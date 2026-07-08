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Free Fire Max: नवा टास्क इव्हेंट लाईव्ह; मोफत अनलॉक करा एक्सक्लुझिव्ह रिवॉर्ड्स, फॉलो करा या स्टेप्स

Updated On: Jul 08, 2026 | 10:18 AM IST
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सारांश

Free Fire Max Battle in Unison: फ्री फायर मॅक्सच्या 9 व्या वर्धापनदिनानिमित्त गेममध्ये आणखी एक खास बॅटल इन यूनिसन इव्हेंट लाईव्ह करण्यात आला आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना विविध टास्क पूर्ण करून कोणतेही डायमंड खर्च न करता एक्सक्लुझिव्ह गेमिंग रिवॉर्ड्स मिळवण्याची संधी मिळत आहे.

Free Fire Max: नवा टास्क इव्हेंट लाईव्ह; मोफत अनलॉक करा एक्सक्लुझिव्ह रिवॉर्ड्स, फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: नवा टास्क इव्हेंट लाईव्ह; मोफत अनलॉक करा एक्सक्लुझिव्ह रिवॉर्ड्स, फॉलो करा या स्टेप्स

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विस्तार
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये बॅटल इन युनिसन इव्हेंट लाईव्ह झाला असून टास्क पूर्ण करून मोफत प्रीमियम रिवॉर्ड्स मिळवता येणार आहेत.
  • प्लेयर्सना 9th वर्धापनदिनाची ट्रॉफी, द फाल्कनर वेपन लूट क्रेट आणि डिस्क होव्हर स्काईबोर्ड अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • हा टास्क-बेस्ड इव्हेंट 13 जुलै 2026 पर्यंत उपलब्ध असून कोणतेही डायमंड खर्च करण्याची गरज नाही.
Free Fire Max Event:  फ्री फायर मॅक्समध्ये 9 व्या वर्धापनदिनाचा उत्साह अजूनही सुरुच आहे. हा उत्साह आणखी वाढवण्यासाठी आता गेममध्ये एक खास ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. हा एक बॅटल इन युनिसन ईव्हेंट आहे. यामध्ये प्लेअर्सना टास्क पूर्ण केल्यानंतर विविध गेमिंग रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. यामध्ये ट्रॉफीपासून वेपन लूट क्रेटपर्यंत विविध रिवॉर्ड्सची यादी समाविष्ट आहे. याचा वापर प्लेअर्स गेममध्ये शत्रूंवर विजय मिळवू शकतात. बॅटल इन यूनिसन ईव्हेंटमध्ये तुम्ही केवळ प्रीमियम वेपन स्किनच नाही तर एक्सक्लूसिव ट्रॉफी आणि डिस्क होवर स्काईबोर्ड देखील अनलॉक करू शकतात.

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बॅटल इन यूनिसन ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा बॅटल इन यूनिसन हा एक टास्क बेस्ड ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये तुम्ही टास्क पूर्ण करून 9 व्या वर्धापनदिनाची ट्रॉफी, द फाल्कनर वेपन लूट क्रेट आणि डिस्क होव्हर स्काईबोर्ड सारखे रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकता. विशेष म्हणजेच हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी तुम्हाला डायमंड्स देखील खर्च करावे लागणार नाहीत.  (फोटो सौजन्य: You Tube) 

ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • 9 व्या वर्धापनदिन ट्रॉफी
  • फाल्कनर वेपन लूट क्रेट
  • डिस्क होव्हर स्कायबोर्ड

रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी पूर्ण करा टास्क लिस्ट

  • BR/CS मॅचमध्ये तुमच्या टीममेटला दोनवेळा मदत केल्यानंतर जबरदस्त ट्रॉफी मिळणार आहे.
  • BR/CS मॅचमध्ये टीममधील सदस्याची चार वेळा मदत केल्यानंतर वेपन लूट क्रेट मिळणार आहे.
  • BR/CS मॅचमध्ये टीममधील सदस्याची आठ वेळा मदत केल्यानंतर डिस्क होव्हर स्कायबोर्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • या ईव्हेंटमध्ये मिळणारे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे.
  • सर्वप्रथम, तुमच्या फोनवर ‘फ्री फायर मॅक्स’ हा गेम उघडा.
  • होम स्क्रीनवरील ‘टाल्क’ टॅबवर क्लिक करा. येथे तुम्हाला वरच्या बाजूला ‘9 वा वर्धापनदिन’ हा टॅब दिसेल, तो उघडा.
  • त्यानंतर बॅटल इन यूनिसनवर क्लिक करा.
  • आता स्क्रीनवर ईव्हेंट सुरु होईल, जिथे तुम्हाला टास्कची यादी मिळेल.
  • दिलेली टास्क वाचा आणि ती गेममध्ये पूर्ण करा.
  • त्यानंतर, या विभागात परत येऊन ‘क्लेम’ बटण दाबा.
  • त्यानंतर ती वस्तू अनलॉक होईल आणि तुम्ही ती गेममध्ये वापरू शकाल.
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गेममध्ये कधीपर्यंत लाईव्ह असणार हा ईव्हेंट?

हा ईव्हेंट गेमममध्ये 13 जुलै 2026 पर्यंत लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान, टास्क पूर्ण करून रिवॉर्ड्स मिळवता येतात.

Web Title: Free fire max 9th anniversary battle in unison event goes live claim free exclusive rewards

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Published On: Jul 08, 2026 | 10:18 AM

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