Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन; जगभरातील लाखो युजर्सचा खोळंबा, थेट ‘एरर मेसेज’ दिसायला सुरुवात!

वापरकर्त्यांना कंटेंट अपलोड करणे, फीड रिफ्रेश करणे आणि लॉग इन करण्यात अडचणी आल्या. डाउनडिटेक्टर या ट्रॅकिंग वेबसाइटवर संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास या समस्येच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली, ज्यामुळे वापरकर्त्यांनी इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही आपल्या तक्रारी मांडल्या. वापरकर्त्यांच्या अहवालानुसार, या समस्येचा परिणाम अनेक देशांतील वापरकर्त्यांवर झाला.
🚨 BREAKING Instagram और Facebook के हजारों यूज़र्स ने सर्विस में दिक्कत की शिकायत की है। कई यूज़र्स को लॉगिन, फीड रिफ्रेश और मैसेजिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल Meta की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। क्या आपके Instagram या Facebook में भी दिक्कत आ रही है?… pic.twitter.com/nR1luc7PXb — Rashtriya Samachar (@r_samachar_2000) June 12, 2026
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भारत आणि इतर अनेक देशांमधून जवळपास एकाच वेळी तक्रारी येऊ लागल्या. भारतात, विविध शहरांमधील वापरकर्त्यांनी फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सामान्यपणे काम करत नसल्याची तक्रार केली. काही प्रकरणांमध्ये, वेबसाइट्स लोड होत होत्या, परंतु नवीन कंटेंट लोड करण्याचा किंवा टाइमलाइन रिफ्रेश करण्याचा प्रयत्न करताना मोबाइल ॲप्सवर त्रुटी दिसत होत्या. इतर ठिकाणी, वापरकर्त्यांना लॉग इन करताना किंवा विशिष्ट फीचर्स वापरताना अडचणी येत होत्या. फेसबुकच्या मेसेंजर ॲपबाबतही अशाच प्रकारच्या तक्रारी करण्यात आल्या. ही समस्या सर्वदूर पसरलेली आहे की केवळ त्यांच्या स्वतःच्या डिव्हाइसपुरती मर्यादित आहे, हे तपासण्यासाठी अनेक वापरकर्त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इतर नेटवर्क्सचा आधार घेतला.
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