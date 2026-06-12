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Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन; जगभरातील लाखो युजर्सचा खोळंबा, थेट ‘एरर मेसेज’ दिसायला सुरुवात!

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:48 PM IST
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सारांश

फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वापरण्याचा प्रयत्न करताना वापरकर्त्यांना एरर मेसेजेस दिसू लागले; सुमारे २० मिनिटे बंद राहिल्यानंतर प्लॅटफॉर्म पुन्हा सुरू झाले असले तरी, वापरकर्त्यांनी विविध वैशिष्ट्यांमध्ये समस्या येत असल्याची तक्रार करणे सुरूच ठेवले.

Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन (Photo Credit- X)

Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन
  • जगभरातील लाखो युजर्सचा खोळंबा
  • थेट ‘एरर मेसेज’ दिसायला सुरुवात!
Instagram and Facebook Down: जगभरातील लाखो इंस्टाग्राम आणि फेसबुक वापरकर्त्यांना व्यत्ययाचा सामना करावा लागला, जेव्हा मेटाचे अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अचानक दीर्घ काळासाठी बंद पडले. फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वापरण्याचा प्रयत्न करताना वापरकर्त्यांना एरर मेसेजेस दिसू लागले; सुमारे २० मिनिटे बंद राहिल्यानंतर प्लॅटफॉर्म पुन्हा सुरू झाले असले तरी, वापरकर्त्यांनी विविध वैशिष्ट्यांमध्ये समस्या येत असल्याची तक्रार करणे सुरूच ठेवले. भारतात, वापरकर्त्यांनी ट्विटरसह इतर सोशल प्लॅटफॉर्मवरही ही समस्या असल्याची तक्रार करण्यास सुरुवात केली.

अनेक देशांमध्ये इंस्टाग्राम आणि फेसबुक बंद

वापरकर्त्यांना कंटेंट अपलोड करणे, फीड रिफ्रेश करणे आणि लॉग इन करण्यात अडचणी आल्या. डाउनडिटेक्टर या ट्रॅकिंग वेबसाइटवर संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास या समस्येच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली, ज्यामुळे वापरकर्त्यांनी इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही आपल्या तक्रारी मांडल्या. वापरकर्त्यांच्या अहवालानुसार, या समस्येचा परिणाम अनेक देशांतील वापरकर्त्यांवर झाला.

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वेबसाइट आणि ॲप्स दोन्हीवर परिणाम करणाऱ्या समस्या

भारत आणि इतर अनेक देशांमधून जवळपास एकाच वेळी तक्रारी येऊ लागल्या. भारतात, विविध शहरांमधील वापरकर्त्यांनी फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सामान्यपणे काम करत नसल्याची तक्रार केली. काही प्रकरणांमध्ये, वेबसाइट्स लोड होत होत्या, परंतु नवीन कंटेंट लोड करण्याचा किंवा टाइमलाइन रिफ्रेश करण्याचा प्रयत्न करताना मोबाइल ॲप्सवर त्रुटी दिसत होत्या. इतर ठिकाणी, वापरकर्त्यांना लॉग इन करताना किंवा विशिष्ट फीचर्स वापरताना अडचणी येत होत्या. फेसबुकच्या मेसेंजर ॲपबाबतही अशाच प्रकारच्या तक्रारी करण्यात आल्या. ही समस्या सर्वदूर पसरलेली आहे की केवळ त्यांच्या स्वतःच्या डिव्हाइसपुरती मर्यादित आहे, हे तपासण्यासाठी अनेक वापरकर्त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इतर नेटवर्क्सचा आधार घेतला.

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Web Title: Instagram and facebook suddenly down millions of users worldwide affected

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:48 PM

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