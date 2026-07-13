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WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘हे’ नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही

Updated On: Jul 13, 2026 | 05:06 PM IST
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सारांश

मेटाने सरकारला आधीच एक लेखी प्रतिसाद सादर केला आहे, ज्याची सध्या छाननी सुरू आहे. आपल्या प्रतिसादात, मेटाने स्पष्ट केले आहे की, या फीचरमुळे फसवणूक वाढू शकते अशी सरकारची चिंता असूनही, त्यांना व्हॉट्सॲप युझरनेम फीचर का सुरू करायचे आहे.

WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत 'हे' नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही (Photo Credit- X)

WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत 'हे' नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक!
  • जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘हे’ नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही
  • वाचा सविस्तर बातमी!
Whatsapp Username Feature Hold: व्हॉट्सॲपचे (WhatsApp) लोकप्रिय फीचर, “व्हॉट्सॲप युझरनेम,” जे या वर्षाच्या अखेरीस सुरू होणार होते, ते आता स्थगित करण्यात आले आहे. व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी, मेटाने सरकारला आश्वासन दिले आहे की, सरकारसोबतची चर्चा पूर्ण होईपर्यंत ते हे फीचर सुरू करणार नाहीत. मिळालेल्या एका वृत्तानुसार, सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. मेटाने सरकारला आधीच एक लेखी प्रतिसाद सादर केला आहे, ज्याची सध्या छाननी सुरू आहे. आपल्या प्रतिसादात, मेटाने स्पष्ट केले आहे की, या फीचरमुळे फसवणूक वाढू शकते अशी सरकारची चिंता असूनही, त्यांना व्हॉट्सॲप युझरनेम फीचर का सुरू करायचे आहे.

फीचर स्थगित राहणार

अहवालानुसार, मेटाने केंद्र सरकारला आश्वासन दिले आहे की, दोन्ही पक्षांमधील चर्चा पूर्ण होईपर्यंत व्हॉट्सॲप युझरनेम फीचर स्थगित ठेवले जाईल. हे फीचर सुरू करण्यामागील कारणे स्पष्ट करणाऱ्या मेटाच्या प्रतिसादाचे पुढील कारवाईसाठी पुनरावलोकन केले जात आहे. मेटाने ऑनलाइन सुरक्षा आणि सायबर गुन्हेगारीबाबत सरकारच्या चिंतांनाही प्रतिसाद दिला आहे.

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व्हॉट्सॲप युझरनेम फीचर काय आहे?

व्हॉट्सॲपने गेल्या महिन्यात घोषणा केली होती की ते या वर्षाच्या अखेरीस व्हॉट्सॲप युझरनेम फीचर सुरू करतील. या फीचरअंतर्गत, प्रत्येक वापरकर्ता एक युनिक आयडी तयार करू शकतो आणि त्याचा वापर आपला संपर्क क्रमांक म्हणून करू शकतो. यामुळे त्यांचा मोबाईल नंबर सुरक्षित राहील आणि त्यांना आपला मोबाईल नंबर शेअर न करता इतरांशी संपर्क साधता येईल. हे फीचर टेलिग्राम आणि सिग्नलवर उपलब्ध असलेल्या फीचर्ससारखेच आहे. मात्र, यामुळे सरकारमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. सरकारला भीती आहे की युझरनेम फीचरचा गैरवापर होऊ शकतो. सारखीच युझरनेम तयार करून फसवणूक केली जाऊ शकते.

मेटा विरुद्ध केंद्र सरकार

अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांच्या नावाशी संबंधित युझरनेम सापडत नसल्याचा दावा केल्यानंतर हे फीचर वादात सापडले. यावर प्रतिक्रिया म्हणून, मेटाने सांगितले की त्यांनी सेलिब्रिटींची नावे आधीच ब्लॉक केली आहेत, ज्यामुळे इतर कोणीही ती वापरू शकणार नाही. तथापि, सोशल मीडियावर अशा पोस्ट्स दिसू लागल्या ज्यात दावा केला गेला होता की त्यांना प्रसिद्ध नावांची युझरनेम मिळाली आहेत. केंद्र सरकारने १ जुलै रोजी एक नोटीस जारी करून मेटाला हे फीचर सुरू करण्यापासून रोखले. सरकारचा विश्वास होता की युझरनेम वापरल्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना त्यांचे फोन नंबर लपवून फिशिंग हल्ले आणि डिजिटल अटक यांसारख्या कारवाया करता येऊ शकतात.

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Web Title: Central government puts the brakes on whatsapp this new feature cannot be launched until discussions are concluded

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Published On: Jul 13, 2026 | 05:06 PM

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