Apple यूजर्सची प्रतीक्षा संपली! तब्बल 5 वर्षांनंतर डेबिट-क्रेडिट कार्ड पेमेंटचे पुनरागमन; आता पेमेंट करणे झाले आणखी सोपे

Recharge Plan Hike: मोबाईल यूजर्सना पुन्हा बसणार झटका! रिचार्ज किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता; लाखो ग्राहकांच्या खिशावर पडणार भार
आरबीआयच्या कार्ड टोकनायझेशन फ्रेमवर्कमुळे, आता ॲपलच्या ॲप स्टोअर आणि आयक्लाऊड खरेदीसाठी यूजर्स डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करू शकणार आहेत. तथापी, कंपनीने हे पेमेंट सिस्टिम सध्या केवळ मर्यादित यूजर्ससाठी सुरु केले आहे. आता यूजर्सना यूपीआयसोबतच इतर पेमेंट ऑप्शन्स देखील वापरता येणार आहेत. याचा सर्वाच मोठा फायदा म्हणजेच आता यूजर्सना ॲप खरेदी करण्यासाठी किंवा सब्सक्रिप्शनसाठी कोणत्याही एकाच पेमेंट पद्धतीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. यासोबतच, ॲपल यूजर्स आता ॲप स्टोअर खरेदी, ॲपमधील पेमेंट, ॲपल म्युझिक, आयक्लाऊड प्लस आणि इतर ॲपल सेवांसाठी डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड वापरू शकतात, तर पूर्वी त्यांच्याकडे फक्त यूपीआय किंवा इंटरनेट बँकिंगचा पर्याय होता. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
टेक कंपनीने भारतात 2021 मध्ये डेबिट आणि क्रेडिट कार्डने पेमेंट करण्याचा पर्याय बंद केला होता. कंपनीने आरबीआय द्वारे टोकनाइजेशन मेनडेट लागू होण्यापूर्वीच ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. याअंतर्गत, व्यापाऱ्यांना ग्राहकांचे कार्ड डिटेल स्टोअर करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. या पेमेंट डिटेल्सच्या जागी एक विशेष टोकन ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र आता कंपनीने त्यांचे पेमेंट सिस्टिम आरबीआयच्या नियमांनुसार अपडेट केले आहे. यामुळे आता यूजर्सना पुन्हा कार्डद्वारे पेमेंट करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
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कार्ड पेमेंटचे पुनरागमन झाले असले तरी ॲपल पे बाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. कंपनीने भारतातील या डिजिटल पेमेंट सेवेच्या लाँचबाबतची कोणतीही टाईमलाईन अद्याप जाहीर केलेली नाही. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, आरबीआयच्या ‘टोकनायझेशन’ नियमांचे पालन केल्यानंतर, ॲपलचा हा उपक्रम भारतीय यूजर्ससाठी पेमेंटचा अनुभव अधिक सोपा आणि सोयीस्कर बनवू शकतो. अशा परिस्थितीत, जर हे वैशिष्ट्य आगामी महिन्यांत सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिले गेले, तर ॲपल इकोसिस्टम वापरणे अधिकच सोपे होईल.