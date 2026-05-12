आला रे आला! WhatsApp चा नवीन सब्सक्रिप्शन प्लॅन आला... iPhone यूजर्सना मिळणार एक्स्ट्रा फीचर्स, अनुभव होणार दमदार

करोडो iPhone यूजर्ससाठी खुशखबर! iOS च्या नव्या अपडेटने बदलणार अनुभव, RCS Chats सह मिळणार हे खास फीचर्स
कंपनीने पेड सब्सक्रिप्शन मर्यादित यूजर्ससाठी जारी केले आहे. मात्र आता असं सागंतिलं जात आहे की, लवकरच इतर आयफोन आणि अँड्रॉईड यूजर्ससाठी देखील हे फीचर जारी केलं जाणार आहे. पेड सब्सक्रिप्शननंतर यूजर्सना व्हॉट्सअॅप प्लसचा अॅक्सेस मिळणार आहे. याची किंमत किती आहे आणि यामध्ये यूजर्सना कोणते नवीन फीचर्स मिळणार आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.
व्हॉट्सअॅपचे पेड सब्सक्रिप्शन अशा यूजर्ससाठी जारी करण्यात आला आहे, ज्यांना अॅपसाठी नवीन लूक आणि नवीन अनुभव पाहिजे. यामध्ये व्हॉट्सअॅपचा डिफॉल्ट ग्रीन कलर बदलण्यासाठी 18 कस्टम थीम्स, होम स्क्रीनसाठी व्हॉट्सअॅपचे 14 प्रकारचे अॅप आयकॉन, स्पेशल एनिमेटेड इफेक्ट्ससह प्रीमियम स्टिकर पॅक, व्हॉट्सअॅप कॉलसाठी 10 एक्सक्लूसिव रिंगटोन, 20 चॅट्स पिन करण्याची सुविधा, अॅडवांस्ड चॅट लिस्ट कंट्रोल आणि अनेक नवीन नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिळणार आहे. एकूणच या प्लॅनमध्ये नवीन फीचर देण्याऐवजी अॅपचा लूक बदलण्याचा पर्याय दिला आहे. रिपोर्ट्सनुसार, आता या प्लॅनमध्ये लिमिटेड फीचर देण्यात आले आहेत. मात्र यामध्ये लवकरच नवीन फीचर्सचा समावेश केला जाणार आहे.
आता यूरोपमध्ये व्हॉट्सअॅप प्लसची मंथली फीस 2.49 यूरो म्हणजेच सुमारे 280 भारतीय रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत प्रत्येक देशानुसार वेगवेगळी असू शकते. आता केवळ लिमिटेड यूजर्ससाठी हे फीचर उपलब्ध आहे. प्रत्येक देशातील प्लॅनची माहिती अद्याप समोर आली नाही. कंपनीने अद्याप भारतात हे फीचर रोलआउट केले नाही.
अनेक लोकांच्या मनात हा प्रश्न येऊ शकतो की, पेड प्लॅन जारी करण्यात आल्यानंतर व्हॉट्सअॅप वापरण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागणार का? खरं तर असं काहीच नाही. व्हॉट्सअॅप प्लस पूर्णपणे ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आहे. म्हणजेच हा प्लॅन खरेदी करायचा की नाही हे पूर्णपणे यूजर्सच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. या प्लॅनमध्येही, कॉलिंग, मेसेजिंग आणि फाईल शेअरिंग यांसारखी व्हॉट्सॲपची मुख्य वैशिष्ट्ये कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय मोफत राहतील.
Ans: सध्या हा पेड प्लान iPhone यूजर्ससाठी रोलआउट करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Ans: या प्लानमध्ये प्रीमियम प्रायव्हसी फीचर्स, कस्टमायझेशन आणि अतिरिक्त सुविधा मिळू शकतात.
Ans: नाही, WhatsApp चे बेसिक फीचर्स मोफतच राहणार असून पेड प्लान हा अतिरिक्त सुविधांसाठी असेल.