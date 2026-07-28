मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Incident Involving A Young Woman Attempting Suicide Has Occurred Right During A Meeting Of The Pune Zilla Parishad

पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभेतच तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; अंगावर पेट्रोल ओतून घेतले अन्…

Updated On: Jul 28, 2026 | 11:46 AM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान सोमवारी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरुणीने भरसभेत अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभेतच तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; अंगावर पेट्रोल ओतून घेतले अन्...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान सोमवारी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. बारामती येथील जिल्हा परिषद सदस्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याचा आरोप करत एका तरुणीने भरसभेत अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थित पोलीस आणि सुरक्षारक्षकांनी प्रसंगावधान राखून तिला तत्काळ रोखल्याने मोठा अनर्थ टळला.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सुरू असताना विविध विषयांवर चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी संबंधित तरुणी अचानक सभागृहात आली आणि सोबत आणलेले पेट्रोल अंगावर ओतून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, तेथे तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आणि सुरक्षारक्षकांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून तिला ताब्यात घेतल्याने संभाव्य दुर्घटना टळली.

सदस्य नसलेली व्यक्ती सभागृहात आली कशी?

ही घटना सर्वसाधारण सभा सुरू असलेल्या सभागृहात घडली, त्यामुळे या सभागृहाची सदस्य नसलेली त्रयस्थ व्यक्ती सभागृहात आलीच कशी, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत असून, त्यातही पेट्रोल सारख्या ज्वलनशील द्रव्यासह ही तरुणी सभागृहात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सुरक्षेसंदर्भातही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

न्याय मिळत नसल्याने उचलले पाऊल

या तरुणीने बारामती येथील जिल्हा परिषद सदस्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या सदस्याने लग्नाचे आश्वासन देत आपली फसवणूक केल्याचा दावा तिने केला. वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय मिळाला नाही आणि प्रशासनाकडूनही दखल घेतली जात नसल्याने उद्विग्न होऊन हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे तिने पोलिसांना सांगितले आहे.

हे सुद्धा वाचा : नात्यांना काळिमा! दोन मुलांनीच आई-वडिलांचा गळा आवळून केला खून; 12 तासांत पोलिसांनी केला उलगडा

पोलिसांनी चौकशी केली सुरू

दरम्यान, घटनेनंतर सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. भरसभेत असा प्रकार घडल्याने सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असलेल्या सदस्यांना धक्का बसला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने वातावरण निवळले आणि सर्वसाधारण सभा पुढे सुरू झाली. संबंधित तरुणीला ताब्यात घेऊन पोलिसांनी पुढील चौकशी सुरू केली असून, तिने केलेल्या आरोपांचीही पडताळणी केली जात असल्याचे पोलिस सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : YouTube व्हिडिओ पाहून रचला हत्येचा कट, जयपूर पोलिसांनी केला दुहेरी हत्याकांडाचा पर्दाफाश

Web Title: An incident involving a young woman attempting suicide has occurred right during a meeting of the pune zilla parishad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 11:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News : YouTube व्हिडिओ पाहून रचला हत्येचा कट, जयपूर पोलिसांनी केला दुहेरी हत्याकांडाचा पर्दाफाश
1

Crime News : YouTube व्हिडिओ पाहून रचला हत्येचा कट, जयपूर पोलिसांनी केला दुहेरी हत्याकांडाचा पर्दाफाश

पुण्यात नशेसाठी इंजेक्शनची बेकायदा विक्री, पाच जणांना ठोकल्या बेड्या; तब्बल ‘इतक्या’ बाटल्या जप्त
2

पुण्यात नशेसाठी इंजेक्शनची बेकायदा विक्री, पाच जणांना ठोकल्या बेड्या; तब्बल ‘इतक्या’ बाटल्या जप्त

डॉक्टरचे घर फोडले, लाखोंचे हिरे अन् सोन्याचे दागिने लंपास; मॉडेल कॉलनीतील घटना
3

डॉक्टरचे घर फोडले, लाखोंचे हिरे अन् सोन्याचे दागिने लंपास; मॉडेल कॉलनीतील घटना

Dharashiv Crime : ऊसतोड उचलीच्या पैशांवरुन अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; धाराशिव तालुक्यातील घटनेनं खळबळ
4

Dharashiv Crime : ऊसतोड उचलीच्या पैशांवरुन अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; धाराशिव तालुक्यातील घटनेनं खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभेतच तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; अंगावर पेट्रोल ओतून घेतले अन्…

पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभेतच तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; अंगावर पेट्रोल ओतून घेतले अन्…

Jul 28, 2026 | 11:46 AM
Yavatmal News: दररोज होते ३६ हजार लिटर दुधाचे उत्पादन! सात टक्क्याने आवक घटली; खाजगी दूध विक्रेत्यांची संख्या मोठी

Yavatmal News: दररोज होते ३६ हजार लिटर दुधाचे उत्पादन! सात टक्क्याने आवक घटली; खाजगी दूध विक्रेत्यांची संख्या मोठी

Jul 28, 2026 | 11:45 AM
आंदोलनानंतर नवा वाद; सरकारच्या आश्वासनानंतरही अटकसत्र सुरूच, विद्यार्थ्यांना विश्वासघाताची भीती

आंदोलनानंतर नवा वाद; सरकारच्या आश्वासनानंतरही अटकसत्र सुरूच, विद्यार्थ्यांना विश्वासघाताची भीती

Jul 28, 2026 | 11:40 AM
Raigad Crime: नात्यांना काळिमा! दोन मुलांनीच आई-वडिलांचा गळा आवळून केला खून; 12 तासांत पोलिसांनी केला उलगडा

Raigad Crime: नात्यांना काळिमा! दोन मुलांनीच आई-वडिलांचा गळा आवळून केला खून; 12 तासांत पोलिसांनी केला उलगडा

Jul 28, 2026 | 11:35 AM
Palghar Flood: अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर! 7 हजारांहून अधिक कुटुंबांना आर्थिक मदत; 3.66 कोटी थेट खात्यात

Palghar Flood: अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर! 7 हजारांहून अधिक कुटुंबांना आर्थिक मदत; 3.66 कोटी थेट खात्यात

Jul 28, 2026 | 11:30 AM
Aai Tuljabhavani Serial: गुरुपौर्णिमा विशेष! ‘आई तुळजाभवानी’त चातुर्मास पर्वाचा शुभारंभ; तुळजाईसमोर असुरांचं नवं आव्हान

Aai Tuljabhavani Serial: गुरुपौर्णिमा विशेष! ‘आई तुळजाभवानी’त चातुर्मास पर्वाचा शुभारंभ; तुळजाईसमोर असुरांचं नवं आव्हान

Jul 28, 2026 | 11:30 AM
RRB Technician Recruitment 2026: रेल्वेत ६,५५७ जागांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची संधी! तुम्ही अर्ज केला का?

RRB Technician Recruitment 2026: रेल्वेत ६,५५७ जागांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची संधी! तुम्ही अर्ज केला का?

Jul 28, 2026 | 11:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा