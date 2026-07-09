Meta चे नवे AI Image Generator ‘Muse Image’ लाँच; आकर्षक फोटो तयार करण्यासाठी CEO ने सांगितल्या खास टिप्स

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या नव्या AI टूलच्या लॉन्चनंतर अलेक्झांडर वँग यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर काही महत्त्वाच्या सूचना शेअर केल्या आहेत. त्यानुसार, Muse Image मधून अधिक चांगले परिणाम मिळवायचे असतील तर वापरकर्त्यांनी स्वतःचे फोटो अपलोड करावेत. तसेच ट्रेंडिंग कंटेंटचा वापर करावा आणि मित्रांना टॅग केल्यास AI अधिक संदर्भासह आकर्षक फोटोज तयार करू शकते. हे टूल केवळ मनोरंजनासाठी नसून इंस्टाग्राम स्टोरीज, सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हाॅट्सअॅप वरील दैनंदिन वापर लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Muse Image मध्ये कोणती खास वैशिष्ट्ये?
Meta च्या माहितीनुसार, Muse Image मध्ये अनेक प्रगत AI फीचर्स देण्यात आले आहेत. Self-Refinement या सुविधेमुळे AI स्वतः तयार केलेल्या प्रतिमेचे विश्लेषण करून ती अधिक दर्जेदार बनवू शकते. Multi-Reference Composition च्या मदतीने वेगवेगळ्या छायाचित्रांमधील घटक एकत्र करून नवीन फोटोज तयार करता येते. तर Multi-Turn Editing फीचरमुळे एकाच प्रतिमेत अनेक वेळा बदल करून इच्छित परिणाम मिळवणे शक्य होते.
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याशिवाय Instagram Stories साठी ३० हून अधिक नवीन AI इफेक्ट्स या मॉडेलवर आधारित असतील. तसेच WhatsApp मधील Meta AI चॅटमध्येही या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. त्यामुळे AI च्या मदतीने फोटो तयार करणे आणि संपादित करणे आता अधिक सोपे आणि प्रभावी होणार आहे.