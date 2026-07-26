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बंपर ऑफर! Samsung Galaxy M17 5G वर मोठी सूट, 15 हजारांहून कमी किंमतीत खरेदी करा दमदार 5G फोन

Updated On: Jul 26, 2026 | 02:18 PM IST
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सारांश

Samsung Smartphone Price Dropped: जर तुम्ही 15 हजार रुपयांच्या बजेटमध्ये नवीन 5G स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक दमदार ऑफर उपलब्ध झाली आहे. हा स्मार्टफोन आता फ्लिपकार्टवर बँक ऑफर्ससह 15 हजारांपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करू शकता.

बंपर ऑफर! Samsung Galaxy M17 5G वर मोठी सूट, 15 हजारांहून कमी किंमतीत खरेदी करा दमदार 5G फोन

बंपर ऑफर! Samsung Galaxy M17 5G वर मोठी सूट, 15 हजारांहून कमी किंमतीत खरेदी करा दमदार 5G फोन

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विस्तार
  • फ्लिपकार्टवरील ऑफरनंतर सॅमसंग गॅलेक्सी एम 17 5G ची किंमत 14,771 रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 50MP OIS कॅमेरा, 6.7-इंच Super अमोलेड डिस्प्ले आणि Exynos 1330 प्रोसेसर मिळतो.
  • या फोनसोबत 6 वर्षांचे Android OS आणि सिक्युरिटी अपडेट्स देण्यात येणार आहेत.
Samsung Galaxy M17 5G Price Dropped: तुम्ही नवीन 5G स्मार्टफोन खरेदी करण्याचे प्लॅनिंग करत आहात का? बजेट 15 हजारांहून कमी आहे का? तुमच्यासाठी सॅमसंग गॅलेक्सी एम 17 5G एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. कारण पावरफुल फीचर्स आणि आकर्षक डिझाईनने सुसज्ज असलेला हा स्मार्टफोन तुम्हाला आता 15 हजार रुपयांहून कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

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खरं तर कंपनीने हा स्मार्टफोन 16,499 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र फ्लिपकार्ट या स्मार्टफोनवर डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. त्यामुळे स्मार्टफोनची किंमत आणखी कमी झाली आहे. कंपनीच्या या पावरफुल स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस, IP54 रेटिंग आणि 7.5mm चे स्लिम डिझाईन दिले आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

सॅमसंग गॅलेक्सी एम 17 5G वर मिळणार मोठं डिस्काऊंट

खरं तर कंपनीने सॅमसंग गॅलेक्सी एम 17 5G हा दमदार स्मार्टफोन 16,499 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर आता हा स्मार्टफोन केवळ 15,549 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना खास बँक ऑफर्स देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोनची किंमत आणखी कमी होणार आहे.

फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक किंवा फ्लिपकार्ट एसबीआय क्रेडिट कार्डचा वापर केल्यास ग्राहकांना 778 रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. ज्यामुळे ही स्मार्टफोन डिल आणखी खास बनते. या ऑफरनंतर स्मार्टफोनची किंमत केवळ 14,771 रुपये होणार आहे. तसेच तुम्ही ईएमआय पर्यायावर देखील हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकता, ज्याचे प्लॅन्स 547 रुपये प्रति महिना असे आहेत.

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सॅमसंग गॅलेक्सी एम 17 5G चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

सॅमसंग स्मार्टफोनमध्ये 6.7-इंच सुपर अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याला गोरिल्ला ग्लास विक्टसची सुरक्षा देण्यात आली आहे. सॅमंसगच्या या डिव्हाईसमध्ये 5,000mAh बॅटरी दिली आहे. डिव्हाईसमध्ये Exynos 1330 प्रोसेसर आणि सर्कल टू सर्च सारखे ॲडवांस्ड AI फीचर्स देखील मिळणार आहेत. या फोनमध्ये 50MP चा ओआयएस नो-शेक कॅमेरा दिले आहे, जे न हलता क्लिअर फोटो आणि व्हिडीओ क्लिक करू शकणार आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी एम 17 5G हा एक पावरफुल बजेट 5G स्मार्टफोन आहे, ज्यामध्ये सहा वर्षांचे अँड्रॉइड ओएस अपग्रेड आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळते.

Web Title: Samsung galaxy m17 5g discount offer flipkart price under rs 15000 bank offers features

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Published On: Jul 26, 2026 | 02:18 PM

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