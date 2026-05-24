  Instagram Released New Teleprompter Feature For Content Creators Now Making Reels Will Be More Easier Tech News Marathi

Instagram Update: कंटेंट क्रिएटर्सची खुशखबर! Reels बनवणं झाली आणखी सोपं, असा करा नव्या Teleprompter फीचरचा वापर

Updated On: May 24, 2026 | 11:35 AM IST
सारांश

Instagram Teleprompter Feature: तुम्ही देखील कंटेट क्रिएटर आहात का? इंस्टाग्रामवर रिल्स शेअर करत असता का? पण काहीवेळा तुम्ही देखील स्क्रिप्ट विसरून जाता? चिंता करू नका. इंस्टाग्रामने कंटेट क्रिएटर्ससाठी नवीन फीचर रोलआऊट केले आहे. ज्यामुळे यूजर्सना स्क्रीनवर स्क्रिप्ट दिसणार आहे.

विस्तार
  • इंस्टाग्रामने कंटेंट क्रिएटर्ससाठी नवीन इन-बिल्ट Teleprompter फीचर रोलआऊट केले आहे.
  • या फीचरमुळे Reels शूट करताना स्क्रीनवर स्क्रिप्ट दिसणार असून, एकाच टेकमध्ये व्हिडीओ तयार करणं सोपं होणार आहे.
  • इंस्टाग्रामने अलीकडेच ‘Instants’ फीचरही लॉन्च केलं असून, ते Snapchat सारखा अनुभव देणार आहे.
Instagram New Feature For Content Creators: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर रिल्स आणि कंटेट शेअर करणाऱ्या कंटेट क्रिएटर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. इंस्टाग्रामने कंटेट क्रिएटर्ससाठी एक नवीन आणि तगडे फीचर रिलीज केले आहे. हे फीचर म्हणजेच Teleprompter फीचर. या फीचरमुळे तुमचा रिल्स एटीडींगचा वेळ वाचणार आहे. यासोबतच, कंटेट क्रिएटर्स स्क्रिप्टमध्ये कोणतीही चूक न करता एकाच टेकमध्ये अनकट रील्स क्रिएट करू शकणार आहेत. कसं? मेटाच्या मालकीच्या फोटो आणि व्हिडीओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्मवर जोडण्यात आलेल्या या नवीन फीचरमध्ये क्रिएटर्स त्यांच्या व्हिडीओची स्क्रिप्ट पेस्ट करू शकणार आहे आणि रिल्स बनवताना स्क्रिप्ट स्क्रीनवर पाहू शकणार आहेत.

कसं काम करणार टेलीप्रॉम्प्टर फीचर?

ज्याप्रमाणे स्टूडिओमध्ये व्हिडीओ बनवताना अँकर टेलीप्रॉम्प्टरची मदत घेतो, ज्यामुळे स्क्रिप्ट बोलताना काही चूक होऊ नये. त्याच पद्धतीने आता इंस्टाग्राममध्ये देखील रिल्स बनवताना यूजर्सना अ‍ॅपमध्ये इन-बिल्ट टेलीप्रॉम्प्टरचा पर्याय मिळणार आहे. ज्यामुळे स्क्रिप्टसाठी क्रिएटर्सना एक वेगळा टेलीप्रॉम्प्टर वापरण्याची गरज भासणार नाही. यूजर्स इंस्टाग्राम अ‍ॅपच्या सेटिंगमध्ये जाऊन टेलीप्रॉम्प्टर फीचर चालू करू शकतात. पण यासाठी काही स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

टेलीप्रॉम्प्टर फीचर वापरण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये इंस्टाग्राम अ‍ॅप ओपन करा.
  • आता खालच्या बाजूला दिलेल्या प्लस आयकॉनवर टॅप करा आणि रिल्सचा पर्याय निवडा.
  • आता कॅमेरा ऑप्शनवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला स्क्रीनच्या डावीकडे ऑडियो, इफेक्ट्स, ग्रीन स्क्रीन, टच-अप्स सारखे ऑप्शन पाहायला मिळणार आहेत.
  • या पर्यायांमध्ये खालील बाजूला तुम्हाला नवीन टेलीप्रॉम्प्टर फीचरचा पर्याय दिसणार आहे.
  • या पर्यायावर टॅप करून तुम्ही तुमच्या व्हिडीओची स्क्रीप्ट पेस्ट करू शकता.
  • आता प्रॉम्प्टरवर लिहीलेली स्क्रीप्ट पाहून तुम्ही व्हिडीओ क्रिएट करू शकणार आहात.
इंस्टाग्रामने कंटेट क्रिएटर्ससाठी अलीकडेच हे फीचर रोलआऊट केलं आहे. त्यामुळे अद्याप सर्व यूजर्सपर्यंत हे फीचर पोहोचलं नाही. टप्पाटप्प्याने हे फीचर सर्व यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं जात आहे. जर हे वैशिष्ट्य तुमच्या इंस्टाग्रामवर अद्याप आले नसेल, तर ॲप अपडेट करताच ते तुम्हाला दिसू लागेल.

इंस्टाग्राम इंस्टंट्स

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामने अलीकडेच यूजर्ससाठी इंस्टंट्स फीचर रोलआऊट केले आहे. स्नॅपचॅटला टक्कर देण्यासाठी कंपनीने हे नवीन फीचर सादर केले आहे. यामध्ये यूजर्सना इंस्टंट्स शेअर करण्याचा पर्याय मिळतो, जे 24 तासांपर्यंत उपलब्ध असतात. एखाद्या यूजरने शेअर केलेले इंस्टंट्स दुसरा यूजर केवळ एकदाच पाहू शकतो. इंस्टंट्सचा स्क्रीनशॉट काढला जाऊ शकत नाही आणि गॅलरीमध्ये देखील सेव्ह करू शकत नाही. तसेच यामध्ये यूजर्स केवळ लाईव्ह फोटो पाठवू शकतात, ज्यामध्ये कोणत्याही फील्टरचा वापर होत नाही.

