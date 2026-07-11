Rinku Rajguru: पहिल्यांदा अल्बम साँग आणि ते सुद्धा विठ्ठलाचं, वारी आणि माझं नात अजून घट्ट झालं – रिंकू राजगुरू!

सारेगम मराठीच्या आगामी वारी स्पेशल गाण्यात रिंकूचा एक नवा अंदाज अनुभवायला मिळणार आहे. सारेगम मराठीने सोशल मीडियावर गाण्याची एक छोटी झलक दाखवली आणि आता सगळेच या गाण्यासाठी उत्सुक आहेत.
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बाप विठुराया गाणं होणार प्रदर्शित
“बाप विठुराया” अस या गाण्याचं नाव असून अजय गोगावले यांच्या दमदार आवाजात हे गाण बघायला मिळणार आहे. अजय यांच्या आवाजाची जादू प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा बाप विठुराया गाण्यातून अनुभवायला मिळणार आहे.
गाण्याबद्दल बोलताना रिंकूने सांगितले की, “मला खूप आनंद होतोय की, माझं पहिलं अल्बम गाणं हे विठ्ठलावर चित्रीत आहे कारण माझं आणि विठ्ठलाच नातं खुप अगोदरपासूनच आहे. माझं विठ्ठलावर प्रचंड प्रेम आणि श्रद्धा आहे. तो माझ्या प्रत्येक गोष्टीत माझ्या सोबत असतो मी त्याच्या सोबत खूप गप्पा ही मारते विठ्ठल हा माझ्या आयुष्यातल्या एक हळवा भाग आहे. त्यामुळे हे गाणं करताना मला असं वाटलं की त्याच्या मनात असावं म्हणून हे सगळं जुळून आलं कारण आजवर मी कधीच अल्बम song केलं नाही कारण माझी कामाची पद्धत जरा वेगळी आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे हे गाणं अजय गोगावले यांनी गायले आहे आणि फार वर्षांनी पुन्हा त्यांच्यासोबत काम करता आलं.सारेगम सोबत ही काम करता आलं याचाही मला खूप आनंद आहे.माझं पहिलं अल्बम song असल्याने हे माझ्यासाठी खुप खास आणि जवळच आहे. आणि आशा करते की प्रेक्षकांना ही ते तितकंच आवडेल”
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रिंकूचा वेगळा लुक
रिंकूचा कधीही न पाहिलेला वेगळा पण तितकाच लक्षवेधी लुक या गाण्यातून प्रेक्षकांना बघायला तर मिळणार आहे पण पहिल्या वहिल्या अल्बम गाण्यासाठी रिंकू देखील तितकीच उत्सुक असल्याचं कळतंय. ११ जुलैला म्हणजे आज “ बाप विठुराया” हे गाण प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
अजय आणि अतुल यांची विठ्ठलाच्या भक्तीची गाणी ही नेहमीच प्रेक्षकांना आवडली आहेत आणि त्यामुळे या गाण्याबाबतही कमालीची उत्सुकता आहे आणि त्यातही चारचाँद म्हणजे या गाण्यात रिंकूचा साधेभोळेपणा आणि तिचा कमालीची नैसर्गिक अभिनय हेदेखील प्रेक्षकांना नक्कीच भावणार हे काही वेगळं सांगायला नको!