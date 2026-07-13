Tech Tips: LinkedIn वर हजारो लोकांपर्यंत पोहोचायचंय? प्रोफाईलची रिच वाढवण्यासाठी फॉलो करा या स्मार्ट ट्रिक्स

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इंटरनेटवर नोकरी शोधण्यासाठी बरेच लोकं लिंक्डइनचा वापर करतात. अनेक लोकं लिंक्डइनवर त्यांचा अकाऊंट तयार करतात पण या अकाउंटद्वारे हजारो लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं हे त्यांना माहीत नसतं. आपले फॉलोवर्स कसे वाढवायचे हे त्यांना माहित नसतं. पण काही सोप्या स्टेप्स वापरून फॉलोवर्स वाढवले जाऊ शकतात. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
आपलं अकाउंट प्रमोट करण्यासाठी लिंक्डइनवर योग्य वेळी पोस्ट करणं अत्यंत गरजेचे आहे. सहसा सकाळी ऑफिस सुरू होण्यापूर्वी, लंचब्रेक दरम्यान किंवा संध्याकाळच्या वेळेस प्रोफेशनल जास्त ऍक्टिव्ह असतात. अशावेळी पोस्ट केले तर तुमच्या अकाउंटला जास्त रिच मिळू शकते. पोस्ट करण्यापूर्वी तुमच्या प्रेक्षक वर्गाचा व्यवहार समजून घ्या आणि त्यानंतरच पोस्ट करा.
तुमच्या अकाऊंटवर अशा पोस्ट शेअर करा, ज्यामुळे लोकांच्या समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात, त्यांना नवीन माहिती मिळू शकते किंवा त्यांना त्यांच्या कामासाठी प्रेरणा मिळू शकते. केवळ प्रमोशनल पोस्ट शेअर केल्यास अकाऊंटला जास्त रिच आणि एंगेजमेंट मिळत नाही. त्यामुळे पोस्ट शेअर करताना तुमच्या कंटेंटवर देखील लक्ष द्या.
लिंक्डइन पोस्ट शेअर करताना सुरुवातीच्या 2 ते 3 ओळी अत्यंत महत्वाच्या असतात. तुम्ही तुमच्या पोस्टची सुरुवात आकर्षक आणि इंटरेस्टिंग केली तरच लोकं सी मोअरवर क्लिक करून तुमची पूर्ण पोस्ट वाचतील. आश्चर्यचकित करणाऱ्या गोष्टी किंवा एखाद्या अनुभवाने सुरुवात केल्यास तुम्ही शेअर केलेल्या पोस्टला जास्त चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो.
प्रोफाईल तुमची ओळख असते. त्यामुळे तुमच्या प्रोफाईलमध्ये चांगल्या क्वालिटीचा प्रोफाईल फोटो, यूनिक हेडलाइन आणि क्लिअर अबाऊट सेक्शन लोकांवर अधिक चांगला प्रभाव पाडण्यासाठी फायदेशीर ठरते. यासोबतच, अनुभव, स्किल्स आणि कामगिरी वेळोवेळी अपडेट करत राहा.
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जेव्हा लोकं तुमच्या पोस्टवर कमेंट करतील, तेव्हा त्यांच्या कमेंट्सला उत्तर द्यायला विसरू नका. यामुळे संभाषण वाढतं आणि लिंक्डइनचे अल्गोरिदम तुमची पोस्ट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवते. तसेच इतर यूजर्सनी शेअर केलेल्या पोस्टवर देखील सतत कमेंट केल्याने तुमच्या प्रोफाईलची विजिबिलिटी वाढू शकते. यामुळे तुमचे लिंक्डइन अकाऊंट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचते. तसेच तुमच्या अकाऊंटवर सतत पोस्ट करत राहणं गरजेचं आहे.