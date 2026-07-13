Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

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भजी, समोसे, फ्रेंच फ्राईज किंवा इतर तळलेले पदार्थ पचायला जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे रात्री अॅसिडिटी, जडपणा आणि अपचनाचा त्रास वाढू शकतो.
अतितिखट जेवणामुळे छातीत जळजळ, अॅसिड रिफ्लक्स आणि पोटात अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे रात्री शांत झोप लागणे कठीण होते.
केक, पेस्ट्री, मिठाई किंवा जास्त साखर असलेले पदार्थ रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढवू शकतात. याचा झोपेवर आणि वजनावर परिणाम होऊ शकतो.
सायंकाळनंतर चहा, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स किंवा जास्त चॉकलेटचे सेवन टाळावे. कॅफीनमुळे मेंदू अधिक सक्रिय राहतो आणि झोप उशिरा लागते.
अतिप्रमाणात मसाले, चीज किंवा चरबीयुक्त पदार्थ रात्री पचनावर ताण आणतात. त्यामुळे सकाळीही जडपणा जाणवू शकतो.
सॉफ्ट ड्रिंक्स किंवा गॅसयुक्त पेयांमुळे पोट फुगणे, गॅस आणि अतिरिक्त कॅलरीचे सेवन वाढते. त्यामुळे रात्री ही पेये टाळणे अधिक फायदेशीर ठरते.
चिप्स, नमकीन, पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि जास्त मीठ असलेले पदार्थ शरीरात अतिरिक्त सोडियम पोहोचवतात. त्यामुळे तहान वाढणे, सूज येणे आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
संध्याकाळनंतर भूक लागल्यास फळे, सूप, उकडलेल्या भाज्या, मूठभर ड्राय फ्रुट्स किंवा हलका प्रथिनयुक्त आहार निवडणे अधिक योग्य ठरते. तसेच रात्रीचे जेवण झोपण्याच्या किमान दोन ते तीन तास आधी घेणे आणि प्रमाणात खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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