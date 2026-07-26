बंपर ऑफर! Samsung Galaxy M17 5G वर मोठी सूट, 15 हजारांहून कमी किंमतीत खरेदी करा दमदार 5G फोन

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खरं तर कंपनीने हा स्मार्टफोन 16,499 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र फ्लिपकार्ट या स्मार्टफोनवर डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. त्यामुळे स्मार्टफोनची किंमत आणखी कमी झाली आहे. कंपनीच्या या पावरफुल स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस, IP54 रेटिंग आणि 7.5mm चे स्लिम डिझाईन दिले आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
खरं तर कंपनीने सॅमसंग गॅलेक्सी एम 17 5G हा दमदार स्मार्टफोन 16,499 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर आता हा स्मार्टफोन केवळ 15,549 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना खास बँक ऑफर्स देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोनची किंमत आणखी कमी होणार आहे.
फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक किंवा फ्लिपकार्ट एसबीआय क्रेडिट कार्डचा वापर केल्यास ग्राहकांना 778 रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. ज्यामुळे ही स्मार्टफोन डिल आणखी खास बनते. या ऑफरनंतर स्मार्टफोनची किंमत केवळ 14,771 रुपये होणार आहे. तसेच तुम्ही ईएमआय पर्यायावर देखील हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकता, ज्याचे प्लॅन्स 547 रुपये प्रति महिना असे आहेत.
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सॅमसंग स्मार्टफोनमध्ये 6.7-इंच सुपर अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याला गोरिल्ला ग्लास विक्टसची सुरक्षा देण्यात आली आहे. सॅमंसगच्या या डिव्हाईसमध्ये 5,000mAh बॅटरी दिली आहे. डिव्हाईसमध्ये Exynos 1330 प्रोसेसर आणि सर्कल टू सर्च सारखे ॲडवांस्ड AI फीचर्स देखील मिळणार आहेत. या फोनमध्ये 50MP चा ओआयएस नो-शेक कॅमेरा दिले आहे, जे न हलता क्लिअर फोटो आणि व्हिडीओ क्लिक करू शकणार आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी एम 17 5G हा एक पावरफुल बजेट 5G स्मार्टफोन आहे, ज्यामध्ये सहा वर्षांचे अँड्रॉइड ओएस अपग्रेड आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळते.