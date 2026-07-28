मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Daily Milk Production Touches 36 000 Litres Supply Drops By 7 Percent As Private Milk Vendors Continue To Dominate

Yavatmal News: दररोज होते ३६ हजार लिटर दुधाचे उत्पादन! सात टक्क्याने आवक घटली; खाजगी दूध विक्रेत्यांची संख्या मोठी

Updated On: Jul 28, 2026 | 11:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

दरवर्षी पावसाळ्यात दूध उत्पादनावर परिणाम होतो. त्यामुळे काही प्रमाणात दुधाची टंचाई जाणवते. सध्या एफडीएकडून धाडसत्र सुरू असल्याने भेसळखोरांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. परिणामी दूध उत्पादनात पाच ते सात टक्क्यांची घट झाली आहे.

दररोज होते ३६ हजार लिटर दुधाचे उत्पादन! सात टक्क्याने आवक घटली; खाजगी दूध विक्रेत्यांची संख्या मोठी

दररोज होते ३६ हजार लिटर दुधाचे उत्पादन! सात टक्क्याने आवक घटली; खाजगी दूध विक्रेत्यांची संख्या मोठी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

यवतमाळ जिल्ह्याला दररोज ८१ हजार लिटर दुधाची गरज आहे. मात्र दिवसाला ३६ हजार ४७२ लिटर दुधाचेच उत्पादन होत आहे. प्रत्यक्षात आवक मात्र सात टक्क्याने आवक घटली असून ही आकडेवारी सरकारी असून, खासगीत दूध विक्रेत्यांची मोठी संख्या आहे. विक्रेते दुधाची घरोघरी विक्री करतात. परंतु याबाबतच्या नोंदीच प्रशासनाकडे नाहीत, तसेच परराज्यातून किंवा अन्य जिल्ह्यांतून दुधाचा पुरवठा जिल्ह्यात होतो.(फोटो सौजन्य – AI)

Maharashtra Farmer Suicide: अजून किती बळी जाणार? कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याची आत्महत्या; हृदयद्रावक घटना

विविध नावाने पाकीटबंद दुधाची विक्री केली जात आहे. त्यामुळे पाकीटबंद दुधातील गुणवत्ता कशी, याबाबत ग्राहकांना नेहमीच प्रश्न पडतो. त्यामुळे एफडीएकडून तपासणीची गती अधिक वेगाने व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. येथील अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त कार्यालयाने ज्यूस, आइस्क्रीम, दूध, पनीर, तूप आदींचे नमुने घेतले. याशिवाय मिल्क केक, हॉटेलातील विविध पदार्थांची तपासणी केली. घाटंजी येथे घेतलेल्या दह्याचे दोन्ही नमुने अप्रमाणित निघाले. दह्यात कमीत कमी ४.५ फॅट असेल तर, शरीरासाठी त्याचा फायदा होतो. घाटंजीत घेतलेल्या दह्याच्या नमुन्यात २.४६ इतकेच फॅट निघाले. अकोला बाजार येथे एका स्वीट मार्टमधून नमुने घेतले. त्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही.

एफडीएचे आयुक्त म्हणून आयएएस तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच भेसळखोरांविरोधात कारवाईचा धडाका लावला. राज्यात सर्वच ठिकाणी दररोज तपासणी, धाडसत्र मोहीम राबविली जात आहे. त्यामुळे भेसळखोरांचे धाबे दणाणून गेले आहे. एफडीएने दुधाच्या गुणवत्तेवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. जिल्ह्यातही मोहीम राबविली जात असून, ग्राहकांना पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण दुधाची विक्री करावी, अशी ताकीद व्यावसायिकांना देण्यात आली आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात दूध उत्पादनावर परिणाम होतो. त्यामुळे काही प्रमाणात दुधाची टंचाई जाणवते. सध्या एफडीएकडून धाडसत्र सुरू असल्याने भेसळखोरांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. परिणामी दूध उत्पादनात पाच ते सात टक्क्यांची घट झाली आहे. शेतक-यांना शेतीसोबतच जोडव्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसाय करता यावा यासाठी शासनाने अनेक योजना आणल्या. मात्र अजूनही शेतकऱ्यांना जोडव्यवसायासाठी अपेक्षित बळ मिळाले नाही. शेतीतही नुकसान होत असल्याने शेतकरी संकटात आहे.

Amravati News: बनावट कृषी निविष्ठांवर घाव! २३० परवाने रद्द; अमरावती विभागात ५२० कृषी केंद्रांची विक्री बंद

गुप्त माहिती आणि तक्रारीच्या आधारे जिल्हाभरात विविध ठिकाणी धाड टाकून कारवाई करण्यात आली. मे आणि जून अशा दोन महिन्यांत ६० नमुने घेण्यात आले. त्यातील पाच अप्रमाणित अर्थात नागरिकांच्या आरोग्यासाठी असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे सात नमुने दोन महिन्यात घेण्यात आले आहेत. अशी प्रशासकिय माहिती आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Daily milk production touches 36 000 litres supply drops by 7 percent as private milk vendors continue to dominate

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास
1

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही
2

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक
3

Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक

Farmer Suicides : कर्ज माफीत नाव नाही , शेतकऱ्याची आत्महत्त्या : यवतमाळ मध्ये टोकाचे पाऊल
4

Farmer Suicides : कर्ज माफीत नाव नाही , शेतकऱ्याची आत्महत्त्या : यवतमाळ मध्ये टोकाचे पाऊल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Jul 28, 2026 | 04:01 PM
boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

Jul 28, 2026 | 03:58 PM
Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Jul 28, 2026 | 03:55 PM
Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Jul 28, 2026 | 03:53 PM
Shani Vakri 2026: शनीची उलटी चाल सुरू! ११ डिसेंबरपर्यंत ‘या’ ५ राशींवर राहणार संकटाची छाया?

Shani Vakri 2026: शनीची उलटी चाल सुरू! ११ डिसेंबरपर्यंत ‘या’ ५ राशींवर राहणार संकटाची छाया?

Jul 28, 2026 | 03:44 PM
Richa Chadha : जेष्ठ नागरिकांसाठी बरळले वंगाळ! अभिनेत्री म्हणते ‘… त्यांचा सम्मान करू नका!’ नेटकऱ्यांच्या संताप शिघेला

Richa Chadha : जेष्ठ नागरिकांसाठी बरळले वंगाळ! अभिनेत्री म्हणते ‘… त्यांचा सम्मान करू नका!’ नेटकऱ्यांच्या संताप शिघेला

Jul 28, 2026 | 03:35 PM
लहान मुलांसाठी TVS ची पहिली रेस बाइक! 20 PS पॉवर अन् 110 चा स्पीड; TVS ची नवी Apache RR 200 Mini GP बाइक लाँच!

लहान मुलांसाठी TVS ची पहिली रेस बाइक! 20 PS पॉवर अन् 110 चा स्पीड; TVS ची नवी Apache RR 200 Mini GP बाइक लाँच!

Jul 28, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा