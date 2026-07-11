iPhone Tips: 100W चार्जरमुळे खराब होऊ शकते आयफोनची बॅटरी? काय आहे सत्य? जाणून घ्या सविस्तर

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आयफोन यूजर्स आणि फोनच्या बॅटरीची समस्या काही नवीन नाही. आयफोन यूजर्सना फोनची बॅटरी वारंवार चार्ज करावी लागते, यामुळे अनेकांना वैताग येतो. तसेच आयफोनसोबत दिल्या जाणाऱ्या चार्जरमुळे फोन अनेकदा स्लो चार्ज होतो, ज्यामुळे यूजर्सना अनेक समस्या येतात. यावरील उपाय म्हणजेच सध्याची अॅडव्हांस टेक्नोलॉजी. बाजारात अॅडव्हांस टेक्नोलॉजीने सुसज्ज असलले अनेक चार्जर्स उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे आयफोन वेगाने चार्ज होतो. सध्या बाजारात 65W, 100W आणि 140W पर्यंत सपोर्ट असणारे फास्ट चार्जर उपलब्ध आहेत. मात्र अनेकांच्या मनात असा प्रश्न असतो की, 100W च्या चार्जरमुळे आयफोनची बॅटरी खराब होऊ शकते का? (फोटो सौजन्य: Pinterest)
मिळालेल्या माहितीनुसार, एखाद्या चार्जरवर 100W लिहीले असेल तर याचा अर्थ असा नाही की, हा चार्जर प्रत्येक डिव्हाईसला 100W च्या वेगाने चार्ज करू शकतो. याशिवाय, आयफोनमध्ये स्मार्ट चार्जिंग मॅनेजमेंट सिस्टिम असते, जे ठरवते की डिव्हाईसला किती पावर पाहिजे. जर तुमचा आयफोन जास्तीत जास्त 20W, 27W किंवा 35W पर्यंत चार्जिंगला सपोर्ट करत असेल तर 100W चा चार्जर देखील फोनच्या शक्तीपेक्षा जास्त पावर फोनमध्ये पाठवू शकत नाही. याचा अर्थ असा आहे की, 100W च्या चार्जरचा वापर केला तरी देखील डिव्हाईसमध्ये तेवढीच वीज शोषली जाईल, जितकी बॅटरीला गरज आहे.
सहसा, आयफोनची बॅटरी खराब होण्याचे कारण जास्त वॉट वाला चार्जर नसतो. खरंतर जेव्हा तुम्ही एखाद्या लोकल किंवा खराब चार्जरचा वापर करता तेव्हा खरं नुकसान होतं. इतकंच नाही तर, फोन वारंवार गरजेपेक्षा जास्त गरम होणं, दिर्घकाळापर्यंत डिव्हाईस 100 टक्के चार्ज करणं आणि सतत हेवी गेमिंग करताना डिव्हाईस चार्ज करणं, यामुळे बॅटरी लवकर खराब होते. यामुळे नेहमी चांगल्या क्वालिटीचा आणि ओरिजीनल चार्जरचा वापर करा, असा सल्ला तज्ज्ञ नेहमी देतात.
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अॅपलच्या आयफोनमध्ये बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिम आणि यूएसबी पॉवर डिलिव्हरी (USB-PD) सारख्या टेक्नोलॉजीचा वापर केला जातो. या सिस्टिमच्या मदतीने फोनचा चार्जर आणि फोन परस्पर ठरवते की डिव्हाइसला किती वीज पुरवायची आहे. यामुळेच तुमचा आयफोन चांगल्या दर्जाच्या 100W यूएसबी-पीडी चार्जरने चार्ज करणे सुरक्षित मानले जाते. हा उच्च-शक्तीचा चार्जर बॅटरीवर कोणताही ताण टाकत नाही आणि तिला सुरक्षित ठेवतो.