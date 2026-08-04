मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Flipkart Freedom Sale 2026 Iphone 17 Pro And Iphone 17 Pro Max Price Will Drop After Offers And Discounts Tech News Marathi

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

Updated On: Aug 04, 2026 | 01:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

Flipkart Freedom Sale 2026: फ्लिपकार्ट सेल सुरु होण्यासाठी अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह अत्यंत कमी किंमतीत स्मार्टफोन खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच या सेलमध्ये आयफोन मॉडेल देखील स्वस्तात उपलब्ध असणार आहेत.

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 2026 मध्ये आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्सवर 8,000 रुपयांपर्यंत थेट सूट मिळणार आहे.
  • एसबीआय, ॲक्सिस आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या कार्ड ऑफर्समुळे ग्राहकांना अतिरिक्त सवलत, कॅशबॅक आणि ईएमआय फायदे मिळणार आहेत.
  • सर्व ऑफर्सचा लाभ घेतल्यास आयफोन 17 प्रो वर एकूण सुमारे 17,000 रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते.
Flipkart Sale: ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टने अलीकडेच त्यांच्या फ्रीडम सेल 2026 ची घोषणा केली आहे. कंपनीचा हा सेल 8 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. हा सेल फ्लिपकार्ट प्लस आणि फ्लिपकार्ट ब्लॅक मेंबर्ससाठी 7 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. सेलमध्ये स्मार्टफोनची किंमत अत्यंत कमी होणार आहे. सेलदरम्यान आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्सवर जबरदस्त डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे.

iPhones मधून अचानक गायब झाला Telegram! ना सर्चमध्ये दिसतंय, ना डाऊनलोड होतंय… नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

आयफोन 17 प्रो वर मिळणार दमदार डिस्काऊंट

फ्लिपकार्टनुसार, आयफोन 17 प्रो 1,34,900 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. मात्र आता हा आयफोन सेलमध्ये केवळ 1,26,900 रुपयांत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की, कोणत्याही बँक ऑफरशिवाय आयफोन 17 प्रो च्या खरेदीवर ग्राहकांना थेट 8 हजार रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे. याशिवाय, एसबीआय क्रेडिट कार्ड्स आणि फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड्स वापरून केलेल्या पेमेंटवर ग्राहकांना 5,000 रुपयांचे इंस्टंट डिस्काऊंट मिळणार आहे. या बँक ऑफर्ससह फोनची किंमत 1,21,900 रुपये होणार आहे. इतकंच नाही तर फ्लिपकार्ट या खरेदीवर 5 टक्क्यांपर्यंत कॅशबॅक देखील देणार आहे, याची किंमत सुमारे 4 हजार रुपये असणार आहे. या सर्व ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह फोनच्या खरेदीवर सुमारे 17 हजार रुपयांचा फायदा मिळू शकतो.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

दुसऱ्या बँक ऑफर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, फ्लिपकार्टने इतर बँक कार्ड यूजर्ससाठी काही खास ऑफर्सची देखील घोषणा केली आहे. या ऑफर्सअंतर्गत फोनची किंमत 1,26,900 रुपये असणार आहे. तथापि, एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक आणि ॲक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड्सचा वापर करून केलेल्या पेमेंटवर 6,000 रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त सवलत मिळेल. ईएमआयद्वारे फोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 4 रुपयांपर्यंतचा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिळणार आहे. कंपनीने असे देखील संकेत दिले आहेत की, सर्वात कमी किंमतीतील या ऑफर्स मर्यादित काळासाठी असू शकतात. त्यामुळे या ऑफर्स सुरु होताच ग्राहकांना खरेदी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

7000mAh बॅटरी अन् आकर्षक लूक! नव्या Honor स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; किंमत पाहून व्हाल चकित

आयफोन 17 प्रो मॅक्सवर मिळणार जबरदस्त ऑफर्स

फ्लिपकार्टने आयफोन 17 प्रो मॅक्सवर देखील अशाच ऑफर्सची घोषणा केली आहे. या आयफोन मॉडेलची लाँच किंमत 1,49,900 रुपये होती. मात्र आता सेलमध्ये हे डिव्हाईस 1,41,900 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. म्हणजेच ग्राहकांना थेट 8 हजार रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे. तसेच, जर ग्राहक एसबीआय किंवा फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्डचा वापर करत असतील तर बँक ऑफर्स आणि कॅशबॅकसह डिव्हाईसची किंमत 1,32,900 रुपये होऊ शकते.

Web Title: Flipkart freedom sale 2026 iphone 17 pro and iphone 17 pro max price will drop after offers and discounts tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 01:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

iPhones मधून अचानक गायब झाला Telegram! ना सर्चमध्ये दिसतंय, ना डाऊनलोड होतंय… नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?
1

iPhones मधून अचानक गायब झाला Telegram! ना सर्चमध्ये दिसतंय, ना डाऊनलोड होतंय… नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर
2

वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर

गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे
3

गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ची भारतात दमदार एंट्री! किंमत, ऑफर्स आणि दमदार स्पेसिफिकेशन्स एकाच ठिकाणी; जाणून घ्या
4

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ची भारतात दमदार एंट्री! किंमत, ऑफर्स आणि दमदार स्पेसिफिकेशन्स एकाच ठिकाणी; जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

Aug 04, 2026 | 01:49 PM
LIC Share Crash : फक्त एक बातमी… बघता बघता LIC चे शेअर धडाम, 9 %ची मोठी घसरण, नेमकं काय घडलं?

LIC Share Crash : फक्त एक बातमी… बघता बघता LIC चे शेअर धडाम, 9 %ची मोठी घसरण, नेमकं काय घडलं?

Aug 04, 2026 | 01:46 PM
2026-27 Upcoming Movies: 2026-27 मध्ये बॉक्स ऑफिसवर राज्य करणार या अभिनेत्री; आलिया, तमन्ना, श्रद्धामध्ये कोणाची जादू चालणार?

2026-27 Upcoming Movies: 2026-27 मध्ये बॉक्स ऑफिसवर राज्य करणार या अभिनेत्री; आलिया, तमन्ना, श्रद्धामध्ये कोणाची जादू चालणार?

Aug 04, 2026 | 01:39 PM
अनियमित पावसाने बिघडले शेतीचे गणित; खरिपाची पेरणी लांबली, कपाशी, सोयाबीनवर…

अनियमित पावसाने बिघडले शेतीचे गणित; खरिपाची पेरणी लांबली, कपाशी, सोयाबीनवर…

Aug 04, 2026 | 01:28 PM
आली लहर केला कहर! 112 हेल्पलाईनवर खून झाल्याची माहिती; यंत्रणेला दमवणारा ‘तो’ कॉलर रडारवर

आली लहर केला कहर! 112 हेल्पलाईनवर खून झाल्याची माहिती; यंत्रणेला दमवणारा ‘तो’ कॉलर रडारवर

Aug 04, 2026 | 01:28 PM
Sanjay Raut On PM Modi: नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घटत चाललीये…; संजय राऊतांचा घणाघात

Sanjay Raut On PM Modi: नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घटत चाललीये…; संजय राऊतांचा घणाघात

Aug 04, 2026 | 01:25 PM
World Youngest Professor: १८ वर्षाचा मुलगा कसा बनला कॉलेजमध्ये प्रोफेसर? जाणून घ्या जगातल्या सर्वात तरुण प्राध्यापकाची यशोगाथा..

World Youngest Professor: १८ वर्षाचा मुलगा कसा बनला कॉलेजमध्ये प्रोफेसर? जाणून घ्या जगातल्या सर्वात तरुण प्राध्यापकाची यशोगाथा..

Aug 04, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा