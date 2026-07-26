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UPI मध्ये मोठा बदल! आता इंटरनेटशिवायही करता येणार डिजिटल पेमेंट? जाणून घ्या कसं

Updated On: Jul 26, 2026 | 11:49 AM IST
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सारांश

भारतात डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असून आता UPI व्यवहार आणखी सोपे होण्याची शक्यता आहे. रिपोर्ट्सनुसार, NPCI इंटरनेट कनेक्शनशिवाय NFC तंत्रज्ञानाच्या मदतीने UPI पेमेंट करण्यासाठी नवीन फीचर विकसित करत आहे.

UPI मध्ये मोठा बदल! आता इंटरनेटशिवायही करता येणार डिजिटल पेमेंट? जाणून घ्या कसं

UPI मध्ये मोठा बदल! आता इंटरनेटशिवायही करता येणार डिजिटल पेमेंट? जाणून घ्या कसं

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विस्तार
  • NPCI लवकरच NFC तंत्रज्ञानावर आधारित ऑफलाइन UPI पेमेंट फीचर आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
  • या सुविधेमुळे इंटरनेट नसतानाही NFC सपोर्ट असलेल्या PoS टर्मिनलवर ₹2,000 पर्यंतचे UPI पेमेंट करता येऊ शकते.
  • सध्या इंटरनेटशिवाय *99# आणि UPI 123Pay सारख्या सेवांद्वारेही UPI व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
भारतात डिजिटल पेमेंटची क्रेझ दिवसांदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अगदी साधी भाजी घेण्यापासून ते मॉलमध्ये जाऊन मोठी खरेदी करण्यापर्यंत सर्व ठिकाणी डिजिटल पेमेंट केला जातो. कारण कॅश बाळगणे, सुट्ट्या पैशांची कटकट या सगळ्यांपासून सुटका मिळते. तसेच डिजिटल पेमेंट्समध्ये रिवॉर्ड्स देखील जास्त मिळतात. याशिवाय सरकार भारतात डिजिटल पेमेंटवर अधिक भर देत असते. आता भारतात डिजिटल पेमेंट अधिक सोयीस्कर व्हावे या दिशेने एक मोठं पाऊल उचललं जाण्याची शक्यता आहे.

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अलीकडेच काही रिपोर्ट समोर आले आहेत. या रिपोर्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की, यूपीआय युजर्स आता लवकरच इंटरनेट कनेक्शनशिवाय देखील पेमेंट करू शकणार आहेत. रिपोर्ट्समध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, नॅशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच NPCI एका अशा फीचरवर काम करत आहे, ज्याच्या मदतीने कोणत्याही दुसऱ्या डिवाइसवर किंवा कोणत्याही दुकानदाराच्या पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनलवर इंटरनेट शिवाय पेमेंट करू शकणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

कसं काम करणार हे नवं फीचर?

असं सांगितलं जात आहे की, हे नवीन सिस्टीम निअर फील्ड कम्युनिकेशन म्हणजेच NFC टेक्नोलॉजीवर आधारित असणार आहे. NFC एक शॉर्ट-रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी आहे, जी अत्यंत कमी अंतरावर वेगवान आणि सुरक्षित पद्धतीने डेटा ट्रान्सफर करू शकते. या पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या ऑफलाईन यूपीआय ट्रांजेक्शनची मर्यादा दोन हजार रुपयांपर्यंत ठरवली जाऊ शकते.

ऑफलाइन पेमेंट करण्यासाठी पूर्ण करावी लागणार ही स्टेप

युजर्सना फीचर चा वापर करण्यासाठी सर्वात आधी इंटरनेटद्वारे यूपीआय लाईट डिजिटल वॉलेटमध्ये पैसे जोडावे लागणार आहेत. यानंतर जिथे इंटरनेट सर्विस उपलब्ध नसेल अशा ठिकाणी NFC सपोर्टवाल्या PoS टर्मिनलवर केवळ डिव्हाईस टॅप करून अगदी सहजपणे पेमेंट केले जाऊ शकते. विशेष म्हणजे या दरम्यान यूपीआय पिन इंटर करण्याची देखील कोणतीही आवश्यकता नसते. रिपोर्टमध्ये असं सांगितलं जात आहे की, या नवीन ‘ऑफलाइन यूपीआय’ (UPI) प्रणालीला आधार देता यावा यासाठी, देशात PoS उपकरणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांना प्रमाणित करण्याची प्रक्रिया NPCI या वर्षापासून सुरू करू शकते.

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इंटरनेट शिवाय यूपीआय पेमेंट करण्याची कॉन्सेप्ट काही नवीन नाही आताही तुम्ही *99# आणि UPI 123Pay सारख्या सर्विसचा वापर करून इंटरनेटशिवाय देखील पेमेंट करू शकणार आहात. 99# सर्विस USSD टेक्नोलॉजीवर आधारित आहे आणि कोणत्याही GSM फोनवर याचा वापर केला जाऊ शकतो. यामध्ये युजरला *99# डायल करून बँक निवडावी लागते. यानंतर सेंड मनी पर्यायाद्वारे यूपीआय आयडी किंवा मोबाईल नंबर एंटर करून पेमेंट केला जाऊ शकतो. अशा पद्धतीने पेमेंट करताना एका वेळी जास्तीत जास्त पाच हजार रुपयांपर्यंत पैसे पाठवले जाऊ शकतात. दुसरीकडे UPI 123Pay विशेषतः फीचर फोन यूजर्ससाठी डिझाईन करण्यात आले आहे.

Web Title: Npci working on offline upi payments with nfc technology without internet

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Published On: Jul 26, 2026 | 11:49 AM

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