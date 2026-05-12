वैद्यकीय क्षेत्रात AI ची कमाल! वंध्यत्वाचा सामना करणारे पुरुषही आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बनू शकतात पिता? जाणून घ्या

तंत्रज्ञानाची होणार मोठी मदत
अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात विकसित केलेल्या या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आता वंधत्व असणाऱ्या पुरुषांनाही वडिल होण्याचा आनंद घेता येणार आहे. याचाच अर्थ आधी ज्या पुरुषांना सांगण्यात आलं होतं की, त्यांना कधीच मूल होऊ शकत नाही त्यांना या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मूल जन्माला घालता येणार आहे. ही प्रणाली सामान्य चाचण्यांमध्ये न दिसणारे छुपे शुक्राणू शोधण्यासाठी अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान आणि मशीन-आधारित विश्लेषणाचा वापर करते.
वृत्तानुसार, एक जोडपे बऱ्याच काळापासून अपत्य होण्यासाठी प्रयत्न करत होते. वैद्यकिय चाचण्यांमध्ये असे दिसून आले की, जोडप्यांमधील पुरुषाला एक अनुवांशिक आजार होता, ज्यामुळे त्याच्या वीर्यामध्ये शुक्राणू पेशींचा अभाव होता. डाॅक्टरांनी त्यांना मूल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे वर्तवले होते. पण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शुक्राणूंचा एक दुर्मिळ नमुना सापडला ज्यामुळे महिलेची यशस्वीरित्या गर्भधारणा शक्य झाली.
तज्ज्ञ काय सांगतात?
तज्ञांच्या मते, हे तंत्रज्ञान अत्यंत वेगाने हजारो प्रतिमांचे विश्लेषण करते. ज्यात मानवी डोळ शुक्राणू ओळखू शकत नाहीत तिथे हे तंत्र आधुनिक पद्धतीने त्यांना सहज ओळखू शकतो. त्यांना ओळखल्यानंतर एका विशेष रोबोटिक प्रक्रियेद्वारे शुक्राणूना वेगळे जाते आणि मग त्यांचा सुरक्षितपणे वापर केला जातो. या संशोधनात सहभागी असलेल्या तज्ञांचे म्हणणे आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये मूल होण्याची आशा संपुष्टात आली होती तिथे आता ही आशा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुन्हा जागी केली जाईल. प्राथमिक माहितीनुसार, जे पूर्णपणे वंध्य मानले जात होते, त्यांच्यापैकी सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंतच्या पुरुषांमध्ये यश आढळून आले आहे.
तंत्रज्ञानात अधिक संशोधनाची गरज
तथापि संशोधकांचे मत आहे की, या तंत्रज्ञानावर आणखी संशोधन होण्याची गरज आहे. याचे दिर्घकालीन परिणाम आणि सुरक्षितात समजूण घ्यायला हवी. याशिवाय, गोपनीयता आणि संवेदनशील वैद्यकीय माहितीशी संबंधित प्रश्न देखील भविष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.