आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

जर तुमचे सिम कार्ड अचानक गायब झाले. तुम्ही नवीन सिम कार्ड घेण्यासाठी गेलात तर तुम्हाला कळते की तुमचा आधार रद्द झाला आहे. जिथे सायबर गुन्हेगारांनी फसवणूक करण्याची एक नवीन पद्धत शोधून काढली आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 05:39 PM
जर तुम्ही तुमचा आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक केला असेल तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. सायबर गुन्हेगारांनी लोकांची बँक खाती रिकामी करण्याची एक नवीन पद्धत शोधून काढली आहे. गुजरातमधील नाडियाडमधील एका हॉटेल मॅनेजरसोबतही अशीच एक घटना घडली आहे, ज्यामुळे प्रशासन आणि सामान्य जनता दोघेही घाबरले आहेत. हे साध्य करण्यासाठी, गुन्हेगारांनी त्या व्यक्तीचा मोबाईल नंबर आणि आधार कार्ड देखील रद्द केले जेणेकरून त्याला कोणतेही बँक अलर्ट किंवा ओटीपी मिळू नयेत.

फसवणुकीची ही नवीन पद्धत काय आहे?

या प्रकरणातील पीडित नवल किशोर सिंग बोहरा याने अलीकडेच त्याचा आधारशी जोडलेला मोबाईल नंबर बदलला होता. त्याचा आधार नंबर त्याच्या नवीन नंबरशी जोडण्यापूर्वीच, त्याच्या जुन्या सिम कार्डचे नेटवर्क गायब झाले. जेव्हा तो टेलिकॉम सेंटरमध्ये गेला तेव्हा त्याला आढळले की त्याचे आधार कार्ड रद्द करण्यात आले आहे आणि परिणामी त्याचे सिम देखील निष्क्रिय करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सायबर गुन्हेगारांनी पीडितेचे आधार कार्ड निष्क्रिय केले जेणेकरून तो गुप्तपणे आपला गुन्हा करू शकेल, ज्यामुळे त्याचे बँक खाते रिकामे झाल्याचे कोणतेही संदेश त्याला मिळू शकणार नाहीत. यामुळे गुन्हेगारांना पीडितेचे एचडीएफसी आणि एसबीआय बँक खाते हॅक करण्याची संधी मिळाली.

ओटीपीशिवाय फसवणूक कशी झाली?

या प्रकरणात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे फसवणूक करणाऱ्यांना पीडितेचे बँक खाते रिकामे करण्यासाठी ओटीपीची आवश्यकता नव्हती. त्याहूनही धक्कादायक म्हणजे त्यांनी ओटीपीशिवाय बँकेतून लाखो रुपये ट्रान्सफर केले. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार (REF.) पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की फसवणूक करणाऱ्यांनी गुन्हा करण्यापूर्वी पीडितेचे आधार तपशील आणि बँक खात्याची माहिती गोळा केली. त्यानंतर, त्याचे आधार प्रमाणीकरण आणि सिम कार्ड ब्लॉक करण्यात आले. सिम कार्ड सक्रिय नसल्यामुळे, पीडितेला बँक खाती रिकामी झाल्याची माहिती नव्हती आणि फसवणूक करणाऱ्यांनी विविध बँक खात्यांमध्ये ३.०९ लाख रुपये ट्रान्सफर केले.

तुम्हाला काय माहिती असायला हवे?

पोलिसांच्या मते, सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक करण्याची ही एक नवीन पद्धत आहे. नडियाड पोलिसांनी बँक रेकॉर्ड आणि टेलिकॉम कंपन्यांची तपासणी करून ज्या खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले गेले त्यांचा शोध सुरू केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जर तुमच्या सिम कार्डचे नेटवर्क अचानक गायब झाले आणि तुम्हाला काही संशयास्पद आढळले तर ताबडतोब बँकेला कळवा आणि सायबर हेल्पलाइन १९३० वर कॉल करा.

Published On: Jan 22, 2026 | 05:39 PM

Jan 22, 2026 | 05:39 PM
