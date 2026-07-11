IND vs ENG: फ्लॉप फलंदाजांवर कोणतीही कारवाई नाही, मग Abhishek – Vaibhav वर कशासाठी BCCI नाराज?

दरम्यान, एका अहवालात असा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे की, स्टार सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि नवीन सदस्य वैभव सूर्यवंशी हे त्यांच्या फलंदाजीच्या शैलीमुळे बीसीसीआयच्या निगराणीखाली असून त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल.
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इंग्लंड आणि आयर्लंड दोन्ही सिरीज गमावल्या
आयर्लंडविरुद्धची टी-२० मालिका गमावल्यानंतर, भारतीय संघाला इंग्लंडमध्येही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे. सलग तीन पराभवांसह भारतीय संघाने टी-२० मालिका गमावली आहे. फलंदाजी असो वा गोलंदाजी, या दौऱ्यावर भारतीय संघ प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरला आहे. तथापि, देशांतर्गत टी-२० मालिका आणि आयपीएलमध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने चर्चेत राहिलेल्या फलंदाजांवर सर्वाधिक प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
अभिषेक आणि वैभव यांनाच का लक्ष्य केले जात आहे?
टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ठरलेल्या संजू सॅमसनला सलग तीन सामन्यांतील अपयशानंतर संघातून वगळण्यात आले, परंतु इतर कोणत्याही फलंदाजावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, एएनआयच्या एका वृत्तानुसार, बीसीसीआय अभिषेक शर्मा आणि १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी या सलामीच्या जोडीचा आढावा घेत आहे. या वृत्तानुसार, मालिका संपल्यानंतर बीसीसीआय त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेईल. विशेषतः, या दोन्ही फलंदाजांनी जवळपास प्रत्येक चेंडूवर षटकार मारण्याचा केलेला प्रयत्न बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांना रुचलेला नाही आणि त्यांच्या खेळण्याच्या पद्धतीचीच चौकशी होत आहे.
जर बीसीसीआय खरोखरच असे करणार असेल, तर ते आश्चर्यकारक ठरेल. यामागे एक कारण आहे. अभिषेकने संपूर्ण दौऱ्यात सातत्याने धावा केल्या आहेत. आयर्लंडपासून इंग्लंडपर्यंतच्या सलग सहा डावांमध्ये त्याने दोन अर्धशतके आणि एक ४९ धावांची खेळी केली आहे. या सहा डावांमध्ये त्याने १७७ धावा केल्या आहेत. ही कामगिरी विशेष प्रभावी नसली तरी, ती संघातील इतर अनेक फलंदाजांपेक्षा चांगली आहे.
ईशान, श्रेयस अय्यर आणि तिलक यांची चौकशी का होत नाहीये?
दरम्यान, वैभव सूर्यवंशीने या मालिकेत पदार्पण केले असून तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अजूनही तुलनेने नवीन आहे. त्यामुळे, केवळ तीन सामन्यांनंतर त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आश्चर्यकारक आहे. हे यासाठीही आश्चर्यकारक आहे, कारण संघाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज ईशान किशन आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.
तिलकने इंग्लंड मालिकेत केवळ ५१ धावा केल्या, ज्यात आयर्लंडविरुद्ध केलेल्या एका अर्धशतकाचा समावेश होता. तर दुसरीकडे, ईशानने सध्याच्या मालिकेत केवळ ६६ धावा केल्या आणि तो आयर्लंडमध्येही अपयशी ठरला. दरम्यान श्रेयस अय्यरची कप्तानी अजिबात योग्य ठरली नाही. त्यामुळे, जर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नसेल, तर अभिषेक आणि वैभव यांच्याबद्दल उपस्थित केले जाणारे प्रश्न निश्चितच आश्चर्यकारक आहेत.
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