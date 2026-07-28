मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Raigad Crime A Stain On Family Ties Two Sons Strangled Their Own Parents To Death Police Solve The Case Within 12 Hours

Raigad Crime: नात्यांना काळिमा! दोन मुलांनीच आई-वडिलांचा गळा आवळून केला खून; 12 तासांत पोलिसांनी केला उलगडा

Updated On: Jul 28, 2026 | 11:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यात मेंदडी कोंड येथे 95 वर्षीय महादेव कांबळे आणि 83 वर्षीय विठाबाई कांबळे या वृद्ध दाम्पत्याचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. या प्रकरणी त्यांच्या दोन मुलांना पोलिसांनी अटक केली असून अवघ्या 12 तासांत गुन्ह्याचा छडा लावला. हत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मेंदडी कोंड येथे वृद्ध दाम्पत्याचा गळा आवळून खून; आरोपी म्हणून दोन मुलांना अटक.
  • म्हसळा पोलिसांनी अवघ्या 12 तासांत तपास पूर्ण करून गुन्ह्याचा उलगडा केला.
  • हत्येमागील नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
रायगड: रायगड जिल्ह्यतून एक नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. वृद्ध दाम्पत्याची त्यांच्या दोन मुलांनीच गळा आवळून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना म्हसळा तालुक्यातील मेंदडी कोंड येथे घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.

१२ तासात दोन्ही आरोपी अटकेत

महादेव कांबळे (वय ९५) आणि विठाबाई कांबळे (वय ८३) असे मृत्यू झालेल्या दोघांचे नावे आहेत. सुरवातीला या दोघांचा मृत्यू अकस्मात मृत्यू असल्याची नोंद केली होती. मात्र पोलिसांना संशय आला आणि या प्रकरणाच्या तपासला लागली. याप्रकरणी मृत दांपत्याची मुलगी अर्चना भालचंद्र पाटील (रा. शिस्ते, ता. श्रीवर्धन) हिने म्हसळा पोलीसा तक्रार केली होती. केवळ १२ तासात पोलिसांनी या घटनेचा उलगडा केला. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही मुलांना ताब्यात घेतले आहे. नरेश महादेव कांबळे (वय ६२) चंद्रकांत महादेव कांबळे (वय ६०, निवृत्त कर्मचारी) असे आहे.

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगर हादरलं! प्रेमासाठी घरातून पळून जाणार होती; आईला समजताच निर्घृण हत्या

मेंदडी कोंड गाव हे सुमारे २०० ते २५० उंबरठ्यांचे सुसंस्कृत गाव असून, गावात श्री गणेश मंदिर, प्रशस्त दत्तमंदिर, दोन समाजमंदिरे आणि महिलांसाठी स्वतंत्र सभागृह अशा सर्व सोयी-सुविधा आहेत. अशा ऐक्यपूर्ण आणि सुसंस्कृत गावात घडलेली ही हृदयद्रावक घटना ग्रामस्थांसाठी धक्कादायक आणि अविश्वसनीय ठरली आहे.

रायगड हादरला! 5 वर्षीय चिमुकलीचे अपहरण करून निर्घृण हत्या, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील पाटणेश्वर आदिवासी वाडीत पाच वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरणानंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मृत मुलीची ओळख रिया सागर वाघमारे (वय 5) अशी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रिया ही रात्री आई-वडिलांसोबत घरी झोपली होती. पहाटे सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास तिचे वडील जागे झाल्यानंतर रिया बेपत्ता असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. कुटुंबीयांनी परिसरात शोध घेतला, मात्र ती न सापडल्याने त्यांनी तातडीने पेण पोलिसांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच पेण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. डॉग स्कॉडच्या मदतीने शोध घेत असताना सकाळी सुमारे आठच्या सुमारास घरापासून सुमारे 100 मीटर अंतरावरील शेत परिसरात रियाचा मृतदेह आढळून आला.

Crime News : YouTube व्हिडिओ पाहून रचला हत्येचा कट, जयपूर पोलिसांनी केला दुहेरी हत्याकांडाचा पर्दाफाश

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत वृद्ध दाम्पत्याची नावे काय आहेत?

    Ans: महादेव कांबळे आणि विठाबाई कांबळे.

  • Que: या प्रकरणात कोणाला अटक करण्यात आली?

    Ans: वृद्ध दाम्पत्याच्या दोन मुलांना.

  • Que: पोलिसांनी गुन्ह्याचा उलगडा किती वेळात केला?

    Ans: अवघ्या 12 तासांत.

Web Title: Raigad crime a stain on family ties two sons strangled their own parents to death police solve the case within 12 hours

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 11:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगर हादरलं! प्रेमासाठी घरातून पळून जाणार होती; आईला समजताच निर्घृण हत्या
1

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगर हादरलं! प्रेमासाठी घरातून पळून जाणार होती; आईला समजताच निर्घृण हत्या

Pimpri-Chinchwad Crime: पिंपरी-चिंचवडमध्ये संतापजनक प्रकार! 65 वर्षीय शेजाऱ्याने दोन सख्ख्या बहिणींवर केला अत्याचार
2

Pimpri-Chinchwad Crime: पिंपरी-चिंचवडमध्ये संतापजनक प्रकार! 65 वर्षीय शेजाऱ्याने दोन सख्ख्या बहिणींवर केला अत्याचार

Raigad News: पनवेलमध्ये पावसाळी पर्यटन ठरतंय जीवघेणं! यंदा 5 जणांचा मृत्यू, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
3

Raigad News: पनवेलमध्ये पावसाळी पर्यटन ठरतंय जीवघेणं! यंदा 5 जणांचा मृत्यू, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Uttarpradesh Crime: संतापजनक! शेजाऱ्यांना फसवण्यासाठी बापानेच दीड वर्षांच्या चिमुकलीचा गळा आवळून केला खून
4

Uttarpradesh Crime: संतापजनक! शेजाऱ्यांना फसवण्यासाठी बापानेच दीड वर्षांच्या चिमुकलीचा गळा आवळून केला खून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Raigad Crime: नात्यांना काळिमा! दोन मुलांनीच आई-वडिलांचा गळा आवळून केला खून; 12 तासांत पोलिसांनी केला उलगडा

Raigad Crime: नात्यांना काळिमा! दोन मुलांनीच आई-वडिलांचा गळा आवळून केला खून; 12 तासांत पोलिसांनी केला उलगडा

Jul 28, 2026 | 11:35 AM
Palghar Flood: अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर! 7 हजारांहून अधिक कुटुंबांना आर्थिक मदत; 3.66 कोटी थेट खात्यात

Palghar Flood: अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर! 7 हजारांहून अधिक कुटुंबांना आर्थिक मदत; 3.66 कोटी थेट खात्यात

Jul 28, 2026 | 11:30 AM
Aai Tuljabhavani Serial: गुरुपौर्णिमा विशेष! ‘आई तुळजाभवानी’त चातुर्मास पर्वाचा शुभारंभ; तुळजाईसमोर असुरांचं नवं आव्हान

Aai Tuljabhavani Serial: गुरुपौर्णिमा विशेष! ‘आई तुळजाभवानी’त चातुर्मास पर्वाचा शुभारंभ; तुळजाईसमोर असुरांचं नवं आव्हान

Jul 28, 2026 | 11:30 AM
Crime News : YouTube व्हिडिओ पाहून रचला हत्येचा कट, जयपूर पोलिसांनी केला दुहेरी हत्याकांडाचा पर्दाफाश

Crime News : YouTube व्हिडिओ पाहून रचला हत्येचा कट, जयपूर पोलिसांनी केला दुहेरी हत्याकांडाचा पर्दाफाश

Jul 28, 2026 | 11:26 AM
RRB Technician Recruitment 2026: रेल्वेत ६,५५७ जागांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची संधी! तुम्ही अर्ज केला का?

RRB Technician Recruitment 2026: रेल्वेत ६,५५७ जागांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची संधी! तुम्ही अर्ज केला का?

Jul 28, 2026 | 11:22 AM
Jalgaon News: मराठी शाळा ओस, उर्दू शाळांत रांगा; जळगावात नेमकं काय घडतंय?

Jalgaon News: मराठी शाळा ओस, उर्दू शाळांत रांगा; जळगावात नेमकं काय घडतंय?

Jul 28, 2026 | 11:16 AM
Monsoon Care Tips: पावसाळ्यात चुकूनही खाऊ नका ‘या’ भाज्या, आतड्यांना छिद्र पडून पोटाचे होईल गंभीर नुकसान

Monsoon Care Tips: पावसाळ्यात चुकूनही खाऊ नका ‘या’ भाज्या, आतड्यांना छिद्र पडून पोटाचे होईल गंभीर नुकसान

Jul 28, 2026 | 11:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा