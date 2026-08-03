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7000mAh बॅटरी अन् आकर्षक लूक! नव्या Honor स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; किंमत पाहून व्हाल चकित

Updated On: Aug 03, 2026 | 10:57 AM IST
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सारांश

Honor Play 11 Pro Launched: टेक कंपनीने Honor X80i स्मार्टफोनचे रिब्रँडेड वर्जन म्हणून एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये पावरफुल फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स देण्यात आले आहेत. कंपनीने हा नवीन स्मार्टफोन मिड-रेंज प्राईज सेगमेंटमध्ये लाँच केला आहे.

7000mAh बॅटरी अन् आकर्षक लूक! नव्या Honor स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; किंमत पाहून व्हाल चकित

7000mAh बॅटरी अन् आकर्षक लूक! नव्या Honor स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; किंमत पाहून व्हाल चकित

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विस्तार
  • हॉनरने चीनमध्ये हॉनर प्ले 11 प्रो स्मार्टफोन 7,000mAh बॅटरी, 120Hz OLED डिस्प्ले आणि 50MP कॅमेऱ्यासह लाँच केला आहे.
  • या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6500 प्रोसेसर, 8GB रॅम, 256GB स्टोरेज आणि अँड्रॉईड 16 आधारित मॅजिकओएस 10 मिळतो.
  • हॉनर प्ले 11 प्रोची किंमत सुमारे 25,500 रुपये असून तो मून सिल्व्हर, सनराईज गोल्ड आणि मिडनाईट ब्लॅक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Honor Smartphone Launched: टेक कंपनी हॉनरने चीनमध्ये त्यांचा एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेन्ससह कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन Honor Play 11 Pro या नावाने सादर केला आहे. लाँच करण्यात आलेला हा स्मार्टफोन ऑनलाईन स्टोअरवर लिस्ट करण्यात आला आहे. इथे स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स आणि इतर माहिती शेअर करण्यात आली आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या स्मार्टफोनमध्ये मोठी बॅटरी, हाय ब्राइटनेसवाला ओएलईडी डिस्प्ले आणि इतर अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. हा स्मार्टफोन Honor X80i स्मार्टफोनचे रिब्रँडेड वर्जन असल्याचे सांगितलं जात आहे.

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हॉनर प्ले 11 प्रोची किंमत

कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 8GB + 256GB या सिंगल रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 2,099 युआन म्हणजेच सुमारे 25,500 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने लाँच केलेला नवीन स्मार्टफोन मून सिल्व्हर, सनराईज गोल्ड आणि मिडनाईट ब्लॅक रंगांच्या पर्यायांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नव्या स्मार्टफोनची प्री-बुकिंग देखील आता सुरु झाली आहे. (फोटो सौजन्य: X)

हॉनर प्ले 11 प्रो चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, हॉनर प्ले 11 प्रो मध्ये 6.6 इंच का 1.5K ओएलईडी फ्लॅट डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. यासोबतच स्क्रीनची पीक ब्राइटनेस 6,500 निट्सपर्यंत आहे. फोनमध्ये 3840Hz पीडब्ल्यूएम डिमिंग सपोर्ट देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे दिर्घकाळ वापर केल्यानंतर देखील डोळ्यांवर ताण कमी येतो.

परफॉर्मंससाठी कंपनीच्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6500 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB इंटरनल स्टोरेज देखील देण्यात आले आहे. तसेच, या स्मार्टफोनमध्ये कोणत्याही माइक्रोएसडी कार्डद्वारे स्टोरेज वाढवण्याचा पर्याय देण्यात आला नाही. डिव्हाईस अँड्रॉईड 16 वर आधारित मॅजिकओएस 10 वर चालतो.

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हॉनर प्ले 11 प्रोमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा देण्यात आला आहे. तसेच या डिव्हाईसमध्ये सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी समोरील बाजूला 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. फोनमध्ये मेटल फ्रेम, धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP66 रेटिंग आणि SGS 5-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन देखील मिळणार आहे. स्मार्टफोनच्या बॅटरीबद्दल बोलायचं झालं तर, या डिव्हाईसमध्ये 7,000mAh बॅटरी दिली आहे. ही बॅटरी 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की, 1,000 चार्जिंग सायकल पूर्ण झाल्यानंतरही या फोनची बॅटरी तिची 80 टक्के क्षमता टिकवून ठेवू शकते.

Web Title: Honor play 11 pro launched in china read features specifications and price tech news marathi

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Published On: Aug 03, 2026 | 10:57 AM

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