मुंबईच्या पावसात मध्य रेल्वेच्या ‘X’ खात्याची क्रेझ! अवघ्या 24 तासांत 12 हजार नवे फॉलोअर्स

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या पार्श्वभूमीवर रेल्वेच्या अधिकृत माहितीसाठी लाखो प्रवाशांनी मध्य रेल्वेच्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खात्याकडे धाव घेतली. परिणामी, अवघ्या एका दिवसात या खात्यावर तब्बल १२ हजार नव्या फॉलोअर्सची भर पडल्याची नोंद झाली आहे. सोमवारी भारतीय हवामान विभागाने मुंबई आणि परिसरासाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला होता. आठवड्याचा पहिलाच कामकाजाचा दिवस असल्याने सकाळपासूनच लाखो प्रवासी घराबाहेर पडले होते, मात्र मुसळधार पावसामुळे रेल्वेच्या अनेक सेवांवर परिणाम झाला. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
पश्चिम रेल्वेवर वसई रोड-विरारदरम्यान लोकल सेवा बंद करण्यात आली, तर मध्य रेल्वेच्या घाट विभागातील दरडींमुळे मुंबई-पुणे मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. अनेक मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या, काही गाड्या पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आल्या.
रेल्वे स्थानकांवरही अनेक प्रवासी मोबाईलवर ‘एक्स’ खाते पाहून पुढील प्रवासाचे नियोजन करताना दिसून आले. काहींनी घरातून निघण्यापूर्वीच रेल्वेची स्थिती तपासली, तर अनेकांनी पर्यायी वाहतुकीचा निर्णयही याच माहितीच्या आधारे घेतला. त्यामुळे संकटकाळात सोशल मीडियावरील अधिकृत माहिती प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे साधन ठरली.
मध्य रेल्वेने दिवसभरात अनेक वेळा प्रवाशांना उद्देशून सूचना, सेवा अद्ययावत माहिती आणि सुरक्षाविषयक संदेश प्रसिद्ध केले. रेल्वे प्रशासनाच्या या तत्पर माहिती व्यवस्थापनामुळे अफवांना आळा बसण्यास मदत झाली. तसेच अधिकृत माहितीवर प्रवाशांचा विश्वास अधिक दृढ झाला.
याचाच परिणाम म्हणून मध्य रेल्वेच्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावर एका दिवसात तब्बल १२ हजार नव्या फॉलोअर्सची भर पडली, आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर, अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती देण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर कसा होऊ शकतो, याचे हे ठळक उदाहरण ठरले आहे.
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यामुळे गाडी नेमकी कुठे आहे, किती उशिराने धावत आहे, कोणती गाडी रद्द झाली आहे, पर्यायी व्यवस्था काय आहे, याची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी प्रवाशांनी सोशल मीडियाचा आधार घेतला. मध्य रेल्वेच्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावरून लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्याबाबत सातत्याने अद्ययावत माहिती, सेवा बदल, विलंब, रद्द झालेल्या गाड्या, घाट विभागातील परिस्थिती तसेच दुरुस्तीच्या कामाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत होती. त्यामुळे प्रवाशांनी या खात्यावर मोठ्या प्रमाणात विश्वास व्यक्त केला.