Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Whatsapp Paid Plan Rolls Out For Iphone Users With Premium Features Tech News Marathi

आला रे आला! WhatsApp चा नवीन सब्सक्रिप्शन प्लॅन आला… iPhone यूजर्सना मिळणार एक्स्ट्रा फीचर्स, अनुभव होणार दमदार

iPhone WhatsApp Plus: व्हॉट्सअ‍ॅपने आयफोन यूजर्ससाठी नवीन पेड प्लान रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्लानमध्ये यूजर्सना काही एक्स्ट्रा आणि प्रीमियम फीचर्सचा फायदा मिळणार असल्याची चर्चा आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 12:05 PM
आला रे आला! WhatsApp चा नवीन सब्सक्रिप्शन प्लॅन आला... iPhone यूजर्सना मिळणार एक्स्ट्रा फीचर्स, अनुभव होणार दमदार

आला रे आला! WhatsApp चा नवीन सब्सक्रिप्शन प्लॅन आला... iPhone यूजर्सना मिळणार एक्स्ट्रा फीचर्स, अनुभव होणार दमदार

Follow Us:
Follow Us:
  • WhatsApp चा नवीन पेड प्लान iPhone यूजर्ससाठी उपलब्ध होऊ लागला आहे.
  • पेड सब्सक्रिप्शनमध्ये एक्स्ट्रा प्रायव्हसी आणि कस्टम फीचर्स मिळू शकतात.
  • Meta हळूहळू WhatsApp वर प्रीमियम सर्व्हिसेस वाढवत आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या क्षणाची प्रतिक्षा होती, तो क्षण आता अखेर आला आहे. WhatsApp ने त्यांचे पेड सब्सक्रिप्शन रिलीज केले आहे. बऱ्याच काळापासून या अपडेटबाबत चर्चा सुरु होती, तसेच याबाबत अनेक दावे देखील केले जात होते. मात्र आता अखेर कंपनीने आयफोन यूजर्ससाठी पेड सब्सक्रिप्शन रोल आउट केले आहे. या नव्या अपडेटमध्ये यूजर्सना नवीन थीम्स, अ‍ॅप आयकॉन, रिंगटोन आणि स्टिकर सारखे अनेक कस्टमाइजेश टूल्स मिळणार आहेत.

करोडो iPhone यूजर्ससाठी खुशखबर! iOS च्या नव्या अपडेटने बदलणार अनुभव, RCS Chats सह मिळणार हे खास फीचर्स

कंपनीने पेड सब्सक्रिप्शन मर्यादित यूजर्ससाठी जारी केले आहे. मात्र आता असं सागंतिलं जात आहे की, लवकरच इतर आयफोन आणि अँड्रॉईड यूजर्ससाठी देखील हे फीचर जारी केलं जाणार आहे. पेड सब्सक्रिप्शननंतर यूजर्सना व्हॉट्सअ‍ॅप प्लसचा अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे. याची किंमत किती आहे आणि यामध्ये यूजर्सना कोणते नवीन फीचर्स मिळणार आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

व्हॉट्सअ‍ॅप प्लसमध्ये कोणते फीचर्स मिळणार?

व्हॉट्सअ‍ॅपचे पेड सब्सक्रिप्शन अशा यूजर्ससाठी जारी करण्यात आला आहे, ज्यांना अ‍ॅपसाठी नवीन लूक आणि नवीन अनुभव पाहिजे. यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपचा डिफॉल्ट ग्रीन कलर बदलण्यासाठी 18 कस्टम थीम्स, होम स्क्रीनसाठी व्हॉट्सअ‍ॅपचे 14 प्रकारचे अ‍ॅप आयकॉन, स्पेशल एनिमेटेड इफेक्ट्ससह प्रीमियम स्टिकर पॅक, व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलसाठी 10 एक्सक्लूसिव रिंगटोन, 20 चॅट्स पिन करण्याची सुविधा, अ‍ॅडवांस्ड चॅट लिस्ट कंट्रोल आणि अनेक नवीन नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिळणार आहे. एकूणच या प्लॅनमध्ये नवीन फीचर देण्याऐवजी अ‍ॅपचा लूक बदलण्याचा पर्याय दिला आहे. रिपोर्ट्सनुसार, आता या प्लॅनमध्ये लिमिटेड फीचर देण्यात आले आहेत. मात्र यामध्ये लवकरच नवीन फीचर्सचा समावेश केला जाणार आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप प्लससाठी यूजर्सना किती पैसे खर्च करावे लागणार?

आता यूरोपमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप प्लसची मंथली फीस 2.49 यूरो म्हणजेच सुमारे 280 भारतीय रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत प्रत्येक देशानुसार वेगवेगळी असू शकते. आता केवळ लिमिटेड यूजर्ससाठी हे फीचर उपलब्ध आहे. प्रत्येक देशातील प्लॅनची माहिती अद्याप समोर आली नाही. कंपनीने अद्याप भारतात हे फीचर रोलआउट केले नाही.

काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर

व्हॉट्सअ‍ॅप वापरण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागणार का?

अनेक लोकांच्या मनात हा प्रश्न येऊ शकतो की, पेड प्लॅन जारी करण्यात आल्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप वापरण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागणार का? खरं तर असं काहीच नाही. व्हॉट्सअ‍ॅप प्लस पूर्णपणे ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आहे. म्हणजेच हा प्लॅन खरेदी करायचा की नाही हे पूर्णपणे यूजर्सच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. या प्लॅनमध्येही, कॉलिंग, मेसेजिंग आणि फाईल शेअरिंग यांसारखी व्हॉट्सॲपची मुख्य वैशिष्ट्ये कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय मोफत राहतील.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: WhatsApp चा पेड प्लान कोणासाठी उपलब्ध आहे?

    Ans: सध्या हा पेड प्लान iPhone यूजर्ससाठी रोलआउट करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

  • Que: WhatsApp पेड प्लानमध्ये कोणते फीचर्स मिळू शकतात?

    Ans: या प्लानमध्ये प्रीमियम प्रायव्हसी फीचर्स, कस्टमायझेशन आणि अतिरिक्त सुविधा मिळू शकतात.

  • Que: WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे द्यावे लागतील का?

    Ans: नाही, WhatsApp चे बेसिक फीचर्स मोफतच राहणार असून पेड प्लान हा अतिरिक्त सुविधांसाठी असेल.

Web Title: Whatsapp paid plan rolls out for iphone users with premium features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी
1

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी

The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स
2

The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स

Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स
3

Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स

8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला
4

8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM
Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM