पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभेतच तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; अंगावर पेट्रोल ओतून घेतले अन्...

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान सोमवारी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. बारामती येथील जिल्हा परिषद सदस्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याचा आरोप करत एका तरुणीने भरसभेत अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थित पोलीस आणि सुरक्षारक्षकांनी प्रसंगावधान राखून तिला तत्काळ रोखल्याने मोठा अनर्थ टळला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सुरू असताना विविध विषयांवर चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी संबंधित तरुणी अचानक सभागृहात आली आणि सोबत आणलेले पेट्रोल अंगावर ओतून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, तेथे तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आणि सुरक्षारक्षकांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून तिला ताब्यात घेतल्याने संभाव्य दुर्घटना टळली.
सदस्य नसलेली व्यक्ती सभागृहात आली कशी?
ही घटना सर्वसाधारण सभा सुरू असलेल्या सभागृहात घडली, त्यामुळे या सभागृहाची सदस्य नसलेली त्रयस्थ व्यक्ती सभागृहात आलीच कशी, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत असून, त्यातही पेट्रोल सारख्या ज्वलनशील द्रव्यासह ही तरुणी सभागृहात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सुरक्षेसंदर्भातही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
न्याय मिळत नसल्याने उचलले पाऊल
या तरुणीने बारामती येथील जिल्हा परिषद सदस्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या सदस्याने लग्नाचे आश्वासन देत आपली फसवणूक केल्याचा दावा तिने केला. वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय मिळाला नाही आणि प्रशासनाकडूनही दखल घेतली जात नसल्याने उद्विग्न होऊन हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे तिने पोलिसांना सांगितले आहे.
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पोलिसांनी चौकशी केली सुरू
दरम्यान, घटनेनंतर सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. भरसभेत असा प्रकार घडल्याने सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असलेल्या सदस्यांना धक्का बसला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने वातावरण निवळले आणि सर्वसाधारण सभा पुढे सुरू झाली. संबंधित तरुणीला ताब्यात घेऊन पोलिसांनी पुढील चौकशी सुरू केली असून, तिने केलेल्या आरोपांचीही पडताळणी केली जात असल्याचे पोलिस सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
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