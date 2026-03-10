Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या ५ प्रभावी मराठी कथा; संस्कृती, ओळख आणि आपलेपण जपणाऱ्या गोष्टी

मातृभाषेत शिकण्याच्या सौंदर्याचा उत्सव साजरा करा आणि भाषा, संस्कृती आणि ओळख यांचा सन्मान करणाऱ्या या मराठी कथांना पुन्हा अनुभवून पाहा!

Updated On: Mar 10, 2026 | 01:52 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून ती आपल्या संस्कृती, आठवणी आणि आपलेपणाशी जोडलेली असते. महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातील शिक्षणाने अनेक पिढ्यांची ओळख घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मराठी माध्यमामुळे विद्यार्थी स्थानिक संस्कृती आणि मूल्यांशी जोडलेले राहतात. तसेच अनेक मराठी चित्रपट आणि कथांमधून मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचे भावनिक आणि सामाजिक महत्त्व सुंदरपणे मांडले गेले आहे.

मातृभाषेतील शिक्षण का महत्त्वाचे आहे हे दाखवणाऱ्या अशा पाच प्रभावी मराठी कथा:

1. क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम [मराठी ZEE5]
मराठी माध्यमातील शाळांना वाहिलेली ही हृदयस्पर्शी कथा आहे. या भावनिक चित्रपटात काही माजी विद्यार्थी त्यांच्या प्रिय शाळेला बंद होण्यापासून वाचवण्यासाठी पुन्हा एकत्र येतात. आठवणी, विनोद आणि भावनिक क्षणांनी भरलेली ही कथा मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा अभिमान आणि विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या शाळेशी असलेले नाते साजरे करते.

2. शाळा [Amazon Prime Video]
१९७० च्या दशकात घडणारी शाळा ही कथा ग्रामीण महाराष्ट्रातील शालेय जीवनातील निरागसपण सुंदरपणे दाखवते. मैत्री, पहिलं प्रेम आणि अभ्यासातील दबाव यांचा अनुभव घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नजरेतून ही कथा सांगितली जाते. मराठी माध्यमातील शाळा केवळ शिक्षणच नाही तर भावनिक जडणघडण आणि सामुदायिक मूल्येही कशी घडवतात हे यात दिसून येते.

3. बालक पालक [मराठी ZEE5]
धाडसी ‘कमिंग-ऑफ-एज’ विषयासाठी ओळखला जाणारा बालक पालक हा चित्रपट मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन जीवन दाखवतो. भाषा, संस्कृती आणि शिक्षण यांच्या संगमातून तरुण मनं जगाकडे कसं पाहायला शिकतात याची सूक्ष्म झलक या चित्रपटात दिसते.

4. टाईमपास [Netflix]
पुण्यातील शालेय जीवनाच्या पार्श्वभूमीवर घडणारा टाइमपास हा चित्रपट मराठी बोलणाऱ्या मध्यमवर्गीय परिसरातील वर्गखोल्या आणि मैत्रीचे रंग दाखवतो. विनोद आणि तरुण प्रेमकथेच्या माध्यमातून स्थानिक शाळा आणि भाषा कशी ओळख, मैत्री आणि स्वप्नांना आकार देतात हे चित्रपटातून जाणवते.

Vishakha Subhedar : विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमधून सुखरुप मायदेशी परतला, अभिनेत्रीने मानले मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार

5. फास्टर फेणे [Amazon Prime Video]
आयकॉनिक मराठी साहित्यिक पात्रावर आधारित फास्टर फेणे हा चित्रपट जिज्ञासा, बुद्धिमत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या धाडसी वृत्तीचा उत्सव साजरा करतो. भाषा आणि संस्कृतीशी जोडलेल्या शिक्षणातून आत्मविश्वास, चिकित्सक विचारसरणी आणि स्वतःच्या ओळखीचा अभिमान कसा निर्माण होतो हे या कथेतून दिसून येते.

65 दिवसांपासून विवेक सांगळेचे इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद; अपील करूनही अभिनेत्याला मिळाला नाही प्रतिसाद

Published On: Mar 10, 2026 | 01:52 PM

Mar 10, 2026 | 01:52 PM
