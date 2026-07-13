Cricket News: अचानक बदलले समीकरण! The Wall राहुल द्रविडचे नाव पुढे; पुन्हा होणार कोच

ब्रिटिश वृत्तपत्र ‘डेली टेलिग्राफ’मधील एका वृत्तानुसार, इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मॅककुलमच्या जागी काही निवडक नावांची यादी तयार केली आहे, ज्यात राहुल द्रविडचा प्रामुख्याने समावेश आहे. द्रविड व्यतिरिक्त, इंग्लंडचे माजी प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर आणि इंग्लंडचे माजी फिरकी गोलंदाज रिचर्ड डॉसन हे देखील या यादीत आघाडीवर आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवानंतर इंग्लंड कसोटी संघासोबतचा मॅककुलमचा चार वर्षांचा कार्यकाळ संपला. ईसीबीला वाटते की, पुढील वर्षी होणाऱ्या प्रतिष्ठित ॲशेस मालिकेपूर्वी संघात बदल करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तथापि, मॅककुलम इंग्लंडच्या मर्यादित षटकांच्या (एकदिवसीय आणि टी-२०) संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कायम राहील.
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मॅककुलमचा प्रवास: मायदेशी सिंह, परदेशात अपयश
ब्रेंडन मॅककुलमच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात, इंग्लंडने एकूण ४९ कसोटी सामने खेळले, ज्यात २७ सामने जिंकले आणि २० गमावले. या काळात, मायदेशी इंग्लंडची कामगिरी उत्कृष्ट होती, त्यांनी २८ पैकी १८ सामने जिंकले. मात्र, परदेशातील संघाची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक होती. परदेशात खेळलेल्या २१ कसोटी सामन्यांपैकी इंग्लंडने केवळ ९ सामने जिंकले, तर भारत (२०२३-२४) आणि पाकिस्तान (२०२४-२५) दौऱ्यांवर त्यांना मानहानीकारक मालिका पराभवांना सामोरे जावे लागले. या खराब कामगिरीमुळे अखेरीस बोर्डाला एक कठीण निर्णय घेण्यास भाग पडले.
ECB द्रविडवर का लक्ष ठेवून आहे?
५३ वर्षीय राहुल द्रविडला जगातील सर्वात बुद्धिमान आणि रणनीतिकदृष्ट्या सक्षम प्रशिक्षकांपैकी एक मानले जाते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भारतीय संघाने २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला आणि २०२३ च्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. द्रविडची सूक्ष्म प्रशिक्षण शैली, शिस्त आणि कसोटी क्रिकेटची सखोल जाण, यामुळेच इंग्लंड बोर्ड त्याला या पदासाठी सर्वात योग्य उमेदवार मानते.
द्रविड पदभार स्वीकारणार का?
वृत्तानुसार, राहुल द्रविडला पूर्णवेळ प्रशिक्षणात परतण्याची कोणतीही विशेष इच्छा नाही. तथापि, इंग्लंडच्या कसोटी प्रशिक्षकाचे पद त्याच्यासाठी एक उत्तम पर्याय असू शकते, कारण यामुळे त्याला घरी अधिक वेळ घालवता येईल आणि त्याच्या आवडत्या फॉरमॅटचे (कसोटी क्रिकेट) अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी योगदान देण्याची संधीही मिळेल. वृत्तानुसार, इंग्लंडने द्रविडची इच्छा आणि आवड पुन्हा एकदा आजमावून पाहिली पाहिजे.
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शर्यतीतील इतर प्रमुख दावेदार
द्रविड व्यतिरिक्त, इंग्लंडच्या मुख्य प्रशिक्षक पदाच्या शर्यतीत इतर अनेक प्रमुख नावे देखील आहेत. झिम्बाब्वेचा माजी महान खेळाडू आणि इंग्लंडचा माजी प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर हा सर्वात प्रबळ दावेदारांपैकी एक आहे. त्याच्या मागील कार्यकाळात, इंग्लंडने तीन वेळा ॲशेस मालिका जिंकली आणि आयसीसी कसोटी क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवले. फ्रँचायझी क्रिकेटमध्येही फ्लॉवरची कामगिरी प्रभावी आहे, त्याने नुकतेच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरला सलग दोन आयपीएल विजेतेपदे मिळवून दिली आहेत.
ग्लॅमॉर्गनचे सध्याचे मुख्य प्रशिक्षक असलेले डॉसन, काउंटी क्रिकेटमधील त्यांच्या उत्कृष्ट डावपेचात्मक चातुर्यासाठी आणि प्रशिक्षण कौशल्यासाठी ओळखले जातात, ज्यामुळे ते एक प्रबळ दावेदार ठरतात. या शॉर्टलिस्टमध्ये श्रीलंकेचे फलंदाजीतील दिग्गज कुमार संगकारा, इंग्लंड लायन्सचे प्रशिक्षक अँड्र्यू फ्लिंटॉफ, पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन आणि ऑस्ट्रेलियाचे माजी प्रशिक्षक जस्टिन लँगर यांचाही समावेश आहे.