Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Paytm Launched New Pocket Money Feature Now Your Child Can Do Online Payment Without Bank Account

मुलंही करू शकतील ऑनलाईन पेमेंट! Paytm घेऊन आलं भन्नाट फीचर, बँक अकाऊंटशिवाय होणार व्यवहार

Paytm New Feature: पेटीएमने किशोरवयीन मुलांसाठी एक नवीन फीचर लाँच केले आहे. या फीचरच्या मदतीने आता मुलं बँक अकाऊंटशिवाय ऑनलाईन पेमेंट करू शकणार आहेत. यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. या नव्या फीचरबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

Updated On: May 20, 2026 | 09:18 AM
मुलंही करू शकतील ऑनलाईन पेमेंट! Paytm घेऊन आलं भन्नाट फीचर, बँक अकाऊंटशिवाय होणार व्यवहार

मुलंही करू शकतील ऑनलाईन पेमेंट! Paytm घेऊन आलं भन्नाट फीचर, बँक अकाऊंटशिवाय होणार व्यवहार

Follow Us:
Follow Us:
  • Paytm ने ‘Pocket Money’ फीचर लाँच केले आहे.
  • किशोरवयीन मुलांसाठी बँक अकाऊंटशिवाय UPI पेमेंटची सुविधा सुरू केली आहे.
  • पालकांना मुलांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
  • या फीचरमुळे मुलांना सुरक्षित डिजिटल व्यवहारासोबत आर्थिक शिस्त शिकण्यासही मदत होणार आहे.
Paytm Pocket Money Feature: किशोरवयीन मुले व त्यांच्या पालकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म ‘पेटीएम’ (Paytm) ने नवे ‘पेटीएम पॉकिट मनी’ हे फीचर लाँच केले आहे. आता किशोरवयीन मुले स्वतःचे बँक अकाऊंट न उघडता देखील डिजिटल पेमेंट करू शकणार आहेत. या नव्या फीचरमुळे पालक मुलांना त्यांच्या खर्चावर लक्ष आणि नियंत्रणही ठेवता येणार आहे.

भारतात Motorola चा डबल धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… सुरुवातीची किंमत केवळ 13,999 रुपये

देशात सध्या डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अगदी छोट्या भाजीवाल्यांपासून लाखो रुपयांचे व्यवहार करण्यापर्यंत लोकांना डिजीटल पेमेंट अत्यंत सुरक्षित पद्धत वाटते. शॉपिंग मॉल, कॅब बुकिंग, मोबाईल रिचार्ज, मेट्रो भाडे, विविध दुकाने किंवा इतर आवश्यक खर्चासाठी डिजीटल पेमेंटचा वापर केला जातो. डिजीटल पेमेंट करण्यासाठी बँक अकाऊंट गरजेचं असतं. मात्र आता डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म पेटीएम एक असं फीचर घेऊन आला आहे, ज्याच्या मदतीने बँक अकाऊंट न उघडता देखील किशोरवयीन मुले डिजिटल पेमेंट करू शकणार आहेत. यामुळे आता मुलांना कॅश बाळगण्याची गरज पडणार नाही. पेटीएम पॉकिट मनी फीचरद्वारे मुलांना एक सुरक्षित माध्यम मिळेल. यातून जबाबदार आर्थिक सवयी मुलांमध्ये निर्माण करणेही शक्य होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

१५ हजार खर्च मर्यादा

पेटीएम पॉकेट मनी अंतर्गत पालक एनपीसीआयच्या ‘यूपीआय सर्कल’ द्वारे मुलांना आमंत्रित करू शकतात. या अंतर्गत संपूर्ण यूपीआय सर्कलवर मासिक मर्यादा ही १५ हजार रुपये राहिल. तसेच एकाचवेळी वैयक्तिक पेमेंट हे ५ हजार रुपयांपर्यंत करता येईल. ही सेवा सेव्हिंग आणि करंट अशा दोन्ही खात्यांवर सुरू राहू शकते. लक्षात ठेवा की, या फीचरअंतर्गत केवळ देशात पेंमेंट करता येईल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पेमेंट करता येणार नाही तसेच रोख रक्कमही काढता येणार नाही.

ओटीपी मागण्याची गरज नाही

पेटीएमचे पॉकेट मनी फीचर अ‍ॅक्टिव्हेट झाल्यानंतर किशोरवयीन मुले स्वतःच्या फोनमध्ये पेटीएम अ‍ॅप वापरून ऑनलाईन आणि ऑफलाईन यूपीआय पेमेंट करू शकतील. नवीन फीचरअंतर्गत पेमेंट करताना त्यांना पालकांकडून ओटीपी मागण्याची गरज नाही. तसेच पालकांना व्हॉट्सअ‍ॅपवर क्यूआर कोड पाठवण्याचीही गरज भासणार नाही. पेटीएम पॉकेट मनी फीचरमुळे मुलांच्या खर्चावर लक्ष ठेवणं आणि नियंत्रण करणं आता अधिक सोपं होणार आहे. कारण खर्च झालेल्या डिटेल्सना हे फीचर आपोआप वेगळ्या श्रेणीत विभागेल. परिणामी कुटुंब मुलांच्या पॉकेट मनीचे बजेट अधिक चांगल्या पद्धतीने मॅनेज करू शकेल. यातून मुलांना आर्थिक शिस्त व पैसे वापराबाबतही शिकवण मिळू शकेल.

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

खर्च मर्यादा

पेटीएम पॉकेट मनी फीचरमध्ये सुरक्षेची खास काळजी घेण्यात आली आहे. हे फीचर अ‍ॅक्टिव्हेट झाल्यानंतर पहिल्या मिनिटांत फक्त ५०० रुपये आणि पहिल्या २४ तासांत केवळ ५ हजार रुपयांपर्यंतच व्यवहार करता येतील.

नियंत्रण

पालक स्वतः ही मर्यादा बदलू शकतील किंवा मुलांचा अ‍ॅक्सेसही रद्द करू शकतील. डिव्हाईस लॉक असणे अनिवार्य आहे.

Web Title: Paytm launched new pocket money feature now your child can do online payment without bank account

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 09:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Airtel ची ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा लाँच; 5G स्लायसिंगमुळे यूजर्सना मिळणार सुपरफास्ट नेटवर्क अनुभव
1

Airtel ची ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा लाँच; 5G स्लायसिंगमुळे यूजर्सना मिळणार सुपरफास्ट नेटवर्क अनुभव

क्रिकेट लव्हर्ससाठी भन्नाट ट्रेंड! घरबसल्या तयार करा IPL स्टेडियममधील रिअ‍ॅलिस्टिक फोटो, वापरा हे व्हायरल Gemini AI प्रॉम्प्ट्स
2

क्रिकेट लव्हर्ससाठी भन्नाट ट्रेंड! घरबसल्या तयार करा IPL स्टेडियममधील रिअ‍ॅलिस्टिक फोटो, वापरा हे व्हायरल Gemini AI प्रॉम्प्ट्स

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी
3

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?
4

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुलंही करू शकतील ऑनलाईन पेमेंट! Paytm घेऊन आलं भन्नाट फीचर, बँक अकाऊंटशिवाय होणार व्यवहार

मुलंही करू शकतील ऑनलाईन पेमेंट! Paytm घेऊन आलं भन्नाट फीचर, बँक अकाऊंटशिवाय होणार व्यवहार

May 20, 2026 | 09:18 AM
RCC Nanded: शिवराज मोटेगावकर यांच्या अटकेनंतर नांदेडमधील नामांकित कोचिंग क्लासेस बंद; काय आहे पडद्यामागचे सत्य?

RCC Nanded: शिवराज मोटेगावकर यांच्या अटकेनंतर नांदेडमधील नामांकित कोचिंग क्लासेस बंद; काय आहे पडद्यामागचे सत्य?

May 20, 2026 | 09:14 AM
भारतातील एकमेव ठिकाण जिथे आहे पाण्यात तरंगणारी भगवान विष्णूंची मूर्ती, अद्भूत आहे दृष्य अन् पाहाच हा Viral Video

भारतातील एकमेव ठिकाण जिथे आहे पाण्यात तरंगणारी भगवान विष्णूंची मूर्ती, अद्भूत आहे दृष्य अन् पाहाच हा Viral Video

May 20, 2026 | 09:06 AM
Vinayak Chaturthi: बुधवार आणि विनायक चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्तावर करा ‘हे’ उपाय, विघ्नहर्ता करेल तुमची सर्व अडचणी दूर

Vinayak Chaturthi: बुधवार आणि विनायक चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्तावर करा ‘हे’ उपाय, विघ्नहर्ता करेल तुमची सर्व अडचणी दूर

May 20, 2026 | 09:00 AM
PM Modi Italy Visit : ‘स्वागत आहे, माझ्या मित्रा’ , PM मोदी इटलीत दाखल; जॉर्जिया मेलोनी यांनी शेअर केलेला सेल्फी क्षणात व्हायरल

PM Modi Italy Visit : ‘स्वागत आहे, माझ्या मित्रा’ , PM मोदी इटलीत दाखल; जॉर्जिया मेलोनी यांनी शेअर केलेला सेल्फी क्षणात व्हायरल

May 20, 2026 | 08:58 AM
Pune News: दीनानाथ रुग्णालय पुन्हा वादात! डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

Pune News: दीनानाथ रुग्णालय पुन्हा वादात! डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

May 20, 2026 | 08:52 AM
९ वर्षांनंतर हर्ष लिम्बाचियापासून वेगळी होणार भारती सिंह? घटस्फोटाच्या चर्चांवर अखेर सोडलं मौन, म्हणाली, ”आम्ही दोघं…”

९ वर्षांनंतर हर्ष लिम्बाचियापासून वेगळी होणार भारती सिंह? घटस्फोटाच्या चर्चांवर अखेर सोडलं मौन, म्हणाली, ”आम्ही दोघं…”

May 20, 2026 | 08:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM