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आता Airtel eSIM ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही! घरबसल्या होईल तुमचं काम, फॉलो करा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Updated On: Jul 27, 2026 | 09:38 AM IST
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सारांश

Airtel eSIM: तुम्ही देखील ई-सिम खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? तुम्हाला तुमचे फिजीकल सिम ई-सिममध्ये ट्रांसफर करायचे आहे का? तर आता तुम्हाला कोणत्याही स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या काही मिनिटांत ई-सिम ॲक्टिव्हेट करू शकतात.

आता Airtel eSIM ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही! घरबसल्या होईल तुमचं काम, फॉलो करा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

आता Airtel eSIM ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही! घरबसल्या होईल तुमचं काम, फॉलो करा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

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विस्तार
  • एयरटेल यूजर्स आता घरबसल्या ॲपद्वारे काही मिनिटांत ई-सिम ॲक्टिव्हेट करू शकतात.
  • ई-सिम वापरण्यासाठी फोनमध्ये फिजिकल सिम टाकण्याची गरज नसून प्रोफाइल थेट डाउनलोड करता येते.
  • ॲक्टिव्हेशननंतर EID नंबर सुरक्षित ठेवणे आणि फिजिकल सिम काढून फोन रिस्टार्ट करणे आवश्यक आहे.
Airtel: सध्या फिजिकल सिमकार्डपेक्षा अनेकजण ई-सिम खरेदी करण्याला अधिक प्राधान्य देतात. सुरक्षा आणि इतर फीचर्समुळे ई-सिमची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. विशेषत: ट्रॅवलर्स आणि बिजनेस यूजर्स फिजिकल सिम खरेदी करण्यापेक्षा ई-सिमला अधिक प्राधान्य देतात. याशिवाय अनेक स्मार्टफोन कंपन्या देखील आता ई-सिम सपोर्ट असलेले स्मार्टफोन्स लाँच करत आहेत. यामुळे देखील यूजर्समध्ये ई-सिम बाबत कुतूहल वाढले आहे.

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एयरटेल ई-सिम

ई-सिम हे फिजिकल सिमकार्डचे एक डिजिटल वर्जन आहे, जे सुसंगत स्मार्टफोनमध्ये थेट डाऊनलोड किंवा इंस्टॉल केले जाऊ शकते. ई-सिमचा वापर करण्यासाठी तुम्हाला फिजीकल सिमप्रमाणे याला फोनमध्ये इंसर्ट करण्याची देखील आवश्यकता नाही. यामुळे फोन बदलणे देखील सोपे होते, कारण यूजर्स कोणतेही फिजिकल कार्ड हाताळण्याची गरज न पडता त्यांचे ई-सिम प्रोफाईल नवीन सुसंगत डिव्हाइसवर ट्रांसफर करू शकतात.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

निवडक स्मार्टफोन्ससाठी ई-सिम सपोर्ट

भारतात एयरटेल ॲपल, गुगल, सॅमसंग, मोटोरोला आणि विवोच्या निवडक स्मार्टफोन्ससाठी ई-सिम सपोर्ट ऑफर करतो. एयरटेलचा ई-सिम एकतर फिजिकल सिम कार्डसोबत काम करते किंवा त्याची जागा घेऊ शकते. जर तुम्ही अलीकडेच असा एखादा स्मार्टफोन खरेदी केला असेल ज्यामध्ये ई-सिम सपोर्ट आहे किंवा तुम्हाला तुमचे डिजीटल सिमकार्ड ई-सिममध्ये बदलायचे असेल तर तुम्हाला आता स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या देखील काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून एअरटेलचे ई-सिम ॲक्टिव्हेट करू शकता. चला तर मग याची संपूर्ण प्रोसेस जाणून घेऊया.

एअरटेलचे ई-सिम ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • एयरटेल ॲप डाऊनलोड करा आणि तुमच्या फोन नंबरद्वारे लॉगिन करा.
  • होमपेजमधून शॉर्टरक सेक्शन निवडा.
  • अपग्रेड टू ई-सिम आयकॉनवर क्लिक करा.
  • आता दिस डिव्हाईस किंवा अदर डिव्हाईस, यापैकी एक पर्याय निवडा.
  • ओटीपी जनरेट करण्यासाठी तुमच्या डिव्हाईसचा 32-नंबर्सचा EID नंबर एंटर करा.
  • आता रजिस्टर्ड एयरटेल नंबरवर ओटीपी येईल तो एंटर करा.
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ई-सिम विनंती पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला एअरटेलकडून एक व्हेरिफिकेशन कॉल येईल. विनंती पूर्ण करण्यासाठी कॉल दरम्यान ही विनंती कम्फर्म करा. एअरटेल ई-सिमची विनंती लवकरच सेटअपसाठी तयार होईल आणि यूजर्स त्यांच्या स्मार्टफोनवर ई-सिम डाउनलोड करू शकतील. प्रोफाइल डाउनलोड झाल्यानंतर 2 तासांहून कमी वेळात ई-सिम ॲक्टिव्हेट केले जाईल. फिजिकल सिम ई-सिमवर स्विच केल्यानंतर नवीन ई-सिम प्रोफाईल ॲक्टिव्हेट करा, फिजिकल सिम फोनमधून बाहेर काढा आणि तुमचे डिव्हाईस रिस्टार्ट करा. ॲक्टिव्हेशननंतर, अनधिकृत प्रवेश टाळण्यासाठी यूजर्सनी आपला EID गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे. जर एयरटेल ई-सिम-सक्षम डिव्हाइस हरवले, तर ग्राहक मदतीसाठी जवळच्या एयरटेल स्टोअरला भेट देऊ शकतात.

Web Title: How to activate airtel esim from home follow these easy process tech news marathi

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Published On: Jul 27, 2026 | 09:38 AM

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