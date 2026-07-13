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Reel Viral Video: रील बनवण्याच्या नादात होत्याचं नव्हत घडलं, VIDEO पाहून नेटकऱ्यांचा संताप

Updated On: Jul 13, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

सध्या व्हायरल होण्यासाठी कसेही व्हिडिओ काढले जातात. काही लाईक, व्हयूसाठी लोक आपल्या जीवाची पर्वा न करता व्हिडिओ काढतात. सोशलमीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. त्यामध्ये एक आई आपल्या मुलांच्या चक्क जीवाशी खेळ करताना पाहायला मिळत आहे.

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विस्तार

मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे आज प्रत्येकजण व्हायरल होण्याचे स्वप्न पाहत आहे. काही सेकंदांचा व्हिडिओ लाखो लोकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी अनेकजण वेगवेगळे प्रयोग करताना दिसतात. मात्र, प्रसिद्धीच्या या शर्यतीत काहीवेळा सुरक्षिततेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. अशाच एका धक्कादायक व्हिडिओने सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा निर्माण केली आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एका लहान मुलासोबत अत्यंत धोकादायक प्रकार घडताना दिसतो. व्हिडिओमध्ये एक मूल घराच्या छताच्या कडेला उभे असल्याचे दिसते. त्याचवेळी जवळच असलेली व्यक्ती मोबाईलवर संपूर्ण प्रसंग रेकॉर्ड करत असते. काही क्षणांतच मुलाचा तोल जातो आणि तो खाली पडल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते. सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये या अपघातात मुलाचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

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हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी संताप व्यक्त केली आहे. विशेषतः लहान मुलांसोबत अशा प्रकारचे धोकादायक प्रयोग करणे किती गंभीर ठरू शकते, यावर लोकांनी भर दिला आहे. काही सेकंदांचा व्हिडिओ किंवा जास्त व्ह्यूज मिळवण्यासाठी मुलांचा जीव धोक्यात घालणे योग्य नसल्याचे अनेकांचे मत आहे. व्हिडिओ इंटरनेटवर आल्यानंतर तो मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जाऊ लागला. अनेक नेटकऱ्यांनी या सर्व प्रकारावर संताप व्यक्त केला आहे. काहींनी पालकांनी मुलांच्या सुरक्षिततेला नेहमीच प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले. तर काहींनी अशा प्रकारच्या व्हिडिओंवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

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काही प्रतिक्रियांमध्ये असेही नमूद करण्यात आले की, सोशल मीडियावरील प्रसिद्धी ही तात्पुरती असते, पण निष्काळजीपणामुळे होणारे नुकसान कायमचे ठरू शकते. त्यामुळे कोणतेही धोकादायक स्टंट करताना किंवा मुलांना त्यात सहभागी करताना शंभर वेळा विचार करणे गरजेचे आहे. आज अनेक लहान मुलेही सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली येत आहेत. त्यामुळे पालकांची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. मुलांना सुरक्षित वातावरण देणे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे आणि कोणत्याही धोकादायक कृतीपासून दूर ठेवणे ही प्रत्येक पालकाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

Web Title: Mother making reel child falls from roof viral video

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Published On: Jul 13, 2026 | 04:48 PM

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