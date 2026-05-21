स्क्रीनविरहित फिटनेस ट्रॅकरचा वाढता ट्रेंड! फॅशनसोबतच आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनशैलीवर ठेवता येणार स्मार्ट नजर

गूगलने आपले नवीन स्क्रीनविरहित फिटनेस ट्रेकर, गूगल फिटबीट एअर वेअरेबल डिव्हाइस सादर केले आहे. हे स्क्रीनविरहित फिटनेस ट्रॅकर विशेष अशा वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केले आहे, ज्यांना पारंपरिक स्मार्टवॉच किंवा अवजड फिटनेस बँडपेक्षा लहान आणि हलके डिव्हाइस हवे आहे. याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची स्क्रीनविरहित रचना. यात श्पेबलर फॉर्म फॅक्टर आहे, ज्यामुळे ते सतत परिधान करण्यास अधिक आरामदायक बनते, असा गूगलचा दावा आहे. या डिव्हाइसमध्ये डिस्प्ले नाही आणि सर्व डेटा गूगल हेल्थ ॲपद्वारे पाहता येतो.(फोटो सौजन्य – AI)
I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
वापरकर्ते थेट स्मार्टफोन ॲपवरून सूचना आणि आरोग्यविषयक डेटा देखील मिळवू शकतील. यामध्ये २४/७ हृदय गती निरीक्षण, विश्रांतीच्या वेळी हृदय गतीचा मागोवा, हृदयाच्या लयीचे निरीक्षण आणि ए-फिब अलर्ट्स यांसारखे अनेक सेन्सर्स आहेत. हे उपकरण रक्तातील ऑक्सिजन (एसपीओ२), हृदय गतीतील बदल (एचआरव्ही), झोपेचा कालावधी आणि झोपेच्या टप्प्यांचा मागोवा घेण्यासही समर्थन देते. कंपनीच्या मते, वापरकर्त्यांच्या हालचाली कालांतराने अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी ते आपले स्वयंचलित शोध अल्गोरिदम सतत वैयक्तिकृत करते. कंपनी एक इमेज-आधारित लॉगिन वैशिष्ट्य देखील देते, ज्यामुळे वापरकर्ते त्यांच्या कार्डिओ मशीन किवा व्हाईटबोर्ड वर्कआउटचे फोटो लॉग करू शकतात.
यात पुनर्वापर केलेल्या पॉलीकार्बोनेट आणि पीबीटी प्लास्टिकचे आवरण आहे. स्टैंडर्ड बैंड़ कापडी मटेरियल आणि स्टेनलेस स्टीलच्या बकलसह येतात. कंपनीने याला ५० मीटरपर्यंत वॉटर-रेझिस्टंट (जलरोधक) देखील बनवले आहे. बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी, यात लिथियम पॉलिमर बॅटरी आहे. कंपनीच्या मते, हे एका चार्जवर ७ दिवसांपर्यंत टिकू शकते.
० ते १०० टक्के चार्ज होण्यासाठी अंदाजे ९० मिनिटे लागतात. यात फास्ट चार्जिंगची सुविधा देखील आहे, ज्यामुळे केवळ ५ मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये दिवसभराची बॅटरी लाईफ मिळते. कनेक्टिव्हिटीसाठी, हे ब्लूटूथ ५.० ला सपोर्ट करते. यात ऑप्टिकल हार्ट रेट मॉनिटर, ३-ॲक्सिस ॲक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, रेड आणि इन्फ्रारेड सेन्सर्सचा वापर केला जातो.
OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
एसपीओर मॉनिटरिंगसाठी ऑक्सिजन सेंचुरेशन सेन्सर दिला आहे. यात डिव्हाइस टेम्परेचर सेन्सर आणि व्हायब्रेशन मोटरचाही समावेश आहे. डेटा स्टोरेजसाठी, हे डिव्हाइस ७दिवसांपर्यंतचा तपशीलवार मोशन डेटा सेव्ह करू शकते.