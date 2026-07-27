पासवर्ड विसरलात? सेल्फी व्हिडिओनेही लॉग-इन करता येणार Google Account, नवीन फीचर यूजर्ससाठी ठरणार फायदेशीर

जर तुम्ही तुमच्या गूगल अकाऊंटचा पासवर्ड विसरला असाल आणि इतर पद्धतींनी तुम्ही अकाऊंटमध्ये लॉगिन करू शकत नसाल तर नवीन फीचर तुमच्या फायद्याचे ठरणार आहे. आता तुम्ही सेल्फी व्हिडीओद्वारे अकाऊंटचा ॲक्सेस मिळवू शकणार आहात. याशिवाय गूगलचे इतर फीचर आणि दुसऱ्या सर्विस ॲक्सेस करण्यासाठी देखील सेल्फी व्हिडीओ पर्याय वापरला जाऊ शकतो. कंपनीने अद्याप प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रत्येक डिव्हाईससाठी हे फीचर रोलआऊट केले नाही.
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गूगलने म्हटलं आहे की, हे फीचर पासकी आणि रिकवरी कॉन्टॅक्ट्ससोबतच एक ॲडिशनल रिकवरी ऑप्शन म्हणून काम करणार आहे. हे सेटअप करण्यासाठी तुम्हाला गूगल अकाऊंटमध्ये साइन-इन करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही साइन केलं नसेल तर तुम्ही सेल्फी व्हिडीओ जोडू शकणार नाहीत. (फोटो सौजन्य – AI Created)
कंपनीने अद्याप हे फीचर सर्व यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं नाही. यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला पात्रता तपासावी लागणार आहे. तुम्ही ब्राऊझरमध्ये g.co/signin-selfie टाईप करून पाहू शकता की, तुमच्या डिव्हाईससाठी नवीन फीचर रोलआऊट झाले आहे की नाही. जर तुमच्या डिव्हाईससाठी हे फीचर उपलब्ध झाले असेल तर तुम्हाला चेहऱ्याचा शॉर्ट व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्याचा पर्याय दिसणार आहे.
या फीचरमध्ये इनरोल करण्यासाठी सेल्फी व्हिडीओ सेटअप पेज ओपन करा आणि गूगलच्या नियमांचे पालन करा. या संपूर्ण प्रोसेसदरम्यान, डिव्हाईसच्या कॅमेऱ्यात पाहात राहा आणि नियमांचे पालन करा आणि डोक्याची हालचाल करा. यादरम्यान कॅमेरा तुमच्या चेहऱ्याला वेगवेगळ्या अँगलने कॅप्चर करेल. यानंतर तुमचा सेल्फी व्हिडीओ गूगल अकाऊंटमध्ये सुरक्षित पद्धतीने सेव्ह केला जाईल.
भविष्यात जर तुम्ही तुमच्या डिव्हाईसवरून गूगल अकाऊंट ॲक्सेस करू शकत नसाल, तुम्हाला काही अडचणी येत असतील किंवा तुम्ही पासवर्ड विसरला असाल तर अशावेळी गूगल अकाऊंच्या रिकव्हरीसाठी तुम्हाला सेल्फी व्हेरिफिकेशन पर्याय मिळणार आहे. तेव्हा तुम्हाला नवीन व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्यास सांगितलं जाईल. त्यानंतर गूगल त्या व्हिडीओची आधी सेव्ह करण्यात आलेल्या व्हिडीओसोबत तुलना करेल आणि ओळख पटल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या गूगल अकाऊंटचा ॲक्सेस मिळणार आहे.
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गूगलने सांगितलं आहे की, हा व्हिडीओ यूजर्सनी दिलेल्या परवानगीनंतर स्टोअर केला जाणार आहे. व्हिडीओ संग्रहित असताना पूर्णपणे एनक्रिप्टेड असेल आणि कधीही हटवला जाऊ शकतो. गुगलने असेही म्हटले आहे की, स्पूफिंग रोखण्यासाठी अनेक सुरक्षा तपासण्या लागू केल्या आहेत.