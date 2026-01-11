Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Instagram Users Data Leak Alert Do You Also Get Password Reset Message Do Not Click On It Tech News Marathi

Instagram Data Leak Alert: कोट्यवधी अकाउंट्सचा डेटा लीक! तुम्हालाही पासवर्ड रीसेटचा मेसेज आलाय? थांबा, ही चूक करू नका

Instagram Alert: इंस्टाग्राम यूजर्ससाठी अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. करोडो यूजर्सचा डेटा लीक झाला असून हॅकर्स यूजर्सना खोटे ईमेल पाठवत आहेत. अशा परिस्थितीत यूजर्सनी सावध राहणं अत्यंत गरजेचं आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 02:18 PM
Instagram Data Leak Alert: कोट्यवधी अकाउंट्सचा डेटा लीक! तुम्हालाही पासवर्ड रीसेटचा मेसेज आलाय? थांबा, ही चूक करू नका

Instagram Data Leak Alert: कोट्यवधी अकाउंट्सचा डेटा लीक! तुम्हालाही पासवर्ड रीसेटचा मेसेज आलाय? थांबा, ही चूक करू नका

Follow Us:
Follow Us:
  • इंस्टाग्राम डेटा लीकनंतर ही चूक पडू शकते महागात
  • करोडो अकाउंट्सचा डेटा लीक
  • एक चूक आणि अकाउंट होईल हॅक
तुम्ही इस्टाग्राम यूजर आहात का? तुम्हाला तुमच्या स्मार्टफोनवर इंस्टाग्राम पासवर्ड रिसेट करण्यासाठी मेसेज आला आहे का? थांबा, चुकूनही मेसेजवर क्लिक करू नका, अन्यथा तुमचं अकाऊंट हॅक होऊ शकतं. नुकत्याच समोर आलेल्या एका रिपोर्टनुसार सुमारे 17.5 मिलियन म्हणजेच 1 करोड 75 लाख इंस्टाग्राम अकाउंट्सचा डेटा लीक झाला आहे. या लीकनंतर इंस्टाग्राम यूजर्सना मोठ्या प्रमाणात पासवर्ड रीसेट करण्यासंबंधित ईमेल आणि नोटिफिकेशन्स पाठवले जात आहेत. जर यूजर्सनी चुकूनही या ईमेल आणि नोटिफिकेशन्सवर क्लिक केले तर मोठा अनर्थ होऊ शकतो.

Samsung ला देणार होती थेट टक्कर! ट्राय-फोल्ड फोन केला तयार, पण लाँच झालाच नाही… कारण वाचून व्हाल हैराण

तुम्हाला देखील इंस्टाग्रामकडून ईमेल आणि नोटिफिकेशन्स आले आहेत का?

जर तुम्हाला देखील तुमच्या मागणीशिवाय इंस्टाग्रामचा पासवर्ड रिसेट करण्यासाठी ईमेल आणि नोटिफिकेशन्स आल्या असतील, तर सावध राहा. सायबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्सने दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण थेट अकाऊंट हॅकिंगसंबंधित आहे. हॅकर्स यूजर्सची दिशाभूल करून त्यांच्या अकाऊंटवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रकरणांमध्ये पाठवले जाणारे ईमेल आणि नोटिफिकेशन्स अगदी खऱ्याप्रमाणे वाटतात. याशिवाय हे ईमेल आणि नोटिफिकेशन्स इंस्टाग्रामच्या ऑफिशियल ID वरून पाठवले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. ज्यामुळे यूजर्स अगदी सहज यावर विश्वास ठेऊ शकतील आणि हॅकर्सच्या जाळ्यात अडकू शकतील. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

पासवर्ड रीसेट अटॅक काय आहे?

मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, BreachForums नावाच्या एका ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम अकाऊंटचा डेटा उपलब्ध आहे. यासंबंधित हॅकर्सने एक नवा डाव टाकला आहे, ज्याला पासवर्ड रीसेट अटॅक असं म्हटलं जात आहे. यामध्ये हॅकर्स थेट तुमच्या अकाऊंटचा पासवर्ड बदलण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. तर कथित ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID वरून यूजर्सना पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट पाठवली जाते. जेव्हा यूजर्सना पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्टसंबंधित ईमेल आणि नोटिफिकेशन्स मिळतो, तेव्हा काहींना वाटते हा मेसेज इंस्टाग्राम अलर्ट संबधित आहे आणि यूजर्स या मेसेजमधीसल लिंकवर क्लिक करातात. यामुळे त्यांचं अकाऊंट धोक्यात येतं. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, हॅकर्स अकाऊंटवर पूर्ण नियंत्रण मिळवतात.

Airtel Update: प्लॅन बदलण्याचा विचार करताय? प्रीपेडवरून पोस्टपेडमध्ये स्विच करण्याचा हा आहे सोपा मार्ग, वाचा संपूर्ण प्रक्रिया

कसं राहाल सुरक्षित?

जर तुम्ही तुमच्या अकाऊंटवरून पासवर्ड बदलण्यासाठी कोणतीही रिक्वेस्ट पाठवली नसेल तर तुम्हाला आलेले ईमेल आणि नोटिफिकेशन्स पूर्णपणे दुर्लक्षित करा. तुम्ही तुमच्या अकाऊंटची सुरक्षा वाढवण्यासाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चा देखील वापर करू शकता. जेव्हा हे वैशिष्ट्य सक्षम केले जाते, तेव्हा जरी हॅकरला तुमचा पासवर्ड मिळाला तरीही, तुमच्या खात्यात लॉग इन करण्यापूर्वी त्यांना अतिरिक्त सुरक्षा तपासणी करावी लागेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Instagram अकाउंट सुरक्षित आहे का?

    Ans: होय, पण यूजरने Two-Factor Authentication (2FA) चालू केल्यास सुरक्षा अधिक वाढते.

  • Que: Instagram अकाउंट हॅक होऊ शकते का?

    Ans: होय. फिशिंग लिंक्स, बनावट पासवर्ड रीसेट मेसेज किंवा OTP शेअर केल्यास अकाउंट हॅक होऊ शकते.

  • Que: Instagram वर पासवर्ड रीसेट मेसेज आल्यास काय करावे?

    Ans: मेसेजमधील लिंकवर क्लिक करण्याआधी पाठवणारा अधिकृत आहे का हे तपासा. शंका असल्यास थेट Instagram अ‍ॅपमधूनच पासवर्ड बदला.

Web Title: Instagram users data leak alert do you also get password reset message do not click on it tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 02:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा
1

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
2

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का
3

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर
4

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM