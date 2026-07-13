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Tech Tips: LinkedIn वर हजारो लोकांपर्यंत पोहोचायचंय? प्रोफाईलची रिच वाढवण्यासाठी फॉलो करा या स्मार्ट ट्रिक्स

Updated On: Jul 13, 2026 | 10:23 AM IST
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सारांश

आजच्या डिजिटल युगात नोकरी शोधण्यासाठी आणि प्रोफेशनल नेटवर्क तयार करण्यासाठी LinkedIn हे सर्वाधिक लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म बनले आहे. मात्र केवळ अकाउंट तयार करून उपयोग होत नाही; योग्य रणनीती वापरल्यास फॉलोअर्स, रीच आणि एंगेजमेंट मोठ्या प्रमाणात वाढवता येऊ शकतात.

Tech Tips: LinkedIn वर हजारो लोकांपर्यंत पोहोचायचंय? प्रोफाईलची रिच वाढवण्यासाठी फॉलो करा या स्मार्ट ट्रिक्स

Tech Tips: LinkedIn वर हजारो लोकांपर्यंत पोहोचायचंय? प्रोफाईलची रिच वाढवण्यासाठी फॉलो करा या स्मार्ट ट्रिक्स

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विस्तार
  • योग्य वेळी दर्जेदार कंटेंट पोस्ट केल्यास LinkedIn प्रोफाइलची रिच आणि फोलोवर्स वाढण्यास मदत होते.
  • प्रोफेशनल प्रोफाइल, आकर्षक हेडलाइन आणि नियमित अपडेट्समुळे अधिक लोकांचे लक्ष वेधता येते.
  • कमेंट्समध्ये सक्रिय राहून आणि इतरांच्या पोस्टवर सहभाग घेतल्यास प्रोफाइलची विजिबिलिटी वाढते.
आजच्या डिजिटल काळात इंटरनेट केवळ चॅटिंग किंवा गेमिंगसाठी मर्यादित राहिलेला नाही तर इंटरनेटच्या मदतीने अनेक काम अगदी सहज पूर्ण केली जाऊ शकतात एखाद्या व्यक्तीला शोधण्यापासून अगदी एखाद्या नोकरीसाठी अर्ज करण्यापर्यंत सर्व काम इंटरनेटद्वारे केली जाऊ शकतात. सहसा आजच्या काळात पेपर किंवा पॅम्पलेटमधून नोकरी शोधण्यापेक्षा इंटरनेटवर सर्च करून नोकरी शोधणे अधिक सोपं आणि सोयीस्कर ठरतं.

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इंटरनेटवर नोकरी शोधण्यासाठी बरेच लोकं लिंक्डइनचा वापर करतात. अनेक लोकं लिंक्डइनवर त्यांचा अकाऊंट तयार करतात पण या अकाउंटद्वारे हजारो लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं हे त्यांना माहीत नसतं. आपले फॉलोवर्स कसे वाढवायचे हे त्यांना माहित नसतं. पण काही सोप्या स्टेप्स वापरून फॉलोवर्स वाढवले जाऊ शकतात.  (फोटो सौजन्य: Pinterest)

योग्य वेळी पोस्ट करा

आपलं अकाउंट प्रमोट करण्यासाठी लिंक्डइनवर योग्य वेळी पोस्ट करणं अत्यंत गरजेचे आहे. सहसा सकाळी ऑफिस सुरू होण्यापूर्वी, लंचब्रेक दरम्यान किंवा संध्याकाळच्या वेळेस प्रोफेशनल जास्त ऍक्टिव्ह असतात. अशावेळी पोस्ट केले तर तुमच्या अकाउंटला जास्त रिच मिळू शकते. पोस्ट करण्यापूर्वी तुमच्या प्रेक्षक वर्गाचा व्यवहार समजून घ्या आणि त्यानंतरच पोस्ट करा.

चांगला कंटेंट शेअर करा

तुमच्या अकाऊंटवर अशा पोस्ट शेअर करा, ज्यामुळे लोकांच्या समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात, त्यांना नवीन माहिती मिळू शकते किंवा त्यांना त्यांच्या कामासाठी प्रेरणा मिळू शकते. केवळ प्रमोशनल पोस्ट शेअर केल्यास अकाऊंटला जास्त रिच आणि एंगेजमेंट मिळत नाही. त्यामुळे पोस्ट शेअर करताना तुमच्या कंटेंटवर देखील लक्ष द्या.

युनिक सुरुवात करा

लिंक्डइन पोस्ट शेअर करताना सुरुवातीच्या 2 ते 3 ओळी अत्यंत महत्वाच्या असतात. तुम्ही तुमच्या पोस्टची सुरुवात आकर्षक आणि इंटरेस्टिंग केली तरच लोकं सी मोअरवर क्लिक करून तुमची पूर्ण पोस्ट वाचतील. आश्चर्यचकित करणाऱ्या गोष्टी किंवा एखाद्या अनुभवाने सुरुवात केल्यास तुम्ही शेअर केलेल्या पोस्टला जास्त चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो.

तुमचे प्रोफाईल प्रोफेशनल बनवा

प्रोफाईल तुमची ओळख असते. त्यामुळे तुमच्या प्रोफाईलमध्ये चांगल्या क्वालिटीचा प्रोफाईल फोटो, यूनिक हेडलाइन आणि क्लिअर अबाऊट सेक्शन लोकांवर अधिक चांगला प्रभाव पाडण्यासाठी फायदेशीर ठरते. यासोबतच, अनुभव, स्किल्स आणि कामगिरी वेळोवेळी अपडेट करत राहा.

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कमेंट्समध्ये ॲक्टिव्ह राहा

जेव्हा लोकं तुमच्या पोस्टवर कमेंट करतील, तेव्हा त्यांच्या कमेंट्सला उत्तर द्यायला विसरू नका. यामुळे संभाषण वाढतं आणि लिंक्डइनचे अल्गोरिदम तुमची पोस्ट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवते. तसेच इतर यूजर्सनी शेअर केलेल्या पोस्टवर देखील सतत कमेंट केल्याने तुमच्या प्रोफाईलची विजिबिलिटी वाढू शकते. यामुळे तुमचे लिंक्डइन अकाऊंट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचते. तसेच तुमच्या अकाऊंटवर सतत पोस्ट करत राहणं गरजेचं आहे.

Web Title: How to increase reach and engagement on linkedin here are some smart tricks

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Published On: Jul 13, 2026 | 10:23 AM

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