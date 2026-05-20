मुलंही करू शकतील ऑनलाईन पेमेंट! Paytm घेऊन आलं भन्नाट फीचर, बँक अकाऊंटशिवाय होणार व्यवहार

देशात सध्या डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अगदी छोट्या भाजीवाल्यांपासून लाखो रुपयांचे व्यवहार करण्यापर्यंत लोकांना डिजीटल पेमेंट अत्यंत सुरक्षित पद्धत वाटते. शॉपिंग मॉल, कॅब बुकिंग, मोबाईल रिचार्ज, मेट्रो भाडे, विविध दुकाने किंवा इतर आवश्यक खर्चासाठी डिजीटल पेमेंटचा वापर केला जातो. डिजीटल पेमेंट करण्यासाठी बँक अकाऊंट गरजेचं असतं. मात्र आता डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म पेटीएम एक असं फीचर घेऊन आला आहे, ज्याच्या मदतीने बँक अकाऊंट न उघडता देखील किशोरवयीन मुले डिजिटल पेमेंट करू शकणार आहेत. यामुळे आता मुलांना कॅश बाळगण्याची गरज पडणार नाही. पेटीएम पॉकिट मनी फीचरद्वारे मुलांना एक सुरक्षित माध्यम मिळेल. यातून जबाबदार आर्थिक सवयी मुलांमध्ये निर्माण करणेही शक्य होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
पेटीएम पॉकेट मनी अंतर्गत पालक एनपीसीआयच्या ‘यूपीआय सर्कल’ द्वारे मुलांना आमंत्रित करू शकतात. या अंतर्गत संपूर्ण यूपीआय सर्कलवर मासिक मर्यादा ही १५ हजार रुपये राहिल. तसेच एकाचवेळी वैयक्तिक पेमेंट हे ५ हजार रुपयांपर्यंत करता येईल. ही सेवा सेव्हिंग आणि करंट अशा दोन्ही खात्यांवर सुरू राहू शकते. लक्षात ठेवा की, या फीचरअंतर्गत केवळ देशात पेंमेंट करता येईल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पेमेंट करता येणार नाही तसेच रोख रक्कमही काढता येणार नाही.
पेटीएमचे पॉकेट मनी फीचर अॅक्टिव्हेट झाल्यानंतर किशोरवयीन मुले स्वतःच्या फोनमध्ये पेटीएम अॅप वापरून ऑनलाईन आणि ऑफलाईन यूपीआय पेमेंट करू शकतील. नवीन फीचरअंतर्गत पेमेंट करताना त्यांना पालकांकडून ओटीपी मागण्याची गरज नाही. तसेच पालकांना व्हॉट्सअॅपवर क्यूआर कोड पाठवण्याचीही गरज भासणार नाही. पेटीएम पॉकेट मनी फीचरमुळे मुलांच्या खर्चावर लक्ष ठेवणं आणि नियंत्रण करणं आता अधिक सोपं होणार आहे. कारण खर्च झालेल्या डिटेल्सना हे फीचर आपोआप वेगळ्या श्रेणीत विभागेल. परिणामी कुटुंब मुलांच्या पॉकेट मनीचे बजेट अधिक चांगल्या पद्धतीने मॅनेज करू शकेल. यातून मुलांना आर्थिक शिस्त व पैसे वापराबाबतही शिकवण मिळू शकेल.
पेटीएम पॉकेट मनी फीचरमध्ये सुरक्षेची खास काळजी घेण्यात आली आहे. हे फीचर अॅक्टिव्हेट झाल्यानंतर पहिल्या मिनिटांत फक्त ५०० रुपये आणि पहिल्या २४ तासांत केवळ ५ हजार रुपयांपर्यंतच व्यवहार करता येतील.
पालक स्वतः ही मर्यादा बदलू शकतील किंवा मुलांचा अॅक्सेसही रद्द करू शकतील. डिव्हाईस लॉक असणे अनिवार्य आहे.