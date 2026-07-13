Wimbledon 2026: Jannik Sinner झाला चॅम्पियन, फायनलमध्ये Zverev ला दिली मात, 5 व्या वेळी केला मोठा कारनामा

Wimbledon 2026: लिंडा नोस्कोवा ठरली चॅम्पियन! पहिल्याच ग्रँड स्लॅम विजेतेपदावर कोरले नाव
अलेक्झांडर झ्वेरेव्हची दमदार सुरुवात
सामन्याची सुरुवात अत्यंत रोमांचक झाली. पहिला सेट टायब्रेकरमध्ये गेला, ज्यात झ्वेरेव्हने ९-७ असा विजय मिळवून सुरुवातीलाच आघाडी घेतली. तथापि, सिनरने हार मानली नाही आणि दुसऱ्या सेटमध्ये जोरदार पुनरागमन केले. हा सेटदेखील टायब्रेकरमध्ये गेला, पण यावेळी इटालियन खेळाडूने ७-२ असा विजय मिळवून सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. दुसऱ्या सेटमधील विजयामुळे सिनरचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्यानंतर त्याने सामन्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले.
सिनरचे तिसऱ्या सेटमधील पुनरागमन
We did it again 🏆 Thank you all for the love and support ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UbSBUca5hi — Jannik Sinner (@janniksin) July 12, 2026
तिसऱ्या सेटमध्ये, सिनरने उत्कृष्ट बेसलाइन खेळ आणि अप्रतिम रिटर्न्सचे प्रदर्शन केले. त्याने झ्वेरेव्हची सर्व्हिस एकदा ब्रेक केली आणि ६-३ ने सेट जिंकून सामन्यात प्रथमच आघाडी घेतली. चौथ्या सेटमध्येही दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली, पण सिनरने निर्णायक क्षणी ब्रेक मिळवून ६-४ ने सेट जिंकला आणि चॅम्पियन बनण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण केले.
सिनरने झ्वेरेव्हवर मात केली
या विजयासह, यानिक सिनरने आणखी एक ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावले आणि सध्याच्या काळातील सर्वोत्तम टेनिसपटूंमध्ये आपले स्थान सिद्ध केले. हा यानिकचा १०० वा ग्रँड स्लॅम विजय आहे. तसेच झ्वेरेव्हविरुद्धचा हा त्याचा सलग १० वा विजय आहे. फ्रेंच ओपनमधील साधारण कामगिरीनंतर त्याच्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, ज्याला त्याने आता आपल्या विजेतेपदाने उत्तर दिले आहे.
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स्किइंग सोडून टेनिसची केली निवड
यानिक सिनरने आपले बालपण इटलीच्या डोलोमाइट्स पर्वतरांगेत घालवले. त्यावेळी, त्याचे पहिले प्रेम टेनिस नसून स्कीइंग होते. वयाच्या अवघ्या ७ व्या वर्षी त्याने ज्युनियर स्की चॅम्पियनशिप जिंकली. नंतर, त्याने टेनिसलाच आपले करिअर म्हणून निवडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे तो जगातील अव्वल क्रमांकाचा खेळाडू आणि दोन वेळा विम्बल्डन चॅम्पियन बनला.
स्कीइंगपासून टेनिसपर्यंतचा हा प्रवास दाखवतो की, योग्य वेळी घेतलेला एक निर्णय आयुष्य बदलू शकतो. आपल्या कठोर परिश्रमाने आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर, यानिक सिनरने स्वतःला आपल्या काळातील सर्वात मोठ्या टेनिस स्टार्सपैकी एक म्हणून स्थापित केले आहे.