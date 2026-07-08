Free Fire Max: नवा टास्क इव्हेंट लाईव्ह; मोफत अनलॉक करा एक्सक्लुझिव्ह रिवॉर्ड्स, फॉलो करा या स्टेप्स

BSNL Recharge Plan: कंपनीला समजली यूजर्सची व्यथा! स्वस्तात लाँच केला संपूर्ण वर्षभराचा प्लॅन; दररोज 3GB डेटासह मिळणार ‘हे’ फायदे
फ्री फायर मॅक्सचा बॅटल इन यूनिसन हा एक टास्क बेस्ड ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये तुम्ही टास्क पूर्ण करून 9 व्या वर्धापनदिनाची ट्रॉफी, द फाल्कनर वेपन लूट क्रेट आणि डिस्क होव्हर स्काईबोर्ड सारखे रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकता. विशेष म्हणजेच हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी तुम्हाला डायमंड्स देखील खर्च करावे लागणार नाहीत. (फोटो सौजन्य: You Tube)
हा ईव्हेंट गेमममध्ये 13 जुलै 2026 पर्यंत लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान, टास्क पूर्ण करून रिवॉर्ड्स मिळवता येतात.