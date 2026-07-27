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Jio Freedom Offer: जिओची धमाकेदार ऑफर! 15 महिने इंटरनेटसह मिळणार ओटीटीचा आनंद, इतकी आहे किंमत

Updated On: Jul 27, 2026 | 11:47 AM IST
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सारांश

Jio Recharge Plan: रिलायन्स जिओने त्यांच्या ब्रॉडबँड ग्राहकांसाठी आकर्षक फ्रीडम ऑफर सादर केला आहे. या ऑफरमध्ये एकदाच रिचार्ज करून तब्बल 15 महिने अनलिमिटेड इंटरनेट, लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी ॲप्सचा आनंद घेता येणार असल्याने ग्राहकांची मोठी बचत होणार आहे.

Jio Freedom Offer: जिओची धमाकेदार ऑफर! 15 महिने इंटरनेटसह मिळणार ओटीटीचा आनंद, इतकी आहे किंमत

Jio Freedom Offer: जिओची धमाकेदार ऑफर! 15 महिने इंटरनेटसह मिळणार ओटीटीचा आनंद, इतकी आहे किंमत

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विस्तार
  • जिओच्या नवीन फ्रीडम ऑफरमध्ये ₹10,000 मध्ये 15 महिन्यांची वैधता आणि 100Mbps स्पीडचे अनलिमिटेड इंटरनेट मिळणार आहे.
  • या प्लॅनसोबत 1,000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि 12 ओटीटी ॲप्सचे सब्सक्रिप्शनही दिले जात आहे.
  • ही ऑफर मायजिओ ॲपवर उपलब्ध असून जिओ फायबर आणि जिओ एअरफायबर (जिओ होम) यूजर्सना याचा लाभ घेता येईल.
भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या रिलायंस जिओने त्यांच्या यूजर्ससाठी एका नवीन फ्रीडम ऑफरची घोषणा केली आहे. टेलीकॉम कंपनीने ही ऑफर त्यांच्या जिओ फाइबर यूजर्ससाठी सादर केली आहे. या ऑफरअंतर्गत यूजर्सना संपूर्ण 15 महिन्यांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. याशिवाय हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 100Mbps च्या स्पीडने इंटरनेट सुविधा देखील मिळणार आहे. केवळ इंटरनेटच नाही तर या प्लॅनमध्ये ओटीटी ॲप्सचा ॲक्सेस आणि 100 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्सचा ॲक्सेस देखील मिळणार आहे.

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जिओ फ्रीडम ऑफर

जिओने त्यांची नवीन ऑफर विशेषत: ब्रॉडबँड यूजर्ससाठी सुरु केली आहे. जिओ फाइबर किंवा एयर फाइबर (जिओ होम) चा वापर करणारे यूजर्स या ऑफरचा फायदा घेऊ शकणार आहेत. यूजर्सना 100Mbps प्लॅनसाठी 10,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. यामध्ये यूजर्सना 15 महिन्यांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. यामध्ये मिळणाऱ्या फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर, जिओ ऑफरअंतर्गत यूजर्सना 6 हजार रुपयांपर्यंत बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. जिओच्या 100Mbps वाला ब्रॉडबँड प्लॅनची ​​किंमत 899 रुपये + जीएसटी आहे. 15 महिन्यांसाठी यूजर्सना 13,485 रुपये + जीएसटी खर्च करावे लागणार आहेत. हा एकूण खर्च 16,000 रुपये होतो. मात्र फ्रीडम ऑफर अंतर्गत, यूजर्सना हा प्लॅन केवळ 666 रुपये प्रति महिना दराने खरेदी करता येणार आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार आहे फायदे

जिओची ही ऑफर अशा जिओ होम यूजर्ससाठी आहे, ज्यांना संपूर्ण वर्षभराच रिचार्ज एकदाच करायचा आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना संपूर्ण 15 महिन्यांपर्यंत वायफाय रिचार्ज करावा लागणार नाही. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना पूर्ण 15 महिन्यांपर्यंत 100Mbps च्या स्पीडने अनलिमिटेड इंटरनेट ऑफर केले जाणार आहे.

कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना केवळ इंटरनेटच नाही तर 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्सचा ॲक्सेस ऑफर केला जाणार आहे. इतकंच नाही तर एंटरटेनमेंटसाठी 12 ओटीटी ॲप्सचे सब्सक्रिप्शन देखील मिळणार आहे. या ओटीटी ॲप्समध्ये जियो हॉटस्टार, झी 5, सोनीलिव, सनएनएक्सटी, होईचोई, डिस्कवरी+, टाइम्सप्ले, तरंगप्लस, इरोज़नाउ, लायंसगेट प्ले, शेमारूमी, ईटीवी विन यांचा समावेश आहे. जिओ देखील लवकरच भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. अलीकडेच, जिओच्या 1600 LEO सॅटेलाइट्सनी एका महत्त्वपूर्ण चाचणीत यशस्वीरीत्या यश मिळवले आहे.

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कसा घेऊ शकता ऑफरचा फायदा?

जिओची ही ऑफर सध्या माय जिओ ॲपवर उपलब्ध आहे. यूजर्सनी माय जिओ ॲपवर लॉगिन केल्यानंतर त्यांना होम पेजवर ही ऑफर दिसणार आहे. त्यावर टॅप केल्यावर ते पुढील पेजवर जातील, जिथे ते त्यांचे जिओ होम वायफाय रिचार्ज करू शकतात.

Web Title: Jio freedom offer 2026 get 15 months 100mbps wifi with 12 ott apps and live tv at rs 10000

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Published On: Jul 27, 2026 | 11:47 AM

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