Airtel VS Jio : 499 रुपयांमध्ये 4 जीबी डेटा, जियो हॉटस्टार आणि अनलिमिटेड…; एअरटेल की जिओ? रिचार्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या फायदे

एअरटेल आणि जिओच्या ४४९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये कोणते फायदे मिळतात? दोन्ही प्रीपेड प्लॅन २८ दिवसांच्या वैधतेसह येतात आणि त्यांची किंमत सारखीच आहे, परंतु फायद्यांमध्ये फरक आहे. रिचार्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या फायदे...

Updated On: Jan 01, 2026 | 06:09 PM
499 रुपयांमध्ये 4 जीबी डेटा, जियो हॉटस्टार आणि अनलिमिटेड...; एअरटेल की जिओ? रिचार्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या फायदे

499 रुपयांमध्ये 4 जीबी डेटा, जियो हॉटस्टार आणि अनलिमिटेड...; एअरटेल की जिओ? रिचार्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या फायदे

  • एअरटेल की जिओ कोणता प्लॅन फायदेशीर
  • रिचार्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या फायदे
  • ४४९ रुपयांमध्ये काय काय मिळेल?
जर तुमच्याकडे एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ या दोन्ही कंपन्यांचे प्रीपेड सिम कार्ड एकाच फोनमध्ये असतील, तर रिचार्ज करण्यापूर्वी तुम्हाला माहित असले पाहिजे की कोणती कंपनी ४४९ रुपयांमध्ये जास्त फायदे देते. जिओच्या ४४९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये आणि एअरटेलच्या ४४९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये कोणत फायदे मिळतात? किंमत सारखीच असली तरी फायदे मात्र वेगळे आहेत?

एअरटेल ४४९ रुपयांच्या प्लॅनची ​​माहिती

एअरटेल ४४९ रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये दररोज ४ जीबी हाय-स्पीड डेटा मिळतो. अमर्यादित कॉलिंग आणि दररोज १०० एसएमएस देखील देतो.

धोक्यात आहे तुमचा iPhone! Apple ने 1.8 अब्ज युजर्सना केले अलर्ट, सुरक्षित राहण्यासाठी ‘या’ टिप्स नक्की वापरा

एअरटेल ४४९ प्लॅनची ​​वैधता

एअरटेलच्या ४४९ रुपयांच्या प्लॅनची ​​वैधता २८ दिवसांची आहे. ४ जीबी दैनिक डेटा आणि २८ दिवसांच्या वैधतेसह, या प्लॅनमध्ये ११२ जीबी डेटा मिळतो. अतिरिक्त फायद्यांमध्ये ३० जीबी गुगल वन स्टोरेज, २८ दिवसांसाठी जिओ हॉटस्टार मोबाइल, एअरटेल एक्स्ट्रीम प्लेद्वारे २० हून अधिक ओटीटी अॅप्सचा अॅक्सेस, अ‍ॅपल म्युझिक, अमर्यादित ५जी डेटा, स्पॅम अलर्ट आणि परप्लेक्सिटी प्रो यांचा समावेश आहे.

जियो ४४९ प्लॅनची ​​तपशील

रिलायन्स जिओचा हा प्लॅन दररोज ३ जीबी हाय-स्पीड डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि दररोज १०० एसएमएस देतो. या प्लॅनमध्ये कंपनीकडून काही अतिरिक्त फायदे देखील मिळतात.

जियो ४४९ प्लॅनची ​​वैधता

या प्लॅनमध्ये २८ दिवसांची व्हॅलिडिटी देखील मिळते. दररोज ३ जीबीवर, या प्लॅनमध्ये एकूण ८४ जीबी हाय-स्पीड डेटा मिळतो. अतिरिक्त फायद्यांमध्ये जिओ टीव्ही आणि जिओ क्लाउड स्टोरेजचा समावेश आहे.

काय आहे फरक?

एअरटेल ४४९ रुपयांमध्ये जिओपेक्षा जास्त डेटा देते. एअरटेल प्लॅनमध्ये दररोज १ जीबी जास्त डेटा मिळतो. दोन्ही प्लॅनसाठी कॉलिंग आणि एसएमएसचे फायदे सारखेच आहेत, परंतु अतिरिक्त फायद्यांमध्ये फरक जाणवेल.

घड्याळ नाही, स्क्रीन नाही… बोटची स्मार्ट रिंग करेल 24×7 करेल हेल्थ ट्रॅकिंग; भारतात ‘या’ किमतीत लाँच

भारती एअरटेलचा ७९९ रुपयांचा प्लॅन

भारती एअरटेलचा ७९९ रुपयांचा प्लॅन दररोज १.५ जीबी डेटा, दररोज १०० एसएमएस आणि अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंग देतो. या प्लॅनची ​​सेवा वैधता ७७ दिवस आहे. त्याची सरासरी किंमत दररोज १०.३८ रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना ५जी फायदे देखील दिले जात नाहीत. हे मोफत हॅलोट्यून आणि स्पॅम अलर्ट देखील देते.

Published On: Jan 01, 2026 | 06:07 PM

