iPhone सारखी डिझाईन अन् पावरफुल फीचर्स… नव्या itel स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; सुरुवातीची किंमत केवळ 8,999 रुपये

itel A100 Pro Launched: बजेट सेगमेंटमध्ये दमदार स्मार्टफोन शोधणाऱ्यांसाठी itel एक नवीन पर्याय घेऊन आला आहे. नव्या स्मार्टफोनची किंमत केवळ 8,999 रुपये आहे. यामध्ये यूनिसोक T7100 प्रोसेसर देण्यात आला आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 02:14 PM
  • itel ने भारतात 8,999 रुपयांच्या बजेटमध्ये नवीन itel A100 Pro स्मार्टफोन लॉन्च केला असून यामध्ये 90Hz डिस्प्ले आणि 5000mAh बॅटरी मिळते.
  • नव्या स्मार्टफोनमध्ये यूनिसोक T7100 प्रोसेसर, अँड्रॉईड 15 गो एडीशन आणि डीटीएस ऑडिओ टेक्नोलॉजी देण्यात आली आहे.
  • itel A100 Pro मध्ये 100 दिवसांची फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट सुविधा आणि MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशनही मिळणार आहे.
itel Smartphone Launched: बजेट किंमतीत नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय? असा स्मार्टफोन ज्याची किंमत 10 हजारांहून कमी असेल? असा स्मार्टफोन जो बजेट रेंजमध्ये दमदार फीचर्स ऑफर करेल? तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायद्याची ठरणार आहे. टेक कंपनी itel तुमच्यासाठी बजेट सेगमेंटमध्ये एक दमदार स्मार्टफोन घेऊन आली आहे. हा नवीन स्मार्टफोन कंपनीने itel A100 Pro या नावाने लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची डिझाईन आयफोनसारखी आहे. तसेच यामध्ये अनेक पावरफुल फीचर्स देण्यात आले आहेत.

itel A100 Pro ची किंमत आणि कलर ऑप्शन

लेटेस्ट स्मार्टफोन कंपनीने 3GB रॅम आणि 64GB इंटरनल स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. स्मार्टफोनची रॅम वर्च्युअली 5GB पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. नवं डिव्हाईस 8,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. ग्राहक कॉमेट ऑरेंज, क्लाउड व्हाइट आणि ब्लॅक या तीन रंगात स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. इतकंच नाही तर, फोनसोबत 100 दिवसांसाठी मोफत स्क्रीन बदलून देण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.

itel A100 Pro चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल जाणून घेऊया. itel A100 Pro मध्ये 6.6 इंच एचडी+ आईपीएस डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 90Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील मिळणार आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला वॉटर ड्रॉप स्टाइल नॉच आहे, ज्यामध्ये फ्रंट कॅमेरा आहे.

प्रोसेसर

फोनमध्ये DTS ऑडियो टेक्नोलॉजी मिळणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला फोनमध्ये अधिक चांगला साऊंड अनुभव मिळणार आहे. स्मार्टफोनच्या परफॉर्मंसबद्दल बोलायचं झालं तर फोनमध्ये ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7100 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. डिव्हाईस अँड्रॉईड 15 गो एडिशनने सुसज्ज आहे.

कॅमेरा

फोटोग्राफीसाठी लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 8MP चा प्रायमरी कॅमेरा देण्यात आला आहे. तसेच सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी नव्या स्मार्टफोनमध्ये 5MP फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. एवढंच नाही तर फोनमध्ये अ‍ॅडव्हांस इमेज प्रोसेसिंग फीचर्स देखील मिळणार आहे.

बॅटरी

itel A100 Pro मध्ये 10W चार्जिंग सपोर्टसह 5000mAh बॅटरी दिली आहे. सिक्योरिटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिला आहे. डिव्हाईसमध्ये फेस अनलॉक फीचर देखील मिळणार आहे. नव्या स्मार्टफोनमध्ये MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन मिळणार आहे, ज्यामुळे डिव्हाईस आणखी खास बनते.

Frequently Asked Questions

  • Que: itel A100 Pro ची किंमत किती आहे?

    Ans: itel A100 Pro स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 8,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

  • Que: itel A100 Pro मध्ये किती रॅम आणि स्टोरेज मिळते?

    Ans: या स्मार्टफोनमध्ये 3GB रॅम आणि 64GB इंटरनल स्टोरेज मिळते, तसेच रॅम 5GB पर्यंत व्हर्च्युअली वाढवता येते.

  • Que: itel A100 Pro चा डिस्प्ले किती आहे?

    Ans: फोनमध्ये 6.6-इंच HD+ IPS डिस्प्ले आणि 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट देण्यात आला आहे.

Published On: May 20, 2026 | 02:14 PM

