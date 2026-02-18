Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • India France Friendship French President Emmanuel Macron And Pm Modi Meet India Highly Praised

India France Friendship : मुंबईत फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा ‘जय हो’ चा नारा; भारताचे केले भरभरुन कौतुक

India France Relations : मॅक्रॉन यांच्या भारत भेटीने फ्रान्ससोबतच्या संबंधांना एक नवी दिशा मिळाली आहे. यामुळे दोन्ही देशांत दीर्घकालीन धोरमात्मक सहकार्यचे प्रतीक असून भारताचे तोंडभरुन कौतुक केले आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:48 AM
French President Emmanuel Macron and PM Modi Meet

India France Friendship : मुंबईत फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा 'जय हो' चा नारा; भारताचे केले भरभरुन कौतुक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत-फ्रान्स मैत्रीचा नवा अध्याय
  • अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी दिला मुंबईत जय हो चा नारा
  • भारताचे केले भरभरुन कौतुक
India France Strategic Partnership : नवी दिल्ली : मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांची मुंबईत ऐतिहासिक बैठक झाली. या भेटीने भारत-फ्रान्स संबंध एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चेनंतर स्पेशल स्ट्रॅटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिपची घोषणाही करण्यात आली आहे. याच वेळी मॅक्रॉन यांनी भारताचे भरभरुन कौतुक केले आहे. त्यांनी जय हो चा नारा देत भारताच्या तांत्रिक प्रगतीवर मोठे विधान केले आहेत. तसेच या भेटीत दोन्ही देशांतील भविष्यातील सहकार्याचा आराखडाही मांडण्यात आला आहे.

Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

नवाचारात भारताचा जागतिक स्तरावर डंका

राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी भारत-फ्रान्स इनोव्हेशन फोरममध्ये भारताच्या तंत्रज्ञान प्रगतीचे तोंडभरुन कौतुक केले आहे. त्यांनी म्हटले की, भारत आता भारत नवोपक्रमात प्रगती करेल का नाही हा वादाचा विषय राहिला नसून, भारतासोबत नवाचार करण्यास कोण पुढे येईल हा प्रश्न उरला आहे. यासाठी फ्रान्स विश्वासार्ह आणि एक स्पष्ट उदाहरण असल्याचेही मॅक्रॉन यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, भारताची तंत्रज्ञानिक प्रगती आत जागतिक स्तरावर मान्य केली जात आहे. यामुळे भारत आणि फ्रान्सचे संबंध जागतकि संतुलनासाठी अधिक महत्वपूर्ण असल्याचे मॅक्रॉन यांनी म्हटले.

मॅक्रॉन यंनी आपल्या भाषणात जगभरातील दिग्गज टेक कंपन्यांमध्ये नेतृत्व करणाऱ्या भारताच्या सीईओंचेही कौतुक केले. अल्फाबेट, मायक्रोसॉफ्ट, IBM, अ‍ॅडोब सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख केला. तसेच कोल्हापूरच्या रहिवासी आणि लक्झरी ब्रॅंड शनेलच्या सीईओ लीना नायर यांच्या यशाचेही कौतुक त्यांनी केली.

संरक्षण आणि अवकाश सहकार्य

दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण आणि अंतराळ सहकार्य वाढवण्यासाठी देखील चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत दोन्ही देसांनी मिळून पुढील पिढीचे इंजिन आणि मल्टीलेयर हेलिकॉप्टर विसकसित करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय लढाऊ विमान आणि पाणबुड्यांच्या संयुक्त विकासात फ्रान्स प्रमुख भागीदार ठरला. दोन्ही देशांनी अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी संयुक्त उपग्रह प्रकल्प द्वारे एकत्रित कराम करण्यास सहमती दिली. याशिवाय अणुउर्जा आणि सामान्य लोकांच्या जीवनात तंत्रज्ञानाच्या समावेशवारही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मॅक्रॉन यांनी भारत आणि फ्रान्समध्ये विशेष जागतिक धोरणात्मक भागीदारी संबंध वाढवण्याचा संदेश त्यांनी आपल्या भाषणातून दिला. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांतील भागीदारी संरक्षण करारापर्यंत मर्यादित नसून दीर्घकालीन धोरणात्क सहकार्यावर आधारित आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात जय होचा नाराही दिला.

संरक्षण ते तंत्रज्ञान! आज Modi-Macron भेटीत ‘या’ महत्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा; भारत-फ्रान्स मैत्रीचा नवा अध्याय

Web Title: India france friendship french president emmanuel macron and pm modi meet india highly praised

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 10:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बांगलादेशात सत्ता बदल अन् भारताचा मैत्रीचा हात ; नवे पंतप्रधान Tarique Rahamn यांना भारत भेटीचे आमंत्रण
1

बांगलादेशात सत्ता बदल अन् भारताचा मैत्रीचा हात ; नवे पंतप्रधान Tarique Rahamn यांना भारत भेटीचे आमंत्रण

सौदीच्या प्रिन्सचा ट्रम्प यांना मोठा धक्का! तुर्कीसोबतच्या ‘त्या’ गुप्त करारामुळे अमेरिकेची उडाली झोप
2

सौदीच्या प्रिन्सचा ट्रम्प यांना मोठा धक्का! तुर्कीसोबतच्या ‘त्या’ गुप्त करारामुळे अमेरिकेची उडाली झोप

JNU चा विद्यार्थी बांगलादेशचा परराष्ट्र मंत्री, भारतासाठी निष्ठावान की धोक्याची घंटा? Tarique Rahman पेक्षा ‘याची’ चर्चा
3

JNU चा विद्यार्थी बांगलादेशचा परराष्ट्र मंत्री, भारतासाठी निष्ठावान की धोक्याची घंटा? Tarique Rahman पेक्षा ‘याची’ चर्चा

ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?
4

ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India France Friendship : मुंबईत फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा ‘जय हो’ चा नारा; भारताचे केले भरभरुन कौतुक

India France Friendship : मुंबईत फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा ‘जय हो’ चा नारा; भारताचे केले भरभरुन कौतुक

Feb 18, 2026 | 10:48 AM
भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

Feb 18, 2026 | 10:44 AM
क्रांतिकारक मदनलाल धिंग्रा यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 फेब्रुवारीचा इतिहास

क्रांतिकारक मदनलाल धिंग्रा यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 18, 2026 | 10:38 AM
Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

Feb 18, 2026 | 10:33 AM
टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप

टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप

Feb 18, 2026 | 10:33 AM
एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

Feb 18, 2026 | 10:22 AM
Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द

Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द

Feb 18, 2026 | 10:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM