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Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Updated On: Jul 13, 2026 | 05:01 PM IST
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सारांश

Avoid These Foods After 5 in the evening: संध्याकाळी ५ नंतर खाल्ले जाणारे काही पदार्थ पचनावर ताण आणून अॅसिडिटी, अपचन, झोपेचा त्रास आणि वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे संध्याकाळी कोणते पदार्थ खाणे टाळावे, जाणून घ्या.

Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते
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विस्तार
  • संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ
  • अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते
  • कोणते पदार्थ खावे?
दिवसभराच्या धावपळीनंतर अनेक जण सायंकाळी किंवा रात्री भूक लागल्यावर जे मिळेल ते खातात. मात्र आहारतज्ज्ञांच्या मते, संध्याकाळी खाल्ले जाणारे काही पदार्थ पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण आणू शकतात. त्यामुळे अपचन, अॅसिडिटी, झोपेचा व्यत्यय, पोट फुगणे आणि वजन वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संध्याकाळी ५ नंतर हलका, संतुलित आणि सहज पचणारा आहार घेण्याचा सल्ला दिला जातो. संशोधनानुसार उशिरा आणि जड अन्न खाण्याचा पचनक्रिया व झोपेच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. म्हणून संध्याकाळी ५ च्य नंतर कोणते पदार्थ खाऊ नयेत, जाणून घ्या.

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तळलेले आणि तेलकट पदार्थ

भजी, समोसे, फ्रेंच फ्राईज किंवा इतर तळलेले पदार्थ पचायला जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे रात्री अॅसिडिटी, जडपणा आणि अपचनाचा त्रास वाढू शकतो.

जास्त तिखट पदार्थ

अतितिखट जेवणामुळे छातीत जळजळ, अॅसिड रिफ्लक्स आणि पोटात अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे रात्री शांत झोप लागणे कठीण होते.

गोड पदार्थ आणि मिठाई

केक, पेस्ट्री, मिठाई किंवा जास्त साखर असलेले पदार्थ रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढवू शकतात. याचा झोपेवर आणि वजनावर परिणाम होऊ शकतो.

कॅफीनयुक्त पेये

सायंकाळनंतर चहा, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स किंवा जास्त चॉकलेटचे सेवन टाळावे. कॅफीनमुळे मेंदू अधिक सक्रिय राहतो आणि झोप उशिरा लागते.

जड आणि मसालेदार जेवण

अतिप्रमाणात मसाले, चीज किंवा चरबीयुक्त पदार्थ रात्री पचनावर ताण आणतात. त्यामुळे सकाळीही जडपणा जाणवू शकतो.

कार्बोनेटेड आणि साखरयुक्त ड्रिंक्स

सॉफ्ट ड्रिंक्स किंवा गॅसयुक्त पेयांमुळे पोट फुगणे, गॅस आणि अतिरिक्त कॅलरीचे सेवन वाढते. त्यामुळे रात्री ही पेये टाळणे अधिक फायदेशीर ठरते.

अतिप्रमाणात प्रक्रिया केलेले स्नॅक्स

चिप्स, नमकीन, पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि जास्त मीठ असलेले पदार्थ शरीरात अतिरिक्त सोडियम पोहोचवतात. त्यामुळे तहान वाढणे, सूज येणे आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

कोणते पदार्थ खावे?

संध्याकाळनंतर भूक लागल्यास फळे, सूप, उकडलेल्या भाज्या, मूठभर ड्राय फ्रुट्स किंवा हलका प्रथिनयुक्त आहार निवडणे अधिक योग्य ठरते. तसेच रात्रीचे जेवण झोपण्याच्या किमान दोन ते तीन तास आधी घेणे आणि प्रमाणात खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Health tips foods to avoid after 5 pm for better digestion and sleep

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Published On: Jul 13, 2026 | 05:01 PM

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