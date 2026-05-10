Power Bank Tips: फ्लाइटमध्ये पावर बँक वापरताय? सावधान… ‘या’ चुका ठरू शकतात धोकादायक

विमान प्रवासात Power Bank वापरणं अतिशय धोकादायक ठरू शकतं. तुमच्य एका चूकीमुळे विमानात गंभीर घटना घडू शकतात. यामुळे विमानात पावर बँक वापरताना काही गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 01:55 PM
  • फ्लाइटमध्ये पावर बँक वापरताना निष्काळजीपणा केल्यास ब्लास्टसारख्या गंभीर घटना घडू शकतात.
  • स्वस्त किंवा खराब क्वालिटीच्या पावर बँकमुळे बॅटरी ओव्हरहिट होऊन आग लागण्याचा धोका वाढतो.
  • विमान प्रवासात पावर बँक नेहमी हँड लगेजमध्ये ठेवावी आणि ओव्हरचार्जिंग टाळावे.
Power Bank: हल्ली विमान प्रवासादरम्यान पावर बँक ब्लास्ट होण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत तुमची एक छोटी चूक आणि थोडा निष्काळजीपणा देखील एका मोठ्या अपघातासाठी कारणीभूत ठरू शकतो. अलीकडेच चंदीगडहून येणाऱ्या एका विमानात पॉवर बँकचा ब्लास्ट झाल्याची घटना समोर आली होती. या घटनेमुळे सर्वच लोकं घाबरले होते. विमान प्रवासादरम्यान पावर बँकचा वापर करताना कोणती काळजी घ्यावी आणि पावर बँकचा ब्लास्ट होण्याची कारणं कोणती आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.

पावर बँक ब्लास्ट होण्याची ही आहेत कारणं

पावर बँकमध्ये लिथियम-आयन बॅटरीचा वापर केला जातो. जर ही बॅटरी जास्त गरम झाली, ओवरचार्ज झाली, तसेच शॉर्ट सर्किट किंवा या बॅटरीची क्वालिटी खराब असेल तर यामध्ये थर्मल रनअवे नावाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या परिस्थितीत बॅटरी अतिशय वेगाने गरम होते आणि धूर, आग किंवा ब्लास्टसारख्या घटना घडतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

फ्लाईटमध्ये पावर बँक घेऊन जाताय? या चुका करू नका

चेक-इन बॅगेजमध्ये पावर बँक ठेऊ नका

सहसा विमान कंपन्या प्रवाशांना त्यांच्या चेक-इन सामानात पावर बँक ठेवण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे पावर बँक नेहमी तुमच्या हँड लगेजमध्ये ठेवा. जेणेकरून एखादी समस्या निर्माण झाली तर तुम्ही वेळीच परिस्थितीतीवर नियंत्रण मिळवू शकता आणि कोणतीही दुर्घटना घडणार नाही.

स्वस्त आणि लो क्वालिटीचे पावर बँक खरेदी करू नका

जर तुम्ही स्वस्त आणि सेफ्टी सर्टिफिकेशनशिवाय उपलब्ध असणाऱ्या पावर बँकचा वापर करत असाल तर वेळीच सावध व्हा. तुमच्या या चुकीमुळे तुम्हाला फार मोठं नुकसान होऊ शकतं. कारण स्वस्त आणि लो क्वालिटीचे पावर बँक लवकर गरम होतात आणि याचा ब्लास्ट होण्याची शक्यता देखील मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे नेहमी केवळ विश्वसनीय शाओमी, सॅमसंग किंवा इतर विश्वसनीय कंपन्यांचे पावर बँक खरेदी करा.

सतत चार्जिंग करणं टाळा

काही लोकं विमानात फोन आणि पावर बँकचा सतत वापर करतात. यामुळे बॅटरी गरम होते आणि दुर्घटना घडण्याची शक्यता असते. गरज नसल्यास पावर बँक सुरक्षितपणे बॅगमध्ये ठेवा. तसेच गरज नसल्यास सतत फोन आणि पावर बँकचा वापर करू नका.

डॅमेज किंवा खराब झालेल्या पावर बँकचा वापर करू नका

जर पावर बँक जास्त गरम झाला असेल, किंवा बॅटरी फुल्ल चार्ज असेल किंवा पावर बँकमधून जळण्याचा वास येत असेल तर त्याचा वापर करणं त्वरित बंद करा. अन्यथा पावर बँकमुळे विमानात मोठी दुर्घटना घडू शकते.

पावर बँकची कॅपेसिटी (mAh)

अनेक विमान कंपन्या 100Wh म्हणजेच 27,000 mAh क्षमता असलेले पावर बॅक हँड लगेजमध्ये ठेवण्याची परवानगी देतात. यापेक्षा जास्त क्षमतेचे पॉवर बँक सोबत बाळगल्यास सुरक्षा तपासणीत तपासणी होऊ शकते.

