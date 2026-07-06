WhatsApp च्या नव्या फिचरला भारत सरकारचा ब्रेक! केंद्र सरकारशी चर्चा संपेपर्यंत Username फिचर लाँच होणार नाही; Meta चे आश्वासन

तथापि, केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात कंपनीला पाठवलेल्या औपचारिक नोटिशीमध्ये या वैशिष्ट्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. सरकारचे असे मत आहे की, यामुळे ऑनलाइन फसवणूक, फिशिंग आणि दुसऱ्याचे रूप धारण करणे यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांचा धोका वाढू शकतो. परिणामी, सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा पूर्ण होईपर्यंत हे वैशिष्ट्य लागू न करण्यास सरकारने व्हॉट्सॲपला सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मेटाच्या एका शिष्टमंडळाने शुक्रवारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा केली.
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या आठवड्याच्या सुरुवातीला, व्हॉट्सॲपने सांगितले होते की युजरनेम वैशिष्ट्यामध्ये दुसऱ्याचे रूप धारण करणे, फसवणूक आणि नको असलेला संपर्क यांसारख्या समस्या रोखण्यासाठी अनेक सुरक्षा उपाय समाविष्ट करण्यात आले आहेत. कंपनीची योजना या वर्षाच्या अखेरीस टप्प्याटप्प्याने हे वैशिष्ट्य जागतिक स्तरावर सुरू करण्याची आहे. सरकारने उपस्थित केलेल्या चिंतांनंतर, व्हॉट्सॲपने ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर युजरनेम वैशिष्ट्याबाबतच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरेही दिली.
कंपनीने स्पष्ट केले की वापरकर्त्यांसाठी युजरनेम तयार करणे अनिवार्य नसेल. शिवाय, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर आधीच अस्तित्वात असलेली युजरनेम्स तसेच सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वे, सेलिब्रिटी, सरकारी संस्था आणि ‘मेटा व्हेरिफाईड’ खात्यांशी संबंधित युजरनेम्स राखून ठेवली जातील, जेणेकरून ती केवळ त्यांच्या अधिकृत मालकांकडूनच वापरली जाऊ शकतील.
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