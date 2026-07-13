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Pune Crime : पुण्यात सासरच्यांकडून दोन जावयांना मारहाण, एकाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर; तर दुसऱ्याचे…

Updated On: Jul 13, 2026 | 04:46 PM IST
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सारांश

पत्नी आणि मुलाला भेटण्यासाठी सासरी गेलेल्या तरुणाला जुन्या वादातून सासरच्या नातेवाईकांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. मेव्हण्याने हातातील लायटरने नाकावर वार केल्याने जावयाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर होऊन तो गंभीर जखमी झाला आहे.

पुण्यात सासरच्यांकडून दोन जावयांना मारहाण, एकाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर; तर दुसऱ्याचे...

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विस्तार

पुणे : पत्नी आणि मुलाला भेटण्यासाठी सासरी गेलेल्या तरुणाला जुन्या वादातून सासरच्या नातेवाईकांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. मेव्हण्याने हातातील लायटरने नाकावर वार केल्याने जावयाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर होऊन तो गंभीर जखमी झाला आहे. याप्रकरणी अकबर खान, अकबर युसूफ खान आणि मोईन अकबर खान (सर्व रा. संपन्न हाइट्स, मिठानगर, कोंढवा) यांच्यावर पुण्यातील कोंढवा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत रिझवान राजअहमद शेख (वय २६, रा. महविया हाइट्स, मिठानगर, कोंढवा) यांनी तक्रार दिली आहे. ही घटना ११ जुलै रोजी रात्री सव्वा ते साडेदहा वाजण्याच्या दरम्यान मिठानगर येथील संपन्न हाइट्स इमारतीच्या पार्किंगमध्ये घडली आहे.

 

पोलीसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार रिझवान हे पत्नी व मुलाला भेटण्यासाठी सासरी गेले होते. तेथे जुन्या वादाच्या कारणावरून सासरच्या नातेवाईकांनी त्यांना शिवीगाळ केली. रिझवान तेथून निघून आल्यानंतर आरोपी अकबर युसूफ खान याने फोनवरून शिवीगाळ सुरू केली. याबाबत जाब विचारण्यासाठी रिझवान पुन्हा तेथे गेले असता मेव्हणा मोईन अकबर खान याने हातातील फायटरने त्यांच्या नाकावर व डोक्यात मारहाण केली. या हल्ल्यात त्यांच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर होऊन ते गंभीर जखमी झाले. याप्रकरणाचा पुढील तपास कोंढवा पोलिस करत आहेत.

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अशीच आणखी एक घटना पुण्यात घडली आहे. पत्नीच्या माहेरी मोबाईल आणण्यासाठी गेलेल्या जावयाला पत्नी आणि सासरच्या नातेवाईकांनी लाथाबुक्क्यांनी तसेच कपडे धुण्याच्या बॅटने बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी प्रभावती विक्रम मोहिते (वय ५३), माधुरी ऊर्फ सोनू गुंड, रेश्मा गणेश उभे आणि अश्विनी रामभाऊ निपाणीकर (सर्व रा. लोअर इंदिरानगर, बिबवेवाडी) यांच्याविरुद्ध बिबवेवाडी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत रामभाऊ माणिक निपाणीकर (वय ३८, रा. लोअर इंदिरानगर, बिबवेवाडी) यांनी तक्रार दिली आहे. ही घटना १२ जुलै रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास लोअर इंदिरानगर येथे घडली आहे. पोलीसांच्या माहितीनुसार, रामभाऊ हे त्यांच्या पत्नीच्या माहेरी स्वतःचा मोबाईल घेण्यासाठी गेले होते. त्यांनी पत्नीला मोबाईल मागितला असता, सासरच्या नातेवाईकांनी संतापून त्यांना शिवीगाळ केली. त्यानंतर लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत कपडे धुण्याच्या बॅटने व लाकडी स्टॅम्पने मारून जखमी केले. या प्रकरणाचा पुढील तपास बिबवेवाडी पोलीस करत आहेत.

Web Title: An incident has occurred in pune where two sons in law were assaulted by their in laws

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Published On: Jul 13, 2026 | 04:46 PM

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