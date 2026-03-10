Baramati Accident: बारामतीत भीषण अपघात! अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ग्रामसेवकाचा जागीच मृत्यू, संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

Karnatak Crime: कर्नाटक हादरलं! पतीचा खून करून ‘हार्ट अटॅक’चा बनाव; 20 दिवसांत प्रियकराशी लग्न, पोलिसांनी उघड केला कट
काय घडलं नेमकं?
या अपघातात मधुकर धोंडीबा जगताप (रा. भिलारवाडी) यांचा मृत्यू झाला. ते मेडद ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत होते. सोमवारी रात्री काम आटोपून ते आपल्या घरी परतत असताना जळगाव क.प. जवळ अज्ञात वाहनाने त्यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, मधुकर जगताप यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
या घटनेने जगताप कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. अज्ञात वाहनाचा क्रमांक पोलिसांच्या हाती लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी संबंधित चालकाविरोधात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले. या राज्य मार्गावर अध्याप गतिरोधक बसवण्यात आलेले नसल्यामुळेच येथे वारंवार अपघात होत असल्याचा ग्रामस्थांनी आरोप करत संतप्त नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन करत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
प्रशासानाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
या घटनेची माहिती मिळताच माळेगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन लोखंडे आणि त्यांचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून लवकरच या ठिकाणी गतिरोधक उभारण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले.
Ans: मधुकर धोंडीबा जगताप (रा. भिलारवाडी), जे मेडद ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक होते.
Ans: राज्य मार्गावर गतिरोधक नसल्यामुळे वारंवार अपघात होत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी रास्ता रोको केला.
Ans: अपघात करणाऱ्या अज्ञात वाहनाचा क्रमांक हाती लागला असून चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.