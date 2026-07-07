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Recharge Plan Hike: मोबाईल यूजर्सना पुन्हा बसणार झटका! रिचार्ज किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता; लाखो ग्राहकांच्या खिशावर पडणार भार

Updated On: Jul 07, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

Recharge Plan Prices Update: मोबाईल ग्राहकांना पुन्हा मोठा झटका बसणार असून आता देशातील टेलिकॉम कंपन्या रिचार्ज प्लॅनच्या किंमतीत वाढ करण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय पुढील 3 ते 4 महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. टेलिकॉम कंपन्यांच्या या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Recharge Plan Hike: मोबाईल यूजर्सना पुन्हा बसणार झटका! रिचार्ज किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता; लाखो ग्राहकांच्या खिशावर पडणार भार

Recharge Plan Hike: मोबाईल यूजर्सना पुन्हा बसणार झटका! रिचार्ज किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता; लाखो ग्राहकांच्या खिशावर पडणार भार

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विस्तार
  • पुढील 3 ते 4 महिन्यांत मोबाईल रिचार्जच्या किंमती 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
  • 5G सेवांची वाढती मागणी आणि मर्यादित स्पर्धेमुळे टेलिकॉम कंपन्यांना दरवाढ करणे सोपे होऊ शकते.
  • जिओ आणि एअरटेलचा बाजारहिस्सा वाढण्याची, तर व्होडाफोन आयडियाचा हिस्सा आणखी कमी होण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
Recharge Plan Update: देशभरातील मोबाईल यूजर्ससाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. भारतातील खाजगी टेलिकॉम कंपन्या रिचार्ज प्लॅनच्या किंमतीत वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढीस 3 ते 4 महिन्यांत भारतातील टेलिकॉम कंपन्या मोबाईल रिचार्जच्या किंमतीत 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढ करू शकतात. असं सांगितलं जात आहे की, टेलिकॉम बाजारात प्रतिस्पर्धा कमी असणं आणि 4जी आणि 5जी सेवांच्या वाढत्या मागणीमुळे कंपन्यांसाठी रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती वाढवणं अतिशय सोपं झालं आहे.

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सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च या टेलिकॉम आणि इंटरनेट ब्रोकरेज फर्मने शेअर केलेल्या एका अहवालानुसार, भारतीय टेलिकॉम बाजारातील बाजारातील मोठ्या कंपन्यांची संख्या मर्यादित आहे. यामुळे टॅरिफ वाढवले जाणार असल्याची शक्यता अधिक दाट झाली आहे. जर कंपनीने रिचार्जच्या किंमतीत 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला तर याचा परिणाम प्रीपेड आणि पोस्टपेड अशा दोन्ही ग्राहकांवर होऊ शकतो. या दोन्ही ग्राहकांना रिचार्ज प्लॅन खरेदी करण्यासाठी जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागू शकतात. (फोटो सौजन्य – AI Created)

एआरपीयूमध्ये वाढ

रिपार्टनुसार, मोबाईल यूजर्स सध्या मोठे संख्येने 5जी नेटवर्ककडे वळत आहेत. याशिवाय देशातील पोस्टपेड ग्राहकांच्या संख्येत देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. याच कारणामुळे जून तिमाहीत दूरसंचार कंपन्यांचा प्रति वापरकर्ता सरासरी महसुल (ARPU) 1 ते 1.5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, उत्तम नेटवर्क सेवा आणि जास्त डेटाचा वापर होत असल्यामुळे कंपन्यांच्या कमाईत सतत वाढ होत आहे. सेंट्रमने म्हटले आहे की, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ यांचा बाजारहिस्सा (मार्केट शेअर) वाढणे सुरूच राहील आणि तो व्होडाफोन आयडियाच्या हिश्श्यातून मिळवला जाईल.

अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, जून तिमाहीमध्ये भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेली रिलायंस जियो सुमारे 70 लाख नवीन ग्राहक जोडू शकते. तर दुसरी आघाडीची टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल सुमारे 50 लाख नवीन ग्राहक जोडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर वोडाफोन आइडिया केवळ 2 लाख नवीन ग्राहक जोडू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

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ब्रॉडब्रँड सेवांच्या मागणीत झपाट्याने वाढ

भारतात गेल्या काही वर्षांपासून ब्रॉडबँड सेवांच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. रिपार्टमध्ये आता असं सांगितलं जात आहे की, जियो आणि एयरटेलने आतापर्यंत देशातील 90 टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये 5जी सेवा सुरु केली आहे. कंपन्या सध्या जास्तीत जास्त 5जी स्मार्टफोन यूजर्सना त्यांच्या नेटवर्कसोबत जोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. याशिवाय, 5जी आधारित फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) आणि ब्राडबँड सेवांच्या मागणीत देखील झपाट्याने वाढ होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. वोडाफोन आयडिया त्यांच्या 5जी नेटवर्कचा विस्तार करत असून ते 100 शहरांपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच, कंपनीची एजीआर थकबाकीही कमी झाली आहे.

Web Title: Private telecom companies may rise recharge plan prices in india read in details

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Published On: Jul 07, 2026 | 09:30 AM

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