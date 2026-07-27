Jio Freedom Offer: जिओची धमाकेदार ऑफर! 15 महिने इंटरनेटसह मिळणार ओटीटीचा आनंद, इतकी आहे किंमत

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जिओने त्यांची नवीन ऑफर विशेषत: ब्रॉडबँड यूजर्ससाठी सुरु केली आहे. जिओ फाइबर किंवा एयर फाइबर (जिओ होम) चा वापर करणारे यूजर्स या ऑफरचा फायदा घेऊ शकणार आहेत. यूजर्सना 100Mbps प्लॅनसाठी 10,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. यामध्ये यूजर्सना 15 महिन्यांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. यामध्ये मिळणाऱ्या फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर, जिओ ऑफरअंतर्गत यूजर्सना 6 हजार रुपयांपर्यंत बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. जिओच्या 100Mbps वाला ब्रॉडबँड प्लॅनची किंमत 899 रुपये + जीएसटी आहे. 15 महिन्यांसाठी यूजर्सना 13,485 रुपये + जीएसटी खर्च करावे लागणार आहेत. हा एकूण खर्च 16,000 रुपये होतो. मात्र फ्रीडम ऑफर अंतर्गत, यूजर्सना हा प्लॅन केवळ 666 रुपये प्रति महिना दराने खरेदी करता येणार आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
जिओची ही ऑफर अशा जिओ होम यूजर्ससाठी आहे, ज्यांना संपूर्ण वर्षभराच रिचार्ज एकदाच करायचा आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना संपूर्ण 15 महिन्यांपर्यंत वायफाय रिचार्ज करावा लागणार नाही. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना पूर्ण 15 महिन्यांपर्यंत 100Mbps च्या स्पीडने अनलिमिटेड इंटरनेट ऑफर केले जाणार आहे.
कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना केवळ इंटरनेटच नाही तर 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्सचा ॲक्सेस ऑफर केला जाणार आहे. इतकंच नाही तर एंटरटेनमेंटसाठी 12 ओटीटी ॲप्सचे सब्सक्रिप्शन देखील मिळणार आहे. या ओटीटी ॲप्समध्ये जियो हॉटस्टार, झी 5, सोनीलिव, सनएनएक्सटी, होईचोई, डिस्कवरी+, टाइम्सप्ले, तरंगप्लस, इरोज़नाउ, लायंसगेट प्ले, शेमारूमी, ईटीवी विन यांचा समावेश आहे. जिओ देखील लवकरच भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. अलीकडेच, जिओच्या 1600 LEO सॅटेलाइट्सनी एका महत्त्वपूर्ण चाचणीत यशस्वीरीत्या यश मिळवले आहे.
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जिओची ही ऑफर सध्या माय जिओ ॲपवर उपलब्ध आहे. यूजर्सनी माय जिओ ॲपवर लॉगिन केल्यानंतर त्यांना होम पेजवर ही ऑफर दिसणार आहे. त्यावर टॅप केल्यावर ते पुढील पेजवर जातील, जिथे ते त्यांचे जिओ होम वायफाय रिचार्ज करू शकतात.