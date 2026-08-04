मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sanjay Raut On PM Modi: नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घटत चाललीये…; संजय राऊतांचा घणाघात

Updated On: Aug 04, 2026 | 01:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

म्ही राम मंदिर लुटत आहात, आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर गोळ्या झाडत आहात आणि धार्मिक प्रतीकांचा अवमान होत असल्याचा संदेश लोकांपर्यंत गेला. या सर्व गोष्टींचा परिणाम मतदारांच्या मानसिकतेवर होतो," असे राऊत म्हणाले.

Sanjay Raut, Narendra Modi, Devendra Fadnavis, BJP

Sanjay Raut On PM Modi: नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घटत चाललीये...; संजय राऊतांचा घणाघात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • देवेंद्र फडणवीस गुंडांची टोळी चालवत आहेत- संजय राऊत
  •  नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घसरत असल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण- संजय राऊत
  • बांकीपूरचा निकालही भविष्यातील राजकारणावर परिणाम करू शकतो- संजय राऊत
Sanjay Raut On PM Modi:  “भाजपला वाटते की कोणालाही मुख्यमंत्री किंवा मंत्री बनवले तरी जनता स्वीकारेल. पश्चिम बंगालपासून महाराष्ट्रापर्यंत अशीच पद्धत दिसते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुंडांची टोळी चालवत आहेत, असा आरोप आम्ही वारंवार करत आलो आहोत. मतदारांना गृहीत धरल्याचा फटका भाजपला बसला,” अशा शब्दांत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा साधला आहे.

बिहारमधील बांकीपूर पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर संजय राऊत यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली. देशातील सध्याच्या राजकीय वातावरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घसरत असल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे, असा दावाही संजय राऊतांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

Mumbai Police Salary Scam: पोलीस दलातील ६.५ कोटींच्या वेतन घोटाळ्यात ५ जणांवर गुन्हा; मंत्रालयातील अधिकारी रडारवर

राऊत म्हणाले की, १९९५ पासून भाजपचा बालेकिल्ला असलेली बांकीपूरची जागा पक्षाला टिकवता आली नाही. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी यापूर्वी मोठ्या मताधिक्याने जिंकलेली ही जागा गमावणे हा पक्षासाठी मोठा राजकीय धक्का असल्याचे त्यांनी म्हटले. पराभवामागे तीन प्रमुख कारणे दिसतात. राऊत म्हणाले की, जंतर-मंतरवरील ‘Gen Z’ आंदोलनावरील कारवाई, राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावर सरकारची भूमिका आणि नितीन नवीन यांच्या यात्रेदरम्यान हनुमानाच्या वेशातील कलाकाराशी संबंधित वाद ही कारणे असल्याची दिसतात.

याशिवाय “तुम्ही राम मंदिर लुटत आहात, आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर गोळ्या झाडत आहात आणि धार्मिक प्रतीकांचा अवमान होत असल्याचा संदेश लोकांपर्यंत गेला. या सर्व गोष्टींचा परिणाम मतदारांच्या मानसिकतेवर होतो,” असे राऊत म्हणाले.

PMC News: न्यायालयाचे आदेश अन् बेलीफ पालिकेत! पुणे पालिका आयुक्तांची खुर्ची जाता जाता राहिली

“विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढेल”

आगामी विधानसभा निवडणुकांवर या निकालाचा परिणाम होईल का, असा प्रश्न विचारला असता राऊत म्हणाले की, अशा निकालांमुळे विरोधी पक्षांचा आत्मविश्वास वाढतो. अलाहाबाद पोटनिवडणुकीतील व्ही. पी. सिंग यांच्या विजयापासून काँग्रेसच्या घसरणीला सुरुवात झाली होती. तसेच गोरखपूर आणि फुलपूर पोटनिवडणुकांतील भाजपच्या पराभवानंतरही राजकीय समीकरणे बदलली होती. त्यामुळे बांकीपूरचा निकालही भविष्यातील राजकारणावर परिणाम करू शकतो, असही संजय राऊतांनी यावेळी सांगितलं

“६४ टक्के मतदारांनी भाजपविरोधात मतदान केले”

राऊत म्हणाले, “१९९५ पासूनचा गड भाजपला टिकवता आला नाही. याचा अर्थ ६४ टक्के मतदारांनी भाजपविरोधात मतदान केले आणि त्यांनी नवीन पर्याय स्वीकारला. राज्यात बदलाची हवा दिसत आहे.. “प्रशांत किशोर यांना यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाले नव्हते. मात्र, त्यांनी बांकीपूरमध्ये लक्ष केंद्रित करून प्रभावी प्रचार केला. भाजपने मतदारांना गृहीत धरले आणि त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली,” असे ते म्हणाले.

 

 

Web Title: Sanjay raut targets pm modi and bjp over bankipur bypoll defeat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 01:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pankaja Munde On Political Exit: कधी कधी राजकारणातून निवृत्त व्हावसं वाटतं..; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ
1

Pankaja Munde On Political Exit: कधी कधी राजकारणातून निवृत्त व्हावसं वाटतं..; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

Abhijeet Dipke Challenge To PM Modi: पंतप्रधानांनी आधी पदवी जाहीर करावी; अभिजित दिपकेंचे पंतप्रधानांना थेट आव्हान
2

Abhijeet Dipke Challenge To PM Modi: पंतप्रधानांनी आधी पदवी जाहीर करावी; अभिजित दिपकेंचे पंतप्रधानांना थेट आव्हान

Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन
3

Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!
4

Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanjay Raut On PM Modi: नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घटत चाललीये…; संजय राऊतांचा घणाघात

Sanjay Raut On PM Modi: नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घटत चाललीये…; संजय राऊतांचा घणाघात

Aug 04, 2026 | 01:25 PM
World Youngest Professor: १८ वर्षाचा मुलगा कसा बनला कॉलेजमध्ये प्रोफेसर? जाणून घ्या जगातल्या सर्वात तरुण प्राध्यापकाची यशोगाथा..

World Youngest Professor: १८ वर्षाचा मुलगा कसा बनला कॉलेजमध्ये प्रोफेसर? जाणून घ्या जगातल्या सर्वात तरुण प्राध्यापकाची यशोगाथा..

Aug 04, 2026 | 01:21 PM
Jalgaon News: जळगावात निकृष्ट कामाचा पर्दाफाश! नवाकोरा महामार्ग १५ दिवसांत उखडला

Jalgaon News: जळगावात निकृष्ट कामाचा पर्दाफाश! नवाकोरा महामार्ग १५ दिवसांत उखडला

Aug 04, 2026 | 01:14 PM
…तर सावर्जनिक जीवनातून निवृत्ती घेईन; दिलीप वळसे पाटील यांचे विरोधकांना खुले आव्हान

…तर सावर्जनिक जीवनातून निवृत्ती घेईन; दिलीप वळसे पाटील यांचे विरोधकांना खुले आव्हान

Aug 04, 2026 | 01:12 PM
वन विभागाचे जिओ-टॅग्ड अ‍ॅप ठरतेय पर्यटकांसाठी आकर्षण; एका क्लिकवर 45 पर्यावरणपूरक पर्यटनस्थळे

वन विभागाचे जिओ-टॅग्ड अ‍ॅप ठरतेय पर्यटकांसाठी आकर्षण; एका क्लिकवर 45 पर्यावरणपूरक पर्यटनस्थळे

Aug 04, 2026 | 12:59 PM
Auqib Nabi: सपाट असो वा टर्निंग ट्रॅक, पिचचा ‘Hacker’ आहे आकिब नबी? का दिलंय हॅकर नाव

Auqib Nabi: सपाट असो वा टर्निंग ट्रॅक, पिचचा ‘Hacker’ आहे आकिब नबी? का दिलंय हॅकर नाव

Aug 04, 2026 | 12:52 PM
तामिळनाडूत राजकीय वाद पेटला! CM विजय, अभिनेत्री त्रिशावर कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी; उदयनिधी स्टॅलिन पोलिसांच्या ताब्यात

तामिळनाडूत राजकीय वाद पेटला! CM विजय, अभिनेत्री त्रिशावर कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी; उदयनिधी स्टॅलिन पोलिसांच्या ताब्यात

Aug 04, 2026 | 12:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा