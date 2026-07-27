आता Airtel eSIM ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही! घरबसल्या होईल तुमचं काम, फॉलो करा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

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ई-सिम हे फिजिकल सिमकार्डचे एक डिजिटल वर्जन आहे, जे सुसंगत स्मार्टफोनमध्ये थेट डाऊनलोड किंवा इंस्टॉल केले जाऊ शकते. ई-सिमचा वापर करण्यासाठी तुम्हाला फिजीकल सिमप्रमाणे याला फोनमध्ये इंसर्ट करण्याची देखील आवश्यकता नाही. यामुळे फोन बदलणे देखील सोपे होते, कारण यूजर्स कोणतेही फिजिकल कार्ड हाताळण्याची गरज न पडता त्यांचे ई-सिम प्रोफाईल नवीन सुसंगत डिव्हाइसवर ट्रांसफर करू शकतात. (फोटो सौजन्य – AI Created)
भारतात एयरटेल ॲपल, गुगल, सॅमसंग, मोटोरोला आणि विवोच्या निवडक स्मार्टफोन्ससाठी ई-सिम सपोर्ट ऑफर करतो. एयरटेलचा ई-सिम एकतर फिजिकल सिम कार्डसोबत काम करते किंवा त्याची जागा घेऊ शकते. जर तुम्ही अलीकडेच असा एखादा स्मार्टफोन खरेदी केला असेल ज्यामध्ये ई-सिम सपोर्ट आहे किंवा तुम्हाला तुमचे डिजीटल सिमकार्ड ई-सिममध्ये बदलायचे असेल तर तुम्हाला आता स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या देखील काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून एअरटेलचे ई-सिम ॲक्टिव्हेट करू शकता. चला तर मग याची संपूर्ण प्रोसेस जाणून घेऊया.
ई-सिम विनंती पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला एअरटेलकडून एक व्हेरिफिकेशन कॉल येईल. विनंती पूर्ण करण्यासाठी कॉल दरम्यान ही विनंती कम्फर्म करा. एअरटेल ई-सिमची विनंती लवकरच सेटअपसाठी तयार होईल आणि यूजर्स त्यांच्या स्मार्टफोनवर ई-सिम डाउनलोड करू शकतील. प्रोफाइल डाउनलोड झाल्यानंतर 2 तासांहून कमी वेळात ई-सिम ॲक्टिव्हेट केले जाईल. फिजिकल सिम ई-सिमवर स्विच केल्यानंतर नवीन ई-सिम प्रोफाईल ॲक्टिव्हेट करा, फिजिकल सिम फोनमधून बाहेर काढा आणि तुमचे डिव्हाईस रिस्टार्ट करा. ॲक्टिव्हेशननंतर, अनधिकृत प्रवेश टाळण्यासाठी यूजर्सनी आपला EID गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे. जर एयरटेल ई-सिम-सक्षम डिव्हाइस हरवले, तर ग्राहक मदतीसाठी जवळच्या एयरटेल स्टोअरला भेट देऊ शकतात.