Rajyasabha Electiion 2026: 26 बिनविरोध…; आता राज्यसभेच्या ‘या’ ११ जागांसाठी होणार निवडणूक

महाराष्ट्रातील सात जागांसाठी सात उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. भाजपकडून रामदास आठवले, विनोद तावडे, माया इवनाते आणि रामदास वडकुते हे निवडणूक लढवत आहेत.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:02 PM
  • मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि भाजपचे नितीन नबीन रिंगणात
  • सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष बीजेडीमध्ये चुरस
  • तेलंगणातून काँग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी यांचाही समावेश
Rajyasabha Electiion 2026: राज्यसभा निवडणुकीच्या १० राज्यांतील ३७ जागांपैकी २६ जागांवर उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सातही उमेदवारांचा समावेश असून, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पुन्हा एकदा राज्यसभेवर जाणार आहेत. उर्वरित ११ जागांसाठी आता १६ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. बिनविरोध निवड झालेल्या नेत्याला कोणताही विरोध नव्हता.

येत्या १६ मार्चला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी बिहारमधील ५, ओडिसामधील ४ आणि हरियाणायातील २ जागांसाठी मतदान प्रक्रिया होणार आहे. या निवडणुकीत बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांचीही राज्यसभेवर निवड होण्याची शक्यता आहे. बिगारमधील ५ जागांसाठी ६ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. भाजपचे शिवेश कुमार यांच्या विरोधात एडी सिंह यांच्यात लढत होणार आहे.

LPG Gas Shortage : गॅसच्या तुटवड्यावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; संपूर्ण देशात ESMA कायदा लागू

महाराष्ट्राशिवाय तामिळनाडू (६), पश्चिम बंगाल (५), तेलंगणा (२), छत्तीसगड (२) आणि आसाम (३) मधील उमेदवारही बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अभिषेक मनु सिंघवी (तेलंगणा) आणि एम. थंबीदुराई (तामिळनाडू) यांचा समावेश आहे.

या ११ जागांसाठी होणार मतदान:
उर्वरित ११ जागांवर एकापेक्षा जास्त उमेदवार रिंगणात असल्याने १६ मार्च रोजी निवडणूक होणार आहे. यामध्ये बिहार (५ जागा), ओडिशा (४ जागा) आणि हरियाणा (२ जागा) यांचा समावेश आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि भाजपचे नितीन नबीन रिंगणात असल्याने तेथील लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

राज्यसभेत कोणते नेते बिनविरोध जातील ?

महाराष्ट्रातील सात जागांसाठी सात उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. भाजपकडून रामदास आठवले, विनोद तावडे, माया इवनाते आणि रामदास वडकुते हे निवडणूक लढवत आहेत. राष्ट्रवादीकडून पार्थ पवार आणि शिवसेनेकडून ज्योती वाघमारे हे देखील निवडणूक लढवत आहेत. विरोधी राष्ट्रवादी (सपा) कडून शरद पवार देखील निवडणूक लढवत आहेत. राज्यसभेचे सर्व सात उमेदवार बिनविरोध निवडून येतील. तामिळनाडूमधील राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी सहा उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.

टी. शिवा आणि सी. रवींद्रन हे द्रमुक कडून निवडणूक लढवत आहेत, तर एम. क्रिस्टोफर टिळक हे काँग्रेस कडून, अंबुमणी रामदास हे पीएमके कडून आणि एल.के. सुधीश हे डीएमडीके कडून निवडणूक लढवत आहेत. एम. थंबीदुराई हे एआयएडीएमके कडून निवडणूक लढवत आहेत. सर्व सहा राज्यसभेचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येणार आहेत.

 

 

