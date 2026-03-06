AI आता शिक्षकांच्या मदतीला! CK-12 आणि Airtel Foundation चा ऐतिहासिक उपक्रम सुरू

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?
वर्गखोलीतील प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आलेले AI-सक्षम TheTeacherApp शिक्षकांच्या दैनंदिन अध्यापन प्रक्रियेला पाठबळ देत, वेळ वाचवणे, अध्यापन अधिक प्रभावी करणे आणि भारताच्या विकसित होत असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेशी सुसंगत, सुरक्षित व संदर्भानुरूप साधनांद्वारे विविध अध्यापन गरजांना प्रतिसाद देणे शक्य करते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 आणि विकसित भारत 2047 या दृष्टीकोनावर आधारित ही भागीदारी शिक्षकांसाठी केवळ डिजिटल प्रवेशापासून अर्थपूर्ण डिजिटल सहभागाकडे वाटचाल दर्शवते. TheTeacherApp दीर्घकाळापासून प्रशिक्षण व शिक्षण संसाधनांच्या माध्यमातून शिक्षकांना पाठबळ देत आहे. त्याच्या नव्या AI-सक्षम आवृत्तीत अध्यापन कार्यप्रवाहात थेट सहाय्यक स्तर समाविष्ट करण्यात आला असून, प्रत्यक्ष वर्गखोलीशी सुसंगत तात्काळ मदत तसेच सर्व इयत्ता आणि सर्व विषयांतील संबंधित मजकुराला सहज प्रवेश उपलब्ध करून दिला जातो.
या प्रसंगी बोलताना भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले, “राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 ने शिक्षण व्यवस्थेतील परिवर्तनासाठी स्पष्ट दिशादर्शक दिला आहे आणि प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षकांना पाठबळ देणे हेच आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक इयत्तेतील आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या विविध गरजांना पूरक अशी दर्जेदार संसाधने शिक्षकांसाठी अत्यावश्यक आहेत आणि आज AI ही लक्झरी राहिलेली नसून ती गरज बनली आहे. शिक्षकांना सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणारे हे उपक्रम परिवर्तनकारी ठरतात. 2024 मध्ये TheTeacherApp च्या उद्घाटनावेळी सहभागी झाल्याचा मला अभिमान आहे आणि आज भारतभरातील वर्गखोल्यांमध्ये AI च्या एकत्रीकरणाला पाठबळ देणारा हा पुढचा टप्पा पाहणे प्रेरणादायी आहे.”
या भागीदारीविषयी बोलताना भारती एंटरप्रायझेसचे उपाध्यक्ष आणि भारती एअरटेल फाउंडेशनचे सह-अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल म्हणाले, “शिक्षक हे भारताच्या भविष्यातील शिल्पकार आहेत आणि NEP 2020 ने शिक्षण परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी त्यांना योग्य स्थान दिले आहे. 2024 मध्ये सुरू झाल्यापासून केवळ 15 महिन्यांत TheTeacherApp ने 2 लाखांहून अधिक शिक्षकांना जोडले असून, शेकडो तासांचे दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य आणि शिकण्याचे अनुभव उपलब्ध करून दिले आहेत. यावरून शिक्षकांमध्ये सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाची तीव्र गरज स्पष्ट होते. आज CK-12 सोबतच्या सहकार्यामुळे आम्ही बुद्धिमान वर्गखोली संसाधने अध्यापन प्रक्रियेत समाविष्ट करत शिक्षकांच्या साधनसंचाचा विस्तार करत आहोत, ज्यामुळे तयारीसाठी कमी वेळ आणि विद्यार्थ्यांना प्रेरित करण्यासाठी अधिक वेळ देता येईल. विकसित भारत@2047 च्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना, विचारपूर्वक एकत्रित केलेले AI तंत्रज्ञान शिक्षकांना प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यास कसे मदत करू शकते आणि समतोल व भविष्यासाठी सज्ज शिक्षणाच्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टांना कसे बळकटी देऊ शकते, हे हे उपक्रम दर्शवतात.”
शिक्षक प्रशिक्षणात AI चे महत्त्व अधोरेखित करत CK-12 च्या सह-संस्थापिका आणि कार्यकारी संचालक नीरू खोसला म्हणाल्या, “शिक्षण क्षेत्रात AI आता पर्याय राहिलेला नाही. आजच्या शिक्षकांना वर्गखोलीतील वास्तव समजून घेणारी, अनुकूल आणि बुद्धिमान सहाय्यक साधने आवश्यक आहेत. ही भागीदारी TheTeacherApp च्या व्यापक पोहोचेला CK-12 च्या तंत्रज्ञान नेतृत्वासोबत जोडून प्रत्येक शिक्षकासाठी अर्थपूर्ण आणि भविष्यासाठी सज्ज पाठबळ उपलब्ध करून देण्यास मदत करते.”
भारती एअरटेल फाउंडेशनद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या सत्य भारती शाळांच्या दोन दशकांच्या क्षेत्रीय अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारित TheTeacherApp आज एक राष्ट्रीय डिजिटल परिसंस्था बनली आहे. या व्यासपीठावर सध्या 2,500 हून अधिक तासांचे प्रशिक्षण, मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान (FLN), डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल्स, बालसुरक्षा विषयक सामग्री, अध्यापन संसाधने आणि सहकार्यात्मक ‘टीचर्स लाउंज’ उपलब्ध असून, NITI आयोगासह विविध राज्य व संस्थात्मक भागीदारींच्या माध्यमातून दीर्घकालीन सार्वजनिक मूल्य निर्माण केले जात आहे.
या भागीदारीद्वारे भारती एअरटेल फाउंडेशन आणि CK-12 अध्यापनाची गुणवत्ता अधिक बळकट करत शिक्षकांना भारताच्या शिक्षण प्रवासाच्या केंद्रस्थानी ठेवतात. CK-12 ची अनुकूल साधने आणि TheTeacherApp ची व्यापक पोहोच यांचा संगम साधत, हे सहकार्य शिक्षकांना सक्षम करते आणि समावेशक व भविष्यासाठी सज्ज शिक्षणाच्या भारताच्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाला तंत्रज्ञानाद्वारे पाठबळ देणे सुनिश्चित करते.