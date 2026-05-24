OnePlus ग्राहकांना पुन्हा झटका! ‘हे’ 3 डिव्हाईस झाले महाग; खरेदीपूर्वी तपासा नवीन किंमती

Updated On: May 24, 2026 | 08:34 AM IST
सारांश

OnePlus Smartphone Price Hike: वनप्लसने वनप्लस नॉर्ड सिरीजमधील 3 स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत वाढ केली आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना या सिरीजमधील स्मार्टफोन व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी जास्तीचे मोजावे लागणार आहेत. कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयावर ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विस्तार
  • OnePlus Nord 6 च्या टॉप व्हेरिअंटची किंमत थेट 5 हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे.
  • Nord CE 6 आणि Nord CE 6 Lite स्मार्टफोनच्या किंमतीतही 2 ते 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
  • यापूर्वी OnePlus 15R च्या किंमतीतही 7 हजार रुपयांची वाढ केल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
टेक कंपनी OnePlus ने अलीकडेच लाँच करण्यात आलेल्या तीन स्मार्टफोनच्या किंमती आता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने या स्मार्टफोन्सच्या किंमतींमध्ये 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली असल्याचे समोर आले आहे. कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण कंपनीने काही दिवसांपूर्वी यावर्षी लाँच करण्यात आलेल्या बजेट फोन OnePlus 15R च्या किंमतीत देखील वाढ केली होती. कंपनीने या स्मार्टफोनची किंमत 7 हजार रुपयांनी वाढवली होती. त्यानंतर आता वनप्लस नॉर्ड सिरीजमधील स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे.

OnePlus Nord 6

हा स्मार्टफोन 8GB + 256GB आणि 12GB + 256GB या दोन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला होता. कंपनीने 8GB + 256GB व्हेरिअंट 38,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत भारतात लाँच केले होते. मात्र आता ग्राहकांना हे स्मार्टफोन व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 41,999 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तर दुसरे 12GB + 256GB व्हेरिअंट भारतात 41,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. आता ग्राहक हे स्मार्टफोन व्हेरिअंट 46,999 रुपयांत खरेदी करू शकणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

OnePlus Nord CE 6

हा स्मार्टफोन देखील भारतात दोन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 8GB + 128GB आणि 8GB+ 256GB यांचा समावेश आहे. स्मार्टफोनचे 8GB + 128GB बेस व्हेरिअंट 29,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता त्याची नवीन किंमत 31,999 रुपये झाली आहे. तर 8GB+ 256GB व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी आता ग्राहकांना 32,999 रुपयांऐवजी 34,999 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. या स्मार्टफोन व्हेरिअंटच्या किंमतीत सुमारे 2 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

OnePlus Nord CE 6 Lite

हा बजेट फ्रेंडली स्मार्टफोन कंपनीने 3 रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला होता, ज्यामध्ये 6GB+ 128GB, 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB यांचा समावेश आहे. स्मार्टफोनचे 6GB+ 128GB हे बेस व्हेरिअंट 20,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता ग्राहकांना हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 22,999 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तर 8GB + 128GB व्हेरिअंट आता 22,999 रुपयांऐवजी 25,999 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. तसेच, 8GB + 256GB व्हेरिअंटची लाँचिंग किंमत 25,999 रुपये होती. मात्र आता या व्हेरिअंटची किंमत 28,999 रुपये झाली आहे.

