 5 वर्षीय चिमुकलीचे अपहरण करून निर्घृण हत्या, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील पाटणेश्वर आदिवासी वाडीत पाच वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरणानंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मृत मुलीची ओळख रिया सागर वाघमारे (वय 5) अशी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रिया ही रात्री आई-वडिलांसोबत घरी झोपली होती. पहाटे सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास तिचे वडील जागे झाल्यानंतर रिया बेपत्ता असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. कुटुंबीयांनी परिसरात शोध घेतला, मात्र ती न सापडल्याने त्यांनी तातडीने पेण पोलिसांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच पेण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. डॉग स्कॉडच्या मदतीने शोध घेत असताना सकाळी सुमारे आठच्या सुमारास घरापासून सुमारे 100 मीटर अंतरावरील शेत परिसरात रियाचा मृतदेह आढळून आला.
Crime News : YouTube व्हिडिओ पाहून रचला हत्येचा कट, जयपूर पोलिसांनी केला दुहेरी हत्याकांडाचा पर्दाफाश
Ans: महादेव कांबळे आणि विठाबाई कांबळे.
Ans: वृद्ध दाम्पत्याच्या दोन मुलांना.
Ans: अवघ्या 12 तासांत.