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Wimbledon 2026: Jannik Sinner झाला चॅम्पियन, फायनलमध्ये Zverev ला दिली मात, 5 व्या वेळी केला मोठा कारनामा

Updated On: Jul 13, 2026 | 10:08 AM IST
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सारांश

इटालियन टेनिस स्टार यानिक सिनरने सेंटर कोर्टवर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात अलेक्झांडर झ्वेरेव्हला पराभूत करून विम्बल्डन ट्रॉफी जिंकली. ५ व्या वेळी त्याने हा कारनामा केला आहे

सिनर ठरला विम्बल्डनचा चॅम्पियन (फोटो सौजन्य - X.com)

सिनर ठरला विम्बल्डनचा चॅम्पियन (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • Wimbledon 2026 मध्ये यानिक सिनरने जिंकली फायनल 
  • झ्वेरेव्हला बाद करत मिळवला मान 
  • ५ व्या वेळी ग्रँड स्लॅम टायटल केले नावावर 
इटालियन टेनिस स्टार यानिक सिनरने एक जबरदस्त कामगिरी करत विम्बल्डन पुरुष एकेरीचे विजेतेपद पटकावले. सेंटर कोर्टवर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात, सिनरने जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा ६-७(७), ७-६(२), ६-३, ६-४ असा पराभव करून प्रतिष्ठित ट्रॉफी जिंकली. तीन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या सामन्यात दोन्ही खेळाडूंनी दमदार सर्व्हिस आणि प्रभावी रॅलीचे प्रदर्शन केले. तथापि, निर्णायक क्षणी सिनरची कामगिरी सरस ठरली आणि त्याने आपले पाचवे ग्रँड स्लॅम विजेतेपद निश्चित केले.

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अलेक्झांडर झ्वेरेव्हची दमदार सुरुवात

सामन्याची सुरुवात अत्यंत रोमांचक झाली. पहिला सेट टायब्रेकरमध्ये गेला, ज्यात झ्वेरेव्हने ९-७ असा विजय मिळवून सुरुवातीलाच आघाडी घेतली. तथापि, सिनरने हार मानली नाही आणि दुसऱ्या सेटमध्ये जोरदार पुनरागमन केले. हा सेटदेखील टायब्रेकरमध्ये गेला, पण यावेळी इटालियन खेळाडूने ७-२ असा विजय मिळवून सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. दुसऱ्या सेटमधील विजयामुळे सिनरचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्यानंतर त्याने सामन्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले.

सिनरचे तिसऱ्या सेटमधील पुनरागमन

तिसऱ्या सेटमध्ये, सिनरने उत्कृष्ट बेसलाइन खेळ आणि अप्रतिम रिटर्न्सचे प्रदर्शन केले. त्याने झ्वेरेव्हची सर्व्हिस एकदा ब्रेक केली आणि ६-३ ने सेट जिंकून सामन्यात प्रथमच आघाडी घेतली. चौथ्या सेटमध्येही दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली, पण सिनरने निर्णायक क्षणी ब्रेक मिळवून ६-४ ने सेट जिंकला आणि चॅम्पियन बनण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण केले.

सिनरने झ्वेरेव्हवर मात केली

या विजयासह, यानिक सिनरने आणखी एक ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावले आणि सध्याच्या काळातील सर्वोत्तम टेनिसपटूंमध्ये आपले स्थान सिद्ध केले. हा यानिकचा १०० वा ग्रँड स्लॅम विजय आहे. तसेच झ्वेरेव्हविरुद्धचा हा त्याचा सलग १० वा विजय आहे. फ्रेंच ओपनमधील साधारण कामगिरीनंतर त्याच्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, ज्याला त्याने आता आपल्या विजेतेपदाने उत्तर दिले आहे.

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स्किइंग सोडून टेनिसची केली निवड 

यानिक सिनरने आपले बालपण इटलीच्या डोलोमाइट्स पर्वतरांगेत घालवले. त्यावेळी, त्याचे पहिले प्रेम टेनिस नसून स्कीइंग होते. वयाच्या अवघ्या ७ व्या वर्षी त्याने ज्युनियर स्की चॅम्पियनशिप जिंकली. नंतर, त्याने टेनिसलाच आपले करिअर म्हणून निवडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे तो जगातील अव्वल क्रमांकाचा खेळाडू आणि दोन वेळा विम्बल्डन चॅम्पियन बनला.

स्कीइंगपासून टेनिसपर्यंतचा हा प्रवास दाखवतो की, योग्य वेळी घेतलेला एक निर्णय आयुष्य बदलू शकतो. आपल्या कठोर परिश्रमाने आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर, यानिक सिनरने स्वतःला आपल्या काळातील सर्वात मोठ्या टेनिस स्टार्सपैकी एक म्हणून स्थापित केले आहे.

Web Title: Jannik sinner defeated zverev won wimbledon 2026 his 5th grand slam title

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Published On: Jul 13, 2026 | 10:08 AM

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